Andre Drummond, le pari rebond des Knicks après Mitchell Robinson

Pour pallier la perte de Mitchell Robinson, parti aux Celtics, les Knicks ont jeté leur dévolu sur Andre Drummond. Une opération à moindre coût pour la franchise de la « Big Apple », qui l’a signé pour un an et 3,9 millions de dollars. Pour l’intérieur, cette arrivée a aussi une saveur particulière, puisqu’il est né à Mount Vernon, une ville située à une vingtaine de kilomètres de New York.

« Je pense que c’est ce dont ils ont besoin maintenant. Voir Mitchell Robinson partir, c’est une énorme perte », souligne Andre Drummond. « Je vais apporter des qualités et une énergie similaires, mais je suis aussi un vétéran. Cela fait longtemps que je suis dans cette Ligue. Je sais ce qu’il faut faire pour gagner. Je suis impatient d’avoir un nouveau rôle dans une nouvelle ville et de retourner dans un endroit que je connais bien. »

Andre Drummond ne remplacera pas Mitchell Robinson à l’identique. L’ancien pivot des Knicks était avant tout un protecteur de cercle, un finisseur près du panier et un monstre au rebond offensif. Drummond, lui, apporte surtout son sens du placement, son expérience et sa science du rebond, qui restent ses grandes spécialités. Avec les Sixers, il tournait encore à 8,4 prises par soir malgré un temps de jeu limité.

Au début de sa carrière, l’ancien des Pistons faisait même partie des meilleurs rebondeurs de la Ligue, avant de voir ses minutes diminuer au fil des années. All-Star en 2016 et 2018, il s’est petit à petit mué en pivot de rotation, capable d’apporter un impact immédiat sur des séquences plus courtes.

Andre Drummond a également ajouté un tir extérieur d’appoint à son arsenal. La saison passée, il tournait ainsi à 35,6 % à 3-points, même s’il ne faut pas y voir une arme majeure de son jeu. Plutôt une option supplémentaire, capable d’ouvrir ponctuellement le terrain, là où Mitchell Robinson n’apportait quasiment rien loin du cercle.

Toujours en quête d’un titre

« Il faut savoir se sacrifier et être conscient que chaque soir ne sera pas forcément ton soir », rappelle-t-il. « Il faut se concentrer sur l’objectif commun, qui est de remporter un titre. C’est pour cela que je suis ici. »

À 32 ans, Andre Drummond n’a toujours pas remporté de titre NBA. Arrivé dans la Ligue en 2012, il n’a connu que cinq campagnes de playoffs et n’est parvenu à passer le premier tour qu’à une seule reprise. C’était l’année dernière, lorsque les Sixers sont venus à bout des Celtics en sept matchs avant d’être balayés par les Knicks.

Il arrive donc dans une équipe beaucoup plus ambitieuse, avec un rôle moins exposé, mais potentiellement précieux sur la durée. Dans une conférence Est toujours relevée, les Knicks auront besoin de profondeur, de dureté et de joueurs capables d’accepter des missions limitées.

« Je suis une personne extrêmement motivée », précise Andre Drummond. « Lorsque je me fixe un objectif, il n’y a rien que je ne peux pas faire. Je n’abandonne jamais. Je me le suis tatoué sur la main pour une raison. »

Andre Drummond Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 DET 60 20:43 60.8 50.0 37.1 2.8 4.8 7.6 0.5 2.4 1.0 1.0 1.6 7.9 2013-14 DET 81 32:20 62.3 0.0 41.8 5.4 7.8 13.2 0.4 3.4 1.2 1.4 1.6 13.5 2014-15 DET 82 30:31 51.4 0.0 38.9 5.3 8.1 13.5 0.7 3.5 0.9 1.5 1.9 13.8 2015-16 DET 81 32:54 52.1 33.3 35.5 4.9 9.9 14.8 0.8 3.0 1.5 1.9 1.4 16.2 2016-17 DET 81 29:44 53.0 28.6 38.6 4.3 9.5 13.8 1.1 2.9 1.5 1.9 1.1 13.6 2017-18 DET 78 33:39 52.9 0.0 60.5 5.1 10.9 16.0 3.0 3.2 1.5 2.6 1.6 15.0 2018-19 DET 79 33:30 53.3 13.2 59.0 5.4 10.2 15.6 1.4 3.4 1.7 2.2 1.7 17.3 2019-20 CLE 8 28:08 55.2 28.6 51.3 3.0 8.1 11.1 1.8 3.1 1.5 3.6 1.4 17.5 2019-20 DET 49 33:45 53.0 4.8 58.4 4.6 11.2 15.8 2.8 3.6 2.0 3.6 1.7 17.8 2020-21 CLE 25 28:53 47.4 0.0 59.7 4.0 9.4 13.5 2.6 2.8 1.6 3.2 1.2 17.5 2020-21 LAL 21 24:46 53.1 60.5 3.1 7.1 10.2 1.4 3.8 1.1 2.0 1.0 11.9 2021-22 BKN 24 22:18 61.0 0.0 53.7 3.9 6.4 10.3 1.4 3.0 0.9 1.5 1.0 11.8 2021-22 PHI 49 18:24 53.8 0.0 51.2 2.8 6.1 8.8 2.0 2.5 1.1 1.6 0.9 6.1 2022-23 CHI 67 12:40 60.6 0.0 53.6 2.1 4.6 6.6 0.5 1.7 0.7 1.1 0.4 6.0 2023-24 CHI 79 17:06 55.6 0.0 59.2 3.4 5.6 9.0 0.5 1.8 0.9 1.0 0.6 8.4 2024-25 PHI 40 18:47 50.0 15.0 62.2 2.7 5.0 7.8 0.9 2.4 1.0 1.4 0.5 7.3 2025-26 PHI 63 19:32 47.2 35.6 63.1 3.2 5.3 8.4 1.3 2.0 0.6 1.0 0.8 6.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.