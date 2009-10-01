Matchs
NBA hier
Matchs
hier
Pariez en ligne avec Unibet
  • 100€ offertsLa suite →

Most Valuable Player

Trophée qui récompense le meilleur joueur (Most Valuable Player, ou MVP) de la saison en NBA

Shai Gilgeous-Alexander a reçu la clé de la ville d'Hamilton et une rue portera bientôt son nom.

Saison Joueur Équipe
2024-25 Shai Gilgeous-Alexander OKC Thunder
2023-24 Nikola Jokic Denver Nuggets
2022-23 Joel Embiid Philadelphie Sixers
2021-22 Nikola Jokic Denver Nuggets
2020-21 Nikola Jokic Denver Nuggets
2019-20 Giannis Antetokounmpo Milwaukee Bucks
2018-19 Giannis Antetokounmpo Milwaukee Bucks
2017-18 James Harden Houston Rockets
2016-17 Russell Westbrook OKC Thunder
2015-16 Stephen Curry Golden State Warriors
2014-15 Stephen Curry Golden State Warriors
2013-14 Kevin Durant OKC Thunder
2012-13 LeBron James Miami Heat
2011-12 LeBron James Miami Heat
2010-11 Derrick Rose Chicago Bulls
2009-10 LeBron James Cleveland Cavaliers
2008-09 LeBron James Cleveland Cavaliers
2007-08 Kobe Bryant Los Angeles Lakers
2006-07 Dirk Nowitzki Dallas Mavericks
2005-06 Steve Nash Phoenix Suns
2004-05 Steve Nash Phoenix Suns
2003-04 Kevin Garnett Minnesota Timberwolves
2002-03 Tim Duncan San Antonio Spurs
2001-02 Tim Duncan San Antonio Spurs
2000-01 Allen Iverson Philadelphia 76ers
1999-00 Shaquille O'Neal Los Angeles Lakers
1998-99 Karl Malone Utah Jazz
1997-98 Michael Jordan Chicago Bulls
1996-97 Karl Malone Utah Jazz
1995-96 Michael Jordan Chicago Bulls
1994-95 David Robinson San Antonio Spurs
1993-94 Hakeem Olajuwon Houston Rockets
1992-93 Charles Barkley Phoenix Suns
1991-92 Michael Jordan Chicago Bulls
1990-91 Michael Jordan Chicago Bulls
1989-90 Magic Johnson Los Angeles Lakers
1988-89 Magic Johnson Los Angeles Lakers
1987-88 Michael Jordan Chicago Bulls
1986-87 Magic Johnson Los Angeles Lakers
1985-86 Larry Bird Boston Celtics
1984-85 Larry Bird Boston Celtics
1983-84 Larry Bird Boston Celtics
1982-83 Moses Malone Philadelphia 76ers
1981-82 Moses Malone Houston Rockets
1980-81 Julius Erving Philadelphia 76ers
1979-80 Kareem Abdul-Jabbar Los Angeles Lakers
1978-79 Moses Malone Houston Rockets
1977-78 Bill Walton Portland Trail Blazers
1976-77 Kareem Abdul-Jabbar Los Angeles Lakers
1975-76 Kareem Abdul-Jabbar Los Angeles Lakers
1974-75 Bob McAdoo Buffalo Braves
1973-74 Kareem Abdul-Jabbar Milwaukee Bucks
1972-73 Dave Cowens Boston Celtics
1971-72 Kareem Abdul-Jabbar Milwaukee Bucks
1970-71 Kareem Abdul-Jabbar Milwaukee Bucks
1969-70 Willis Reed New York Knicks
1968-69 Wes Unseld Baltimore Bullets
1967-68 Wilt Chamberlain Philadelphia Warriors
1966-67 Wilt Chamberlain Philadelphia Warriors
1965-66 Wilt Chamberlain Philadelphia Warriors
1964-65 Bill Russell Boston Celtics
1963-64 Oscar Robertson Cincinnati Royals
1962-63 Bill Russell Boston Celtics
1961-62 Bill Russell Boston Celtics
1960-61 Bill Russell Boston Celtics
1959-60 Wilt Chamberlain Philadelphia Warriors
1958-59 Bob Pettit St. Louis Hawks
1957-58 Bill Russell Boston Celtics
1956-57 Bob Cousy Boston Celtics
1955-56 Bob Pettit St. Louis Hawks

Toute l’info NBA en continu

Afficher les actus NBA suivantes