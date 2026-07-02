Duel entre les Bucks et les Lakers pour Jonathan Kuminga ?

Depuis que les Hawks ont renoncé à leur « team option », Jonathan Kuminga est « free agent ». The Athletic rapporte que les Lakers sont intéressés par l’ex-Warrior tandis que Jake Fischer mentionne un intérêt des Bucks.

Pour le cas des Lakers, ce n’est pas la première fois que la franchise californienne tente de s’attacher les services de Jonathan Kuminga. En marge de la dernière « trade deadline », Los Angeles était parmi les équipes intéressées par « JoKu » avant son départ pour Atlanta.

Les Lakers réalisent un début d’intersaison explosif puisqu’ils ont signé quatre nouveaux joueurs dans la journée de mercredi, dont Walker Kessler. Des arrivées qui ont rempli l’espace laissé dans la masse salariale par le départ de LeBron James. Pour répondre aux attentes de Jonathan Kuminga qui touchait presque 24 millions de dollars la saison dernière, les Lakers vont devoir faire de la place dans leur cap. Les « Purple & Gold » peuvent couper Jarred Vanderbilt à qui il ne reste qu’une seule année de contrat ou se séparer de Deandre Ayton.

La « trade exception » des Bucks pour Jonathan Kuminga ?

Du côté des Bucks, l’opération serait plus simple. Le départ de Giannis Antetekounmpo et de Bobby Portis en direction de Miami a créé une « trade exception » de 25.5 millions de dollars. Les Bucks pourraient plus facilement répondre aux attentes salariales de Jonathan Kuminga que les Lakers. Pour cela, la franchise du Wisconsin devra toutefois trouver un accord avec les Hawks pour acquérir Jonathan Kuminga via un « sign-and-trade ».

Une arrivée qui permettrait à Milwaukee d’ajouter de la profondeur sur les ailes. Depuis le début de l’intersaison, les Bucks ont récupéré Nate Ament à la Draft et ont prolongé Ousmane Dieng, sans oublier que Taurean Prince et Kyle Kuzma sont toujours présents.

Jonathan Kuminga Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 GS 70 16:56 51.3 33.6 68.4 0.8 2.6 3.3 0.9 2.1 0.4 1.1 0.3 9.3 2022-23 GS 67 20:48 52.5 37.0 65.2 1.0 2.4 3.4 1.9 2.3 0.6 1.4 0.5 9.9 2023-24 GS 74 26:20 52.9 32.1 74.6 1.2 3.6 4.8 2.2 2.3 0.7 1.6 0.5 16.1 2024-25 GS 47 24:20 45.4 30.5 66.8 1.2 3.4 4.6 2.2 1.9 0.8 1.5 0.4 15.3 2025-26 ATL 16 22:08 47.6 34.6 70.2 1.3 4.1 5.3 2.1 1.4 0.9 1.3 0.3 12.3 2025-26 GS 20 23:48 45.4 32.1 74.2 1.5 4.4 5.9 2.5 1.7 0.4 2.3 0.3 12.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.