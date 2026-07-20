Rumeurs
Daniel Gafford bientôt transféré par les Mavericks ?
Les Pistons refusent de sacrifier leur avenir pour une star
Les Lakers pensent à Matisse Thybulle pour renforcer leur défense
Et si DeMar DeRozan revenait à Toronto ?

Daniel Gafford bientôt transféré par les Mavericks ?

Publié le 20/07/2026 à 8:30 Twitter Facebook

NBA – Malgré une prolongation signée jusqu’en 2029, Daniel Gafford reste susceptible de quitter Dallas, qui continue d’écouter les offres pour son pivot.

Daniel GaffordAprès avoir conservé Moussa Cissé puis fait venir Zaccharie Risacher, tout en se séparant de Ryan Nembhard, les Mavericks pourraient encore faire évoluer leur effectif cet été.

Selon Marc Stein, Dallas « continue d’écouter les offres » pour Daniel Gafford. L’intérieur de 27 ans a pourtant été prolongé l’été dernier et doit encore percevoir plus de 54 millions de dollars jusqu’en 2029.

Mais l’hypothèse d’un transfert reste cohérente avec la configuration actuelle de l’effectif. Les Mavericks ont ainsi 16 joueurs sous contrat, tandis que Dereck Lively II et Moussa Cissé peuvent occuper le poste de pivot. Santi Aldama, PJ Washington ou le rookie Morez Johnson Jr. peuvent également dépanner à ce poste.

Déjà cité dans les rumeurs de transfert ces derniers mois, notamment du côté de l’Indiana, Daniel Gafford pourrait représenter une opportunité intéressante pour une équipe à la recherche d’un intérieur athlétique.

Solide finisseur sur « pick-and-roll », mobile et capable de protéger le cercle, l’ancien joueur des Wizards sort d’une saison à 9,5 points, 6,9 rebonds et 1,3 contre de moyenne, à 66 % de réussite au tir.

Daniel Gafford n’est d’ailleurs pas le seul vétéran susceptible de quitter Dallas. Klay Thompson reste également disponible, même si les dirigeants texans « préféreraient l’échanger plutôt que de le libérer via un buyout ».

Daniel Gafford Pourcentage Rebonds
Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts
2019-20 CHI 43 14:10 70.1 53.3 1.2 1.3 2.5 0.5 2.3 0.3 0.7 1.3 5.1
2020-21 CHI 31 12:21 69.0 65.9 1.4 1.9 3.3 0.5 1.7 0.4 0.7 1.1 4.7
2020-21 WAS 23 17:44 68.1 67.2 2.2 3.4 5.6 0.5 1.9 0.7 0.8 1.8 10.1
2021-22 WAS 72 20:03 69.3 0.0 69.9 2.2 3.5 5.7 0.9 2.4 0.4 0.9 1.4 9.4
2022-23 WAS 78 20:34 73.2 67.9 2.1 3.5 5.6 1.1 2.4 0.4 1.1 1.3 9.0
2023-24 DAL 29 21:29 78.0 60.7 2.2 4.7 6.9 1.6 2.8 0.7 1.0 1.9 11.2
2023-24 WAS 45 26:29 69.0 70.6 2.9 5.1 8.0 1.5 3.3 1.0 1.0 2.2 10.9
2024-25 DAL 57 21:31 70.2 68.9 2.7 4.1 6.8 1.4 2.7 0.4 1.2 1.8 12.3
2025-26 DAL 55 21:44 65.5 68.3 2.5 4.4 6.9 1.1 2.6 0.8 1.1 1.3 9.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Rédacteur Florian Benfaid

Parmi les oiseaux de nuit de la rédaction, Florian a rejoint Basket USA en 2020. Une année marquée par la disparition de Kobe Bryant, le joueur qui lui a transmis sa passion pour la NBA.
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Dallas Mavericks en 1 clic

Toute l’info NBA en continu

 
Afficher les actus NBA suivantes