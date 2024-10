30 jours/30 équipes : Denver Nuggets

Denver, principale victime du « Wild Wild West » en 2024. Champions sortants, les Nuggets ont pourtant signé la meilleure saison régulière de l’histoire de la franchise en NBA avec ses 57 victoires (comme en 2012/13), quatre succès de plus que lors de leur parcours vers la bague. Pourtant, la bande de Michael Malone a été devancée par le Thunder en tête de la conférence, avant d’être sorti au Game 7, et à domicile, par les jeunes loups de Minnesota.

Le symbole parfait de la densité de l’Ouest ces derniers mois, et la montée en puissance de plusieurs franchises portées par les nouvelles stars de la ligue comme Anthony Edwards et Shai Gilgeous-Alexander.

Les Nuggets sont désormais à un tournant, entre le simple accident de parcours lors des derniers playoffs, ou le vrai coup d’arrêt qui ferait du titre de 2023 un coup de maître sans lendemain. Il s’en est fallu de peu pour que la formation des Rocheuses ne rejoigne une nouvelle fois la finale de conférence. Mais tout le paradoxe tient là : Denver a progressé statistiquement (meilleur offensive et defensive rating qu’en 2023), Nikola Jokic a retrouvé son rang de MVP, mais cela n’a pourtant pas suffi pour viser le back-to-back.

Alors, la franchise du Colorado doit remettre le bleu de chauffe pour profiter de sa « fenêtre de titre » qu’elle s’est elle-même fixée aux cinq prochaines saisons et le sommet de la carrière du pivot serbe. Celui-ci a toutefois vu un nouveau lieutenant faire ses bagages, avec le départ de Kentavious Caldwell-Pope, pourtant une pièce essentielle à l’équilibre de l’édifice, vers Orlando, un an après le départ de Bruce Brown. Se refusant de faire exploser sa masse salariale et rentrer dans le « deuxième apron » synonyme de multiples restrictions financières, les Nuggets vont devoir compter majoritairement sur la progression en interne pour ce qui est du sang neuf. Seuls Dario Saric et Russell Westbrook sont arrivés dynamiser le banc, alors que le rookie DaRon Holmes II va passer sa première année à l’infirmerie après s’être déchiré le tendon d’Achille en Summer League.

Les pistes d’améliorations sont maigres, même si l’équipe tournait globalement bien. Il va simplement falloir aligner toutes les planètes, du rebond de Jamal Murray et Michael Porter Jr comme principaux soutiens de Nikola Jokic aux émergences des Christian Braun, Peyton Watson et autre Julian Strawther.

LES MOUVEMENTS DE L’ÉTÉ

Arrivées : P.J. Hall (two-way), DaRon Holmes II, Spencer Jones (two-way) Dario Saric, Russell Westbrook

Départs : Kentavious Caldwell-Pope, Justin Holiday, Reggie Jackson, Braxton Key

LE JOUEUR À SUIVRE : JAMAL MURRAY

Nikola Jokic est un exemple de constance au plus haut niveau et garantit un niveau minimum à ces Nuggets. Leur niveau maximum, lui, dépend largement de Jamal Murray. Le Canadien sort d’une saison statistiquement aboutie (meilleure moyenne de points égalée, meilleur pourcentage au tir et à trois-points, meilleure moyenne de passes), et pourtant terriblement frustrante. Il a ainsi fait preuve d’une grande inconstance en fin de saison, touché à nouveau physiquement, comme souvent dans sa carrière.

S’il a sauvé les siens à deux reprises au premier tour contre les Lakers, sa série sinusoïdale contre les Wolves au deuxième tour a coûté cher à Denver, qui compte beaucoup sur lui en playoffs.

Pas franchement requinqué par ses JO traversés comme une ombre avec sa sélection nationale, le joueur de 27 ans doit rebondir cette saison, alors que les premières alertes physiques arrivent pourtant dès la présaison.

La signature de Russell Westbrook comme rotation au poste 1 devrait lui permettre de davantage souffler, lui qui a semblé très émoussé en mai dernier. Le voir jouer plus de 60 matchs serait un très bon signe. De quoi s’éviter notamment un sprint final pour assurer un avantage du terrain en playoffs, comme Denver a dû le faire en 2024 ?

Moyenne d’âge : 26,4 ans

Masse salariale : 182.3 millions de dollars (8e)

LE SCÉNARIO IDÉAL

Avec un Nikola Jokic toujours aussi dominant et assez rarement absent, les Nuggets ont déjà de quoi voyager. L’ossature de l’équipe qui a trôné sur la NBA il y a 18 mois n’a pas non plus été démantelée, d’autant que Jamal Murray a été prolongé et n’aura pas l’excuse de sa situation contractuelle comme perturbation. Le Canadien doit se remettre d’aplomb physiquement pour redevenir pleinement lui-même, à savoir une deuxième option très sérieuse.

L’étincelle Russell Westbrook en sortie de banc pourrait aussi faire le plus grand bien à une équipe en manque de créateurs dès que Jokic et/ou Murray soufflent, comme d’accélérateur de particule (27e pace en 2024), et ainsi vraiment permettre d’utiliser la jeune garde de la « second unit ». Michael Porter Jr peut, lui, difficilement connaître une saison plus compliquée en dehors des parquets et donc retrouver un peu plus de stabilité.

Cette fois, la belle saison régulière des Nuggets pourrait être mieux récompensée tant la concentration de haut niveau dans les hauteurs de l’Ouest pourrait niveler le nombre de victoires nécessaire pour terminer en tête. Un peu plus d’agressivité, un soupçon de variété offensive supplémentaire pour agresser les cercles adverses par d’autres acteurs que Aaron Gordon comme pour sanctionner de loin, et Denver sera encore un sérieux client.

LE PIRE SCÉNARIO

De toutes les équipes candidates au titre à l’Ouest, Denver est probablement celle qui laisse le plus l’impression d’avoir davantage perdu que gagné durant l’intersaison. Déjà parmi les mauvais élèves pour ce qui est du tir extérieur (30e au nombre de tentatives à 3-points par match…), les Nuggets ont perdu un de leurs snipers les plus fiables avec Kentavious Caldwell-Pope. La pression sur les épaules du jeune Christian Braun est donc énorme, pour maintenir l’équilibre du cinq majeur, tant en attaque qu’en défense…

Les tensions nées durant l’été entre Michael Malone et ses dirigeants pour ne pas avoir densifié son groupe pourraient de nouveau poindre si jamais Denver peine à compenser le départ de KCP en première partie de saison. Sauf à un transfert d’envergure, la marge d’ajustement de l’effectif reste très limitée.

Ce qui rendrait également une blessure sérieuse d’autant plus préjudiciable, alors que l’état de santé de Jamal Murray a été plutôt inquiétant dernièrement. Si on voit mal comment les Nuggets pourraient sombrer, ils auront besoin de leur meneur en pleine forme, et d’un Michael Porter Jr un cran au-dessus, pour retrouver les sommets. Sous peine de se retrouver dans une situation sportive et financière très compliquée, et risque de gâcher les meilleures années de Nikola Jokic avec une ossature finalement trop fragile.