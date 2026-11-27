Meilleurs contreurs NBA : le classement des contres 2026-2027

Qui est le meilleur contreur de la NBA cette saison ? Retrouvez ci-dessous le classement des 50 joueurs qui contrent le plus de tirs en 2026-2027, en moyenne par match. Victor Wembanyama, leader de la ligue dans cette catégorie depuis son arrivée, y fait figure d’épouvantail, mais la concurrence s’organise derrière lui. Sous le tableau, retrouvez notre analyse de la saison, les Français du classement et les grands records de contres de l’histoire de la NBA.



# Joueur Equipe Contres 1 Victor Wembanyama SAS 3.8 2 Myles Turner MIL 2.3 3 Walker Kessler LAL 2.1 4 Donovan Clingan POR 2.1 5 Peyton Watson CLE 1.8 6 Aday Mara OKC 1.7 7 Daniel Gafford DAL 1.7 8 Mo Bamba UTH 1.7 9 Joan Beringer MIN 1.4 10 Giannis Antetokounmpo MIA 1.3 11 KyShawn George WAS 1.2 12 Jarrett Allen CLE 1.2 13 Alexandre Sarr WAS 1.2 14 Neemias Queta BOS 1.2 15 Jaxson Hayes UTH 1.2 16 Kel'el Ware MIL 1.2 17 Day'Ron Sharpe BRO 1.2 18 Jamal Murray DEN 1.1 19 Anthony Davis WAS 1.1 20 Scottie Barnes TOR 1.1 21 P.J. Washington DAL 1.1 22 Collin Murray-Boyles TOR 1.1 23 Zach Edey MEM 1.1 24 Bilal Coulibaly WAS 1.1 25 Robert Williams III POR 1.1 26 Ryan Kalkbrenner CHA 1.1 27 Shai Gilgeous-Alexander OKC 1.0 28 Joel Embiid PHI 1.0 29 Jalen Smith CHI 1.0 30 Airious Bailey UTH 1.0 31 Ausar Thompson DET 1.0 32 Isaiah Stewart MEM 1.0 33 Moussa Diabate CHA 1.0 34 Charles Bassey GSW 1.0 35 Matisse Thybulle LAL 1.0 36 Jalen Slawson IND 1.0 37 Al Horford GSW 1.0 38 Nikola Jokic DEN 0.9 39 Cade Cunningham DET 0.9 40 Alperen Sengun HOU 0.9 41 Kevin Durant HOU 0.9 42 Jaden McDaniels MIN 0.9 43 OG Anunoby NYK 0.9 44 Jabari Smith Jr. HOU 0.9 45 Anthony Black ORL 0.9 46 Kelly Oubre Jr. IND 0.9 47 John Collins DET 0.9 48 Jerami Grant MEM 0.9 49 Derrick Jones Jr. LAC 0.9 50 Precious Achiuwa SAC 0.9

Victor Wembanyama, maître incontesté des contres

Depuis ses débuts en NBA en 2023, Victor Wembanyama a fait du classement des contreurs sa chasse gardée. Le Français a terminé meilleur contreur de la ligue lors de chacune de ses trois premières saisons (3,6 contres par match en 2023-2024, 3,8 en 2024-2025, 3,1 en 2025-2026), rejoignant Dikembe Mutombo et Marcus Camby parmi les seuls joueurs à avoir dominé la catégorie trois saisons de suite. Au printemps 2026, ce règne lui a valu le titre de Défenseur de l’année, attribué pour la première fois à l’unanimité depuis la création du trophée en 1982-1983. À 22 ans, il en est aussi devenu le plus jeune lauréat de l’histoire.

Le classement ci-dessus, actualisé au fil de la saison, permet de suivre sa course en tête et de mesurer l’écart qui le sépare de ses poursuivants. Derrière lui, la bataille se joue généralement entre pivots spécialistes, ces intérieurs dont la protection du cercle est la première mission sur le terrain.

Les Français dans le classement des contreurs NBA

Le basket français est particulièrement bien représenté dans cette catégorie. Dans le sillage de Victor Wembanyama et de Rudy Gobert, quadruple Défenseur de l’année, une génération d’intérieurs et d’ailiers tricolores s’est installée en NBA, et plusieurs d’entre eux figurent régulièrement parmi les 50 meilleurs contreurs de la ligue. Repérez-les dans le tableau ci-dessus et suivez leur progression au fil de la saison.

Comment est établi ce classement des contres ?

Le classement repose sur la moyenne de contres par match, et non sur le total cumulé : cela permet de comparer des joueurs qui n’ont pas disputé le même nombre de rencontres. Pour éviter qu’un joueur se retrouve en tête après quelques apparitions seulement, un nombre minimum de matchs disputés est requis pour y figurer.

Un contre (« block » en anglais) est comptabilisé lorsqu’un défenseur dévie légalement un tir adverse. S’il touche le ballon alors que celui-ci redescend vers le cercle, ou au-dessus de l’anneau, l’arbitre siffle une interférence (« goaltending ») et le panier est accordé à l’attaque. À noter : la NBA ne recense officiellement les contres que depuis la saison 1973-1974. Les exploits défensifs de Bill Russell ou de Wilt Chamberlain n’apparaissent donc dans aucun classement officiel.

Retrouvez aussi nos autres classements de la saison : meilleurs marqueurs, meilleurs rebondeurs, meilleurs passeurs, meilleurs intercepteurs et meilleurs pourcentages.

Les meilleurs contreurs de l’histoire de la NBA

En carrière, personne n’a contré autant de tirs que Hakeem Olajuwon. Le pivot nigérian des Rockets, double champion NBA, a dépassé la barre des 3 800 contres en saison régulière, loin devant le reste de la concurrence. Voici le top 10 historique (saison régulière, depuis 1973-1974) :

Hakeem Olajuwon – 3 830 contres Dikembe Mutombo – 3 289 Kareem Abdul-Jabbar – 3 189 Mark Eaton – 3 064 Tim Duncan – 3 020 David Robinson – 2 954 Patrick Ewing – 2 894 Shaquille O’Neal – 2 732 Tree Rollins – 2 542 Robert Parish – 2 361

Aucun joueur en activité ne figure dans ce top 10. Le mieux placé, Brook Lopez, occupe le 14e rang avec plus de 2 150 contres.

Les records de contres en NBA

Sur un match : 17 contres, par Elmore Smith avec les Lakers face à Portland, le 28 octobre 1973.

Sur une saison (moyenne) : 5,56 contres par match, par Mark Eaton avec le Utah Jazz en 1984-1985.

Sur une saison (total) : 456 contres, par Mark Eaton lors de cette même saison 1984-1985.

En carrière : 3 830 contres, par Hakeem Olajuwon.

Les meilleurs contreurs NBA saison par saison

2025-2026 : Victor Wembanyama (Spurs) – 3,1 contres par match

2024-2025 : Victor Wembanyama (Spurs) – 3,8

2023-2024 : Victor Wembanyama (Spurs) – 3,6

2022-2023 : Jaren Jackson Jr. (Grizzlies) – 3,0

2021-2022 : Jaren Jackson Jr. (Grizzlies) – 2,3

2020-2021 : Myles Turner (Pacers) – 3,4

2019-2020 : Hassan Whiteside (Blazers) – 2,9

2018-2019 : Myles Turner (Pacers) – 2,7

2017-2018 : Anthony Davis (Pelicans) – 2,6

2016-2017 : Rudy Gobert (Jazz) – 2,6

2015-2016 : Hassan Whiteside (Heat) – 3,7

Questions fréquentes sur les contres en NBA

Qui est le meilleur contreur de la NBA cette saison ?

Victor Wembanyama, meilleur contreur de la ligue lors de chacune de ses trois premières saisons, fait figure de référence dans cette catégorie. Le classement ci-dessus, actualisé au fil de la saison, indique qui occupe actuellement la première place.

Qui est le meilleur contreur de l’histoire de la NBA ?

Hakeem Olajuwon détient le record de contres en carrière avec 3 830 contres en saison régulière. La meilleure moyenne sur une saison appartient à Mark Eaton, avec 5,56 contres par match en 1984-1985.

Quel est le record de contres sur un match en NBA ?

Elmore Smith a réalisé 17 contres avec les Lakers face aux Blazers le 28 octobre 1973, un record jamais égalé depuis.

Victor Wembanyama a-t-il déjà été meilleur contreur de la NBA ?

Oui, à trois reprises : il a terminé en tête de la catégorie en 2023-2024, 2024-2025 et 2025-2026, et a été élu Défenseur de l’année à l’unanimité en 2026.

Quelle est la différence entre un contre et un goaltending ?

Un contre est une déviation légale d’un tir. Si le défenseur touche le ballon pendant sa phase descendante vers le cercle, ou au-dessus de l’anneau, il commet une interférence (goaltending) et le panier est accordé.