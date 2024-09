30 jours/30 équipes : Toronto Raptors

30 jours, 30 équipes et 30 ans pour les Raptors. La franchise canadienne fête l’anniversaire de son arrivée dans la ligue. Et difficile de parler d’âge de raison avec un effectif qui a définitivement tourné la page de l’ère du titre de 2019 avec le départ de Pascal Siakam en cours de saison dernière. Prime à la jeunesse pour mettre de côté l’exercice 2023-2024. Transition sportive nécessaire mais douloureuse avec le départ du Camerounais, des problèmes extra-sportifs avec l’exclusion à vie de Jontay Porter pour une affaire de paris, des drames personnels pour RJ Barrett et Immanuel Quickley ou encore la blessure de Scottie Barnes, rien n’aura été épargné à Toronto.

Les dinos les plus célèbres de NBA espèrent que la rentrée sera synonyme d’air nouveau, même si les ambitions sont mesurées. Darko Rajakovic va vivre sa première saison avec ce que doivent être les Raptors, au moins à court terme, pour se relancer à l’Est. Le nouveau noyau dur ne dépasse pas les 25 ans avec le trio Immanuel Quickley – RJ Barrett – Scottie Barnes, mais possède déjà une expérience solide en NBA. Les trois compères n’ont joué que deux mois ensemble la saison passée avant que le Rookie de l’année 2022 ne se casse la main.

Difficile alors de prendre les 25 victoires de la saison dernière telles quelles, d’autant plus avec l’affreux 2-19 final en l’absence de Scottie Barnes. Du vécu, des ajustements, et du temps, voilà ce dont ont besoin les Raptors, et c’est là le principal but de cette saison. Elle offrira aussi à Masai Ujiri, le président de la franchise, l’opportunité de jauger de ce groupe remodelé, et de savoir s’il est voué à perdurer autour du leader Scottie Barnes, ou s’il joue davantage un rôle de transition. All-Star pour la première fois la saison passée, le « forward » de Toronto est la nouvelle tête d’affiche, et a le bon profil par rapport à ses nouveaux coéquipiers.

Avec Immanuel Quickley autant capable d’évoluer à la distribution (6.8 passes décisives lors de sa demi-saison au Canada) que sans ballon (près de trois tirs à 3-points réussis par match à 39.5%) au poste 1, et RJ Barrett davantage efficace dans un registre de deuxième créateur que de porteur du ballon, le couteau suisse Barnes tombe à pic dans le registre de « point forward ». Autour d’eux, l’effectif est complété par des spécialistes, des shooteurs en devenir Gradey Dick et Ja’Kobe Walter, aux défenseurs extérieurs Davion Mitchell ou Jamal Shead en passant par les intérieurs de devoir Jakob Poeltl et Kelly Olynyk. Le potentiel est là, ne reste plus qu’à le laisser maturer.

LES MOUVEMENTS DE L’ÉTÉ

Arrivées : Branden Carlson (two-way), Ulrich Chomche (two-way), Bruno Fernando, Davion Mitchell, Jonathan Mogbo, Jamal Shead, Ja’Kobe Walter

Départs : Mouhamadou Gueye, Jalen McDaniels, Gary Trent Jr, Sasha Vezenkov

LE JOUEUR À SUIVRE : SCOTTIE BARNES

Fred VanVleet puis Pascal Siakam sont partis, et OG Anunoby a été utilisé comme monnaie d’échange avant sa prolongation de contrat. Scottie Barnes ferait presque figure de vestige du roster des Raptors des dernières saisons.

Prolongé à prix d’or cet été, le Floridien a désormais les clés à Toronto. Son superbe rebond lors de sa troisième saison laisse augurer du meilleur, tant il conserve une marge de progression évidente (shoot extérieur, dribble). Scottie Barnes semble avoir compris comment dominer et exploiter toutes les facettes de son jeu ces derniers mois.

La prochaine étape sera donc désormais de s’imposer comme un patron, pas seulement statistique. Cela peut sembler beaucoup pour un joueur qui vient juste d’avoir ses 23 ans. Mais les promesses à cet âge sont trop importantes pour ne pas voir les choses en grand le concernant. Une saison en 22 points, 6 rebonds, autant de passes avec trois « stocks », le cumul des interceptions et des contres, semble totalement dans ses cordes.

Moyenne d’âge : 25,7 ans

Masse salariale : 168 millions de dollars (24e)

LE SCÉNARIO IDÉAL

De toutes les équipes en voie de reconstruction, les Raptors sont peut-être celles disposant de la base la plus solide et avancée. La saison 2023-2024 mise aux oubliettes, et si Toronto se montrait vite plus costaud qu’il n’y paraît ? Après tout, dans la Conférence Est, derrière un Top 8 qui semble à peu près établi, il y a largement la place pour aller accrocher le play-in – les Hawks avaient ainsi fini dixièmes avec 36 victoires seulement en mai dernier – voire profiter d’une grosse mésaventure plus haut dans les tableaux.

Le duo Quickley – Barrett se connaît déjà bien et devrait limiter le nécessaire temps d’adaptation. Pour peu que l’entente avec Scottie Barnes se mette rapidement en place, la franchise canadienne aurait de quoi envisager plus sereinement l’avenir. Le premier échantillon, certes réduit, est plutôt intéressant. Ce serait une belle manière de rendre hommage aux 30 ans d’histoire de l’équipe dans la ligue, qui seront célébrés au fil de la saison, avec notamment le numéro 15 de Vince Carter enfin retiré.

L’effectif est déjà globalement constitué, mais les contrats expirants de Bruce Brown et de Chris Boucher pourraient être de nouvelles opportunités d’échanges, en plus d’avoir tous ses premiers tours de Draft à disposition.

LE PIRE SCÉNARIO

Le squelette des Raptors est peut-être en place, mais il manque de garanties. L’équilibre du cinq de départ dépendra aussi beaucoup de l’apport au tir extérieur et au spacing du poste 2, que ce soit Gradey Dick ou Ja’Kobe Walter, un sophomore et un rookie qui ont beaucoup à prouver avant d’être des titulaires à part entière en NBA. Et si Jakob Poeltl est un solide pivot pour les basses besognes, il est le seul véritable joueur près du cercle référencé de l’effectif, alors que Scottie Barnes devrait débuter au poste 4 dans une formation « small ball ».

Le genre de pari qui peut poser des problèmes à plus d’un adversaire autant qu’à Toronto lui-même face à des formations comptant sur des intérieurs dominants. L’entraîneur Darko Rajakovic sera véritablement testé sur sa capacité à minimiser les défauts de son groupe, ou à les masquer en maximisant suffisamment ses forces.

CONFÉRENCE OUEST 15 – Blazers 14 – Jazz 13 – … 12 – … 11 – … 10 – … 9 – … 8 – … 7 – … 6 – … 5 – … 4 – … 3 – … 2 – … 1 – …