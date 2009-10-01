Most Valuable Player
Trophée qui récompense le meilleur joueur (Most Valuable Player, ou MVP) de la saison en NBA
|Saison
|Joueur
|Équipe
|2024-25
|Shai Gilgeous-Alexander
|OKC Thunder
|2023-24
|Nikola Jokic
|Denver Nuggets
|2022-23
|Joel Embiid
|Philadelphie Sixers
|2021-22
|Nikola Jokic
|Denver Nuggets
|2020-21
|Nikola Jokic
|Denver Nuggets
|2019-20
|Giannis Antetokounmpo
|Milwaukee Bucks
|2018-19
|Giannis Antetokounmpo
|Milwaukee Bucks
|2017-18
|James Harden
|Houston Rockets
|2016-17
|Russell Westbrook
|OKC Thunder
|2015-16
|Stephen Curry
|Golden State Warriors
|2014-15
|Stephen Curry
|Golden State Warriors
|2013-14
|Kevin Durant
|OKC Thunder
|2012-13
|LeBron James
|Miami Heat
|2011-12
|LeBron James
|Miami Heat
|2010-11
|Derrick Rose
|Chicago Bulls
|2009-10
|LeBron James
|Cleveland Cavaliers
|2008-09
|LeBron James
|Cleveland Cavaliers
|2007-08
|Kobe Bryant
|Los Angeles Lakers
|2006-07
|Dirk Nowitzki
|Dallas Mavericks
|2005-06
|Steve Nash
|Phoenix Suns
|2004-05
|Steve Nash
|Phoenix Suns
|2003-04
|Kevin Garnett
|Minnesota Timberwolves
|2002-03
|Tim Duncan
|San Antonio Spurs
|2001-02
|Tim Duncan
|San Antonio Spurs
|2000-01
|Allen Iverson
|Philadelphia 76ers
|1999-00
|Shaquille O'Neal
|Los Angeles Lakers
|1998-99
|Karl Malone
|Utah Jazz
|1997-98
|Michael Jordan
|Chicago Bulls
|1996-97
|Karl Malone
|Utah Jazz
|1995-96
|Michael Jordan
|Chicago Bulls
|1994-95
|David Robinson
|San Antonio Spurs
|1993-94
|Hakeem Olajuwon
|Houston Rockets
|1992-93
|Charles Barkley
|Phoenix Suns
|1991-92
|Michael Jordan
|Chicago Bulls
|1990-91
|Michael Jordan
|Chicago Bulls
|1989-90
|Magic Johnson
|Los Angeles Lakers
|1988-89
|Magic Johnson
|Los Angeles Lakers
|1987-88
|Michael Jordan
|Chicago Bulls
|1986-87
|Magic Johnson
|Los Angeles Lakers
|1985-86
|Larry Bird
|Boston Celtics
|1984-85
|Larry Bird
|Boston Celtics
|1983-84
|Larry Bird
|Boston Celtics
|1982-83
|Moses Malone
|Philadelphia 76ers
|1981-82
|Moses Malone
|Houston Rockets
|1980-81
|Julius Erving
|Philadelphia 76ers
|1979-80
|Kareem Abdul-Jabbar
|Los Angeles Lakers
|1978-79
|Moses Malone
|Houston Rockets
|1977-78
|Bill Walton
|Portland Trail Blazers
|1976-77
|Kareem Abdul-Jabbar
|Los Angeles Lakers
|1975-76
|Kareem Abdul-Jabbar
|Los Angeles Lakers
|1974-75
|Bob McAdoo
|Buffalo Braves
|1973-74
|Kareem Abdul-Jabbar
|Milwaukee Bucks
|1972-73
|Dave Cowens
|Boston Celtics
|1971-72
|Kareem Abdul-Jabbar
|Milwaukee Bucks
|1970-71
|Kareem Abdul-Jabbar
|Milwaukee Bucks
|1969-70
|Willis Reed
|New York Knicks
|1968-69
|Wes Unseld
|Baltimore Bullets
|1967-68
|Wilt Chamberlain
|Philadelphia Warriors
|1966-67
|Wilt Chamberlain
|Philadelphia Warriors
|1965-66
|Wilt Chamberlain
|Philadelphia Warriors
|1964-65
|Bill Russell
|Boston Celtics
|1963-64
|Oscar Robertson
|Cincinnati Royals
|1962-63
|Bill Russell
|Boston Celtics
|1961-62
|Bill Russell
|Boston Celtics
|1960-61
|Bill Russell
|Boston Celtics
|1959-60
|Wilt Chamberlain
|Philadelphia Warriors
|1958-59
|Bob Pettit
|St. Louis Hawks
|1957-58
|Bill Russell
|Boston Celtics
|1956-57
|Bob Cousy
|Boston Celtics
|1955-56
|Bob Pettit
|St. Louis Hawks