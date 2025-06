Les Warriors espèrent encore pouvoir drafter utile

« On doit juste être réalistes, c’est presque impossible pour nous d’ajouter des joueurs dans la même fourchette salariale que ceux qu’on visait l’été dernier, depuis qu’on a ajouté Jimmy (Butler). » En quelques mots, Mike Dunleavy Jr. vient de rappeler que les Warriors vont devoir jouer très serré pour recruter cet été.

Outre la possibilité de monter des échanges ou de signer des vétérans au salaire minimum, les Californiens vont tenter de trouver leur bonheur à la Draft. Où ils ne disposent que d’un modeste 41e choix, au second tour. Vont-ils donc tenter de « remonter » pour obtenir un choix plus intéressant ?

« On va étudier les options. Je pense que, très probablement, au deuxième tour, on regardera pour monter ou descendre dans ce même tour. Est-ce qu’il y a une possibilité de monter au premier tour ? Bien sûr. Je ne dirais pas que c’est très probable, mais on ne sait jamais », rétorque le GM des Warriors.

Des joueurs récupérés à tous les étages

Le dirigeant rappelle que ces dernières années, les Warriors ont drafté « à presque tous les niveaux » : du 2e choix en 2020 avec James Wiseman, au 7e avec Jonathan Kuminga l’année suivante ou encore au 19e en 2023 avec Brandin Podziemski… Sans compter des choix heureux au second tour.

« C’est vraiment difficile à faire. On a eu de la chance ces dernières années avec QP (Quinten Post, 52e choix) et Trayce (Jackson-Davis, 57e choix des Warriors), des gars qui ont pu jouer un peu tout de suite, c’était super. Mais je n’ai jamais misé là-dessus. Je pense juste que c’est compliqué. Avoir la chance de drafter un joueur au deuxième tour qui parvient simplement à contribuer, c’est déjà énorme », remarque le GM, « réaliste ».

Tout en restant optimiste : « Plus tu descends dans la Draft, plus tu mises sur le joueur qui a le plus de chances de s’en sortir. Grâce à un ensemble assez complet de compétences. Ils ont peut-être un défaut évident – un manque de taille, de qualités athlétiques… – mais ils font beaucoup d’autres choses très bien. Et c’est peut-être comme ça qu’on peut contourner un peu le système et faire venir un joueur ici qui pourra survivre dans la ligue. »