Meilleurs rebondeurs NBA : le classement des rebondeurs 2026-2027
|#
|Joueur
|Equipe
|Rebonds
|1
|Karl-Anthony Towns
|NYK
|13.6
|2
|Domantas Sabonis
|SAC
|13.3
|3
|Giannis Antetokounmpo
|MIA
|12.7
|4
|Victor Wembanyama
|SAS
|12.5
|5
|Donovan Clingan
|POR
|11.1
|6
|Nikola Jokic
|DEN
|10.9
|7
|Walker Kessler
|LAL
|10.8
|8
|Moussa Diabate
|CHA
|10.8
|9
|Isaiah Hartenstein
|OKC
|10.8
|10
|Rudy Gobert
|MIN
|10.4
|11
|Anthony Davis
|WAS
|10.1
|12
|Alperen Sengun
|HOU
|9.3
|13
|Cameron Boozer
|MEM
|9.2
|14
|Jalen Johnson
|ATL
|9.1
|15
|Ivica Zubac
|IND
|9.1
|16
|Joel Embiid
|PHI
|8.9
|17
|Wendell Carter Jr.
|ORL
|8.8
|18
|Ausar Thompson
|DET
|8.7
|19
|Bam Adebayo
|MIA
|8.4
|20
|Naz Reid
|CHA
|8.3
|21
|Cedric Coward
|MEM
|8.2
|22
|Onyeka Okongwu
|ATL
|8.2
|23
|Jarrett Allen
|CLE
|8.2
|24
|Dyson Daniels
|ATL
|8.0
|25
|Day'Ron Sharpe
|BRO
|7.6
|26
|Jalen Smith
|CHI
|7.5
|27
|Yaxel Lendeborg
|GSW
|7.4
|28
|Miles Bridges
|PHO
|7.4
|29
|Paul Reed
|DET
|7.4
|30
|Andre Drummond
|NYK
|7.4
|31
|AJ Dybantsa
|WAS
|7.2
|32
|Michael Porter Jr.
|BRO
|7.1
|33
|Amen Thompson
|HOU
|7.1
|34
|Aday Mara
|OKC
|7.1
|35
|Zach Edey
|MEM
|7.1
|36
|Scottie Barnes
|TOR
|7.0
|37
|Franz Wagner
|ORL
|7.0
|38
|Derik Queen
|NOR
|7.0
|39
|Jakob Poeltl
|TOR
|7.0
|40
|LeBron James
|PHI
|6.9
|41
|Neemias Queta
|BOS
|6.9
|42
|Mo Bamba
|UTH
|6.9
|43
|Jayson Tatum
|BOS
|6.8
|44
|Kel'el Ware
|MIL
|6.7
|45
|Josh Hart
|NYK
|6.7
|46
|Luka Doncic
|LAL
|6.6
|47
|Deni Avdija
|POR
|6.6
|48
|P.J. Washington
|DAL
|6.6
|49
|Alexandre Sarr
|WAS
|6.6
|50
|RJ Barrett
|TOR
|6.4