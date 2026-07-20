Daniel Gafford bientôt transféré par les Mavericks ?

Après avoir conservé Moussa Cissé puis fait venir Zaccharie Risacher, tout en se séparant de Ryan Nembhard, les Mavericks pourraient encore faire évoluer leur effectif cet été.
Selon Marc Stein, Dallas « continue d’écouter les offres » pour Daniel Gafford. L’intérieur de 27 ans a pourtant été prolongé l’été dernier et doit encore percevoir plus de 54 millions de dollars jusqu’en 2029.
Mais l’hypothèse d’un transfert reste cohérente avec la configuration actuelle de l’effectif. Les Mavericks ont ainsi 16 joueurs sous contrat, tandis que Dereck Lively II et Moussa Cissé peuvent occuper le poste de pivot. Santi Aldama, PJ Washington ou le rookie Morez Johnson Jr. peuvent également dépanner à ce poste.
Déjà cité dans les rumeurs de transfert ces derniers mois, notamment du côté de l’Indiana, Daniel Gafford pourrait représenter une opportunité intéressante pour une équipe à la recherche d’un intérieur athlétique.
Solide finisseur sur « pick-and-roll », mobile et capable de protéger le cercle, l’ancien joueur des Wizards sort d’une saison à 9,5 points, 6,9 rebonds et 1,3 contre de moyenne, à 66 % de réussite au tir.
Daniel Gafford n’est d’ailleurs pas le seul vétéran susceptible de quitter Dallas. Klay Thompson reste également disponible, même si les dirigeants texans « préféreraient l’échanger plutôt que de le libérer via un buyout ».
|Daniel Gafford
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2019-20
|CHI
|43
|14:10
|70.1
|53.3
|1.2
|1.3
|2.5
|0.5
|2.3
|0.3
|0.7
|1.3
|5.1
|2020-21
|CHI
|31
|12:21
|69.0
|65.9
|1.4
|1.9
|3.3
|0.5
|1.7
|0.4
|0.7
|1.1
|4.7
|2020-21
|WAS
|23
|17:44
|68.1
|67.2
|2.2
|3.4
|5.6
|0.5
|1.9
|0.7
|0.8
|1.8
|10.1
|2021-22
|WAS
|72
|20:03
|69.3
|0.0
|69.9
|2.2
|3.5
|5.7
|0.9
|2.4
|0.4
|0.9
|1.4
|9.4
|2022-23
|WAS
|78
|20:34
|73.2
|67.9
|2.1
|3.5
|5.6
|1.1
|2.4
|0.4
|1.1
|1.3
|9.0
|2023-24
|DAL
|29
|21:29
|78.0
|60.7
|2.2
|4.7
|6.9
|1.6
|2.8
|0.7
|1.0
|1.9
|11.2
|2023-24
|WAS
|45
|26:29
|69.0
|70.6
|2.9
|5.1
|8.0
|1.5
|3.3
|1.0
|1.0
|2.2
|10.9
|2024-25
|DAL
|57
|21:31
|70.2
|68.9
|2.7
|4.1
|6.8
|1.4
|2.7
|0.4
|1.2
|1.8
|12.3
|2025-26
|DAL
|55
|21:44
|65.5
|68.3
|2.5
|4.4
|6.9
|1.1
|2.6
|0.8
|1.1
|1.3
|9.5
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.