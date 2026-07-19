Les Mavericks s’alignent sur l’offre des Knicks pour Moussa Cissé

Après avoir recruté Andre Drummond pour compenser le départ de Mitchell Robinson, les Knicks voulaient encore densifier leur raquette. Selon Jake Fischer, les champions en titre avaient ainsi transmis une « offer sheet » de deux ans à Moussa Cissé, « free agent » protégé des Mavericks.

L’offre débute au salaire minimum vétéran, soit environ 2,5 millions de dollars. D’après ESPN, la première saison est garantie à 50%, tandis que la deuxième ne l’est pas. Dallas avait jusqu’à lundi, 23h59 à New York, pour s’aligner, et ils l’ont fait dès samedi soir !

Non drafté en 2025, Moussa Cissé a compilé 4,5 points, 5,7 rebonds et 1,2 contre en seulement 13,9 minutes avec Dallas. Il avait notamment terminé la saison régulière avec 17 points, 20 rebonds, 2 contres et 2 interceptions face aux Bulls. Son profil correspondait donc aux recherches de New York, qui avait auparavant ciblé Yves Missi ou encore Moussa Diabaté, le pivot français des Hornets, sur le marché des transferts.

Une arrivée aurait toutefois eu un coût comptable. Afin de rester sous le « second apron », les Knicks ne pouvaient en effet plus utiliser l’exception réservée aux choix du second tour pour signer Tyler Nickel et Jack Ayil. New York doit désormais se tourner vers une autre cible afin de compléter sa rotation dans la raquette.

Moussa Cisse Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 DAL 38 13:57 57.4 46.9 2.3 3.3 5.7 0.2 1.9 0.5 0.8 1.2 4.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.