Meilleurs pourcentage NBA : le classement des joueurs les plus adroits 2026-2027
|#
|Joueur
|Equipe
|Pourcentage
|1
|Jarred Vanderbilt
|LAL
|76.5
|2
|Daniel Gafford
|DAL
|69.5
|3
|Goga Bitadze
|ORL
|69.2
|4
|Mo Bamba
|UTH
|68.4
|5
|Robert Williams III
|POR
|68.4
|6
|Ryan Kalkbrenner
|CHA
|68.4
|7
|Charles Bassey
|GSW
|67.1
|8
|Walker Kessler
|LAL
|66.9
|9
|Domantas Sabonis
|SAC
|65.4
|10
|Trayce Jackson-Davis
|TOR
|65.4
|11
|Mitchell Robinson
|BOS
|65.3
|12
|Khaman Maluach
|PHO
|65.1
|13
|Aday Mara
|OKC
|64.9
|14
|Jaxson Hayes
|UTH
|64.6
|15
|Deandre Ayton
|WAS
|63.3
|16
|Moussa Diabate
|CHA
|63.2
|17
|Jarrett Allen
|CLE
|63.0
|18
|Zach Edey
|MEM
|61.2
|19
|Giannis Antetokounmpo
|MIA
|60.3
|20
|Oso Ighodaro
|PHO
|60.3
|21
|Neemias Queta
|BOS
|60.2
|22
|Moritz Wagner
|BRO
|60.2
|23
|Isaiah Stewart
|MEM
|59.4
|24
|Jakob Poeltl
|TOR
|58.9
|25
|Donovan Clingan
|POR
|58.7
|26
|Zion Williamson
|NOR
|58.3
|27
|Joan Beringer
|MIN
|58.2
|28
|Isaiah Jackson
|LAC
|58.1
|29
|Trevon Brazile
|DEN
|57.4
|30
|Paul Reed
|DET
|57.1
|31
|Baba Miller
|LAC
|57.1
|32
|Cam Spencer
|MEM
|56.9
|33
|Jaden McDaniels
|MIN
|56.6
|34
|Amen Thompson
|HOU
|56.3
|35
|Alijah Martin
|TOR
|56.3
|36
|Jabari Walker
|PHI
|55.6
|37
|Ausar Thompson
|DET
|55.2
|38
|Brook Lopez
|LAC
|55.0
|39
|Ivica Zubac
|IND
|55.0
|40
|Precious Achiuwa
|SAC
|55.0
|41
|Alperen Sengun
|HOU
|54.9
|42
|Taylor Hendricks
|MEM
|54.9
|43
|Luke Kornet
|SAS
|54.9
|44
|Jalen Smith
|CHI
|54.7
|45
|Wendell Carter Jr.
|ORL
|54.7
|46
|Victor Wembanyama
|SAS
|54.3
|47
|Karl-Anthony Towns
|NYK
|54.2
|48
|Day'Ron Sharpe
|BRO
|54.1
|49
|Isaiah Hartenstein
|OKC
|54.0
|50
|Ziaire Williams
|LAL
|53.8