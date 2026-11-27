Meilleurs passeurs NBA : le classement des passeurs 2026-2027
|#
|Joueur
|Equipe
|Passes décisives
|1
|Josh Giddey
|CHI
|9.2
|2
|Trae Young
|WAS
|8.9
|3
|Nikola Jokic
|DEN
|8.9
|4
|Davion Mitchell
|MIA
|8.7
|5
|Cade Cunningham
|DET
|8.3
|6
|Franz Wagner
|ORL
|8.1
|7
|Luka Doncic
|LAL
|7.7
|8
|Andrew Nembhard
|IND
|7.6
|9
|Darius Acuff Jr.
|SAC
|7.3
|10
|Alperen Sengun
|HOU
|7.2
|11
|Jalen Johnson
|ATL
|6.9
|12
|LeBron James
|PHI
|6.9
|13
|Jayson Tatum
|BOS
|6.8
|14
|Keyonte George
|UTH
|6.8
|15
|Cooper Flagg
|DAL
|6.7
|16
|Draymond Green
|GSW
|6.6
|17
|Darius Garland
|LAC
|6.4
|18
|Stephon Castle
|SAS
|6.3
|19
|Jamal Shead
|TOR
|6.3
|20
|Deni Avdija
|POR
|6.1
|21
|James Harden
|CLE
|6.1
|22
|Immanuel Quickley
|TOR
|6.0
|23
|Jalen Brunson
|NYK
|5.9
|24
|Dyson Daniels
|ATL
|5.9
|25
|De'Aaron Fox
|SAS
|5.8
|26
|LaMelo Ball
|MIN
|5.7
|27
|Jamal Murray
|DEN
|5.7
|28
|Tyrese Maxey
|PHI
|5.7
|29
|Jeremiah Fears
|NOR
|5.6
|29
|Cam Spencer
|MEM
|5.6
|31
|Fred VanVleet
|HOU
|5.6
|32
|Domantas Sabonis
|SAC
|5.5
|33
|Ausar Thompson
|DET
|5.4
|34
|Devin Booker
|PHO
|5.4
|35
|Giannis Antetokounmpo
|MIA
|5.4
|36
|Cameron Boozer
|MEM
|5.3
|37
|Ty Jerome
|MEM
|5.3
|38
|Anthony Black
|ORL
|5.1
|39
|Donovan Mitchell
|CLE
|5.1
|40
|Derrick White
|BOS
|5.0
|40
|Scottie Barnes
|TOR
|5.0
|42
|Kyrie Irving
|DAL
|4.7
|43
|Daniss Jenkins
|DET
|4.7
|44
|Shai Gilgeous-Alexander
|OKC
|4.7
|45
|Jrue Holiday
|POR
|4.6
|46
|Julius Randle
|BRO
|4.6
|47
|Tyler Herro
|MIL
|4.6
|48
|Dylan Harper
|SAS
|4.5
|49
|Josh Hart
|NYK
|4.5
|50
|KyShawn George
|WAS
|4.4