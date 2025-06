Bras droit de Chris Finch, Micah Nori va rencontrer les Knicks

Ils n’ont pas pu discuter avec Chris Finch, alors les Knicks vont parler avec son bras droit, Micah Nori.

Assistant réputé, aux expressions colorées, le technicien de 51 ans est depuis quelques années souvent pressenti à chaque fois qu’un poste se libère, et il a déjà rencontré pas mal d’équipes en quête d’un “head coach”.

Ayant débuté comme assistant aux Raptors entre 2009 et 2013 auprès de Jay Triano et Dwane Casey, il avait ensuite rencontré Mike Malone, qui l’avait recruté chez les Kings en 2013 puis chez les Nuggets en 2015.

Dans les Rocheuses, il s’était lié à un autre assistant, Chris Finch, avant de retrouver son ancien mentor, Dwane Casey, à Detroit entre 2018 et 2021. Mais lorsque Chris Finch a récupéré le poste de “head coach” des Wolves en 2021, c’est donc Micah Nori qu’il a fait venir comme bras droit afin de l’aider.

Va-t-il prendre la suite de Tom Thibodeau à New York ? Il est en tout cas le troisième, après Mike Brown et Taylor Jenkins, à formellement rencontrer les Knicks pour le poste, qui n’ont précédemment pas obtenu l’autorisation de discuter avec Chris Finch, Ime Udoka, Jason Kidd, Quin Snyder et Billy Donvan.