Avec Walker Kessler, les Lakers tiennent leur pivot !

Les Lakers voulaient un pivot pour accompagner Luka Doncic et Austin Reaves. Ils l’ont trouvé, mais pas à Detroit. Selon ESPN, Los Angeles récupère Walker Kessler en provenance du Jazz, en échange des premiers tours de Draft 2031 et 2033 non protégés, ainsi que de deux « swap » de choix au premier tour en 2028 et 2030 !

Dans la foulée, le pivot doit s’engager avec les « Purple & Gold » sur quatre ans et 130 millions de dollars, avec une « player option » sur la quatrième saison et un « trade kicker ».

C’est donc Walker Kessler qui rejoint la franchise californienne, plutôt que Jalen Duren. Les Lakers semblaient pourtant pousser fort en direction du pivot des Pistons, avec l’idée de trouver un partenaire de pick-and-roll idéal pour Luka Doncic. Mais le dossier était complexe, Detroit conservant la main sur son free agent protégé, et les Pistons n’avaient pas forcément intérêt à ouvrir la porte à un « sign-and-trade ».

À l’inverse, le dossier Kessler semblait fragilisé depuis plusieurs semaines à Utah. Le pivot n’avait pas apprécié la gestion de sa situation contractuelle, alors que les discussions bloquaient autour d’une prolongation. Le Jazz pouvait toujours s’aligner sur n’importe quelle offre, mais il a finalement choisi une montagne de choix de Draft.

Sandro Mamukelashvili, Quentin Grimes et Collin Sexton arrivent aussi !

Il faut dire qu’avec Lauri Markkanen, Jaren Jackson Jr. et Jusuf Nurkic sous contrat, Utah n’avait pas forcément besoin de casser sa tirelire pour un pivot, même talentueux.

Sportivement, le choix est clair pour Los Angeles. Walker Kessler n’a pas la puissance de Jalen Duren, mais son profil colle aux manques de Los Angeles : protection du cercle, rebond offensif, efficacité près du panier et présence dissuasive derrière les extérieurs. À 24 ans, il offre surtout une réponse immédiate à la demande de Luka Doncic : un point de fixation vertical, capable de couvrir les erreurs et de finir les actions sans avoir besoin du ballon.

Le prix est néanmoins lourd et Los Angeles doit effectuer des ajustements. Que faire de Deandre Ayton, qui a activé sa « player option » pour rester aux Lakers ? Après le départ de LeBron James, la franchise avait de quoi reconstruire autour de Luka Doncic et Austin Reaves, et Rob Pelinka n’a pas traîné.

Sandro Mamukelashvili va ainsi rejoindre les Lakers pour quatre ans et 52 millions de dollars, avec une « player option » sur la dernière saison. Un contrat entièrement garanti pour l’intérieur géorgien, capable d’écarter le jeu.

Dans la foulée, Los Angeles a aussi trouvé un accord avec Quentin Grimes, pour quatre ans et 60 millions de dollars. Un renfort logique sur les lignes extérieures, où son adresse, son volume à 3-points et sa défense doivent accompagner le duo Doncic–Reaves.

Enfin, Collin Sexton va également débarquer en Californie, avec un contrat de deux ans et 19 millions de dollars. Entre Walker Kessler, Sandro Mamukelashvili, Quentin Grimes et Collin Sexton, les Lakers viennent donc de redessiner très vite leur effectif, avec davantage de taille, de tir et de percussion autour de leur nouveau noyau.

L’effectif des Lakers 2026/27 Meneurs : Luka Doncic, Collin Sexton, Bronny James Arrières/Ailiers : Austin Reaves, Quentin Grimes, Dalton Knecht, Adou Thiero Intérieurs : Walker Kessler, Sandro Mamukelashvili, Jarred Vanderbilt, Jake LaRavia, Deandre Ayton

Walker Kessler Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 UTA 74 23:01 72.0 33.3 51.6 3.1 5.3 8.4 0.9 2.3 0.4 0.8 2.3 9.2 2023-24 UTA 64 23:20 65.4 21.1 60.2 2.6 4.9 7.5 0.9 2.1 0.5 1.0 2.4 8.1 2024-25 UTA 58 30:00 66.3 17.6 52.0 4.6 7.6 12.2 1.7 2.2 0.6 1.5 2.4 11.1 2025-26 UTA 5 30:48 70.3 75.0 70.0 4.6 6.2 10.8 3.0 4.4 1.4 3.2 1.8 14.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.