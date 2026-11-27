Meilleurs intercepteurs NBA : le classement des intercepteurs 2026-2027
|#
|Joueur
|Equipe
|Interceptions
|1
|Dyson Daniels
|ATL
|3.0
|2
|Matisse Thybulle
|LAL
|2.3
|3
|Paul George
|BOS
|2.1
|4
|Christian Braun
|DEN
|2.1
|5
|Bam Adebayo
|MIA
|2.0
|6
|Luka Doncic
|LAL
|1.8
|7
|Scottie Barnes
|TOR
|1.8
|8
|Cooper Flagg
|DAL
|1.8
|9
|Zion Williamson
|NOR
|1.8
|10
|Anthony Black
|ORL
|1.8
|11
|Kris Dunn
|LAC
|1.8
|12
|VJ Edgecombe
|PHI
|1.7
|13
|LaMelo Ball
|MIN
|1.6
|14
|Cedric Coward
|MEM
|1.6
|15
|Devin Vassell
|SAS
|1.6
|16
|Ausar Thompson
|DET
|1.6
|17
|Josh Hart
|NYK
|1.6
|18
|Nikola Jokic
|DEN
|1.5
|19
|Naji Marshall
|DAL
|1.5
|20
|Collin Gillespie
|PHO
|1.5
|21
|Donovan Mitchell
|CLE
|1.4
|22
|Norman Powell
|CHI
|1.4
|23
|De'Anthony Melton
|GSW
|1.4
|24
|Quenton Jackson
|IND
|1.4
|25
|Caleb Martin
|DAL
|1.4
|26
|Victor Wembanyama
|SAS
|1.3
|27
|Cade Cunningham
|DET
|1.3
|28
|Jaylen Brown
|PHI
|1.3
|29
|Nickeil Alexander-Walker
|ATL
|1.3
|30
|Ayo Dosunmu
|MIN
|1.3
|31
|Duncan Robinson
|DET
|1.3
|32
|Trae Young
|WAS
|1.3
|33
|Meleek Thomas
|CLE
|1.3
|34
|De'Aaron Fox
|SAS
|1.3
|35
|Pelle Larsson
|MIA
|1.3
|36
|Jordan Goodwin
|PHO
|1.3
|37
|Leaky Black
|SAC
|1.3
|38
|Anthony Davis
|WAS
|1.2
|39
|Devin Booker
|PHO
|1.2
|40
|Franz Wagner
|ORL
|1.2
|41
|Kyrie Irving
|DAL
|1.2
|42
|Jaden McDaniels
|MIN
|1.2
|43
|Michael Porter Jr.
|BRO
|1.2
|44
|Desmond Bane
|ORL
|1.2
|45
|Davion Mitchell
|MIA
|1.2
|46
|AJ Dybantsa
|WAS
|1.2
|47
|Jeremiah Fears
|NOR
|1.2
|48
|Jrue Holiday
|POR
|1.2
|49
|Cameron Johnson
|DEN
|1.2
|50
|Ja'Kobe Walter
|TOR
|1.2