Meilleurs sites de paris sportifs en Afrique : le top 10 des bookmakers en 2025

Les meilleurs sites de paris sportifs en Afrique sont : 1xBet, MelBet, Linebet, PremierBet et Akwabet. Trouvez le bookmaker qui vous convient dans notre test comparatif et ouvrez un compte pour profiter d'un bonus de bienvenue exceptionnel pouvant aller jusqu'à 200 €.

Les 10 meilleurs sites de paris sportifs en Afrique en Novembre 2025 :

1xBet : 5/5⭐ – le meilleur site de pari sportif en Afrique pour le catalogue de jeu Melbet : 5/5⭐ – le site avec meilleur bonus casino en Afrique Linebet : un très bon site de paris sportifs pour parier sur le foot en Afrique Premier Bet : 4/5 ⭐ – un site de paris sportifs africain partenaire du PMU Akwabet : l'un des meilleurs sites africains pour parier en Côte d'Ivoire Betclic CI : 4/5 ⭐ – un bookmaker européen complet et fiable disponible en Afrique PariPesa : 4/5 ⭐ – un site de pari africain avec un bonus facile à débloquer BetWinner :4/5 ⭐ – l'un des meilleurs bookmakers en Afrique pour parier en direct 888starz : 3,5/5 ⭐ – un très bon site de paris sportifs pour booster ses dépôts Megapari : 3,5/5 ⭐un site de pari en Afrique avec un excellent bonus de bienvenue

1. 1xBet : le meilleur site de paris sportifs en Afrique pour la diversité des jeux

1xBet est une référence des paris sportifs en Afrique. Il attire un grand nombre de joueurs grâce à son offre de bienvenue très compétitive. Les nouveaux membres peuvent profiter d’un bonus de 200 % jusqu’à 200 € sur leur premier dépôt sportif, ou choisir un pack casino allant jusqu’à 1 500 € avec 150 tours gratuits.

1xBet a les faveurs d'un grand nombre de parieurs en Afrique.

Le site propose un immense catalogue de paris couvrant tous les sports populaires, avec des cotes élevées et de nombreuses options de paiement. Les utilisateurs peuvent effectuer leurs transactions en cryptomonnaies ou via des solutions locales adaptées au marché africain.

Cependant, 1xBet présente aussi certaines limites. Les conditions de mise exigées pour débloquer les bonus sont strictes et peuvent compliquer la tâche des nouveaux parieurs. L’interface, bien que riche en fonctionnalités, reste parfois difficile à maîtriser. De plus, la licence délivrée à Curaçao est jugée moins rassurante que celles accordées par les autorités européennes.

Avantages Large éventail de paris et excellentes cotes

Large éventail de paris et excellentes cotes Bonus de bienvenue très attractif (200 % jusqu’à 200 €)

Bonus de bienvenue très attractif (200 % jusqu’à 200 €) Nombreux moyens de paiement, y compris en crypto Inconvénients Conditions de mise exigeantes pour débloquer les bonus

Conditions de mise exigeantes pour débloquer les bonus Interface parfois peu claire pour les débutants

Interface parfois peu claire pour les débutants Pas de e-Sports et Fantasy League

L'avis de Basket USA :

Un bookmaker incontournables en Afrique. Sans doute l'un des plus gros catalogue de pronos sur le continents.

S'inscrire sur 1xBet

2 – MelBet : le meilleur bookmakers en Afrique pour le casino

Melbet est un bookmaker incontournable sur le marché africain, tout comme Winamax l'est en Europe. Avec le code promotionnel Melbet, les nouveaux joueurs profitent d’un bonus de 200 % sur leur premier dépôt, sans oublier un bonus casino qui est l'un des meilleurs en Afrique : jusqu'à 1750 € + 290 Free Spins.

MelBet est un site très apprécié en Afrique.

Le site a une offre sport très complète qui couvre la majorité des disciplines populaires. Son application mobile performante, disponible sur Android et iOS, facilite les paris en déplacement. Melbet propose aussi une grande variété de moyens de paiement, incluant des solutions locales comme Orange Money et MTN Mobile Money.

Par contre, les conditions de mise du bonus sont strictes et nécessitent de rejouer plusieurs fois le montant sur des paris combinés. Certaines options comme le cash out automatique ou partiel manquent encore. Enfin, le service client, bien que disponible en continu, pourrait être plus réactif.

Avantages Bonus de bienvenue attractif de 200 % sur le premier dépôt

Bonus de bienvenue attractif de 200 % sur le premier dépôt Large gamme de méthodes de paiement, y compris locales

Large gamme de méthodes de paiement, y compris locales Offre sportive étendue et application fluide Inconvénients Conditions de mise du bonus strictes et contraignantes

Conditions de mise du bonus strictes et contraignantes Absence d’options comme le cash out automatique

Absence d’options comme le cash out automatique Service client complet mais parfois lent à répondre

L'avis de Basket USA :

Melbet a légèrement moins de promos que 1xBet, mais le bonus casino est le meilleur à l'heure actuelle.

S'inscrire sur MelBet

3 – Linebet : l'un des meilleurs nouveaux sites de paris sportifs en Afrique

Linebet est un bookmaker en pleine croissance qui séduit de nombreux joueurs, notamment au Cameroun et dans toute l'Afrique francophone. Les nouveaux inscrits peuvent bénéficier d'un bonus de bienvenue allant jusqu'à 100 € pour les paris sportifs, ou un généreux pack casino pouvant atteindre 1500 € et 150 tours gratuits sur leurs premiers dépôts.

Linebet est un bookmaker qui a des partenariats avec de nombreuses équipes.

Linebet propose une vaste sélection de paris couvrant de multiples sports, avec des cotes compétitives, notamment en football. Les transactions sont simplifiées grâce à diverses options de paiement, incluant les cryptomonnaies et des solutions locales adaptées au marché africain.

Cependant, certaines caractéristiques de Linebet pourraient être améliorées. Bien que les cotes soient bonnes, l'application mobile est parfois jugée un peu trop simple. Linebet est titulaire d'une licence de Curaçao, qui assure une légalité d'opération, même si certains joueurs préfèrent les licences africaines.

Avantages Large éventail de paris et cotes attractives

Large éventail de paris et cotes attractives Multiples méthodes de paiement, y compris les cryptos et options locales

Multiples méthodes de paiement, y compris les cryptos et options locales Support client disponible 24h/24, 7j/7 Inconvénients Application mobile jugée minimaliste par certains

Application mobile jugée minimaliste par certains Licence de Curaçao moins reconnue que celles des autorités européennes

L'avis de Basket USA :

Un site de prono solide, mais sans grand relief, malgré des cotes attractives sur beaucoup de matchs.

S'inscrire sur Linebet

4 – Premier Bet : un site de pari en Afrique partenaire du PMU

PremierBet est une plateforme qui a été conçue en partenariat avec PMU. Elle attire un grand nombre de joueurs grâce à ses bonus, ses jackpots et ses offres promotionnelles très fréquentes. Ouvrez un compte sur le site et profitez d'un boost généreux sur votre premier dépôt en utilisant le code promo.

Créez votre compte sur Premier Bet et profitez d'offres spéciales toutes les semaines.

Le site propose une offre de paris varié et des jackpots aux montants élevés. Sans oublier de nombreuses offres promotionnelles tout au long de l'année. Les utilisateurs apprécient également l'application Android, qu'ils trouvent agréable à utiliser et performante.

Cependant, PremierBet n'est pas exempt de défauts. Les cotes pourraient être plus compétitives face à la concurrence notamment.

Avantages Nombreuses promotions et jackpots attractifs

Nombreuses promotions et jackpots attractifs Opérateur fiable avec des licences locales

Opérateur fiable avec des licences locales Application Android de bonne qualité Inconvénients Cotes moins compétitives comparées à d'autres bookmakers

L'avis de Basket USA :

Un site de pari très solide, qui profite à plein de l'expérience du PMU. Une bonne expérience de jeu en perspective.

S'inscrire sur Premier Bet

5 – Akwabet : un excellent bookmakers pour les parieurs de Côte d'Ivoire

Akwabet est un bookmaker local qui gagne du terrain en Côte d'Ivoire. La plateforme est officiellement certifiée par la LONACI, ce qui assure sa pleine légalité et fiabilité pour les parieurs ivoiriens.

Découvrez l'offre de jeu du bookmaker Akwabet

Les nouveaux joueurs bénéficient d'un bonus de bienvenue qui double leur premier dépôt, plafonné à 30 €, et crédité sous forme de pari gratuit. Ce bonus est activable via un code promo Akwabet dédié.

Le site offre par des cotes très compétitives, souvent parmi les meilleures du marché local. Akwabet facilite également les transactions grâce à une intégration parfaite des solutions de paiement mobile locales.

Cependant, Akwabet n'est pas un site très connu, ce qui pourrait freiner certains joueurs habitués à des marques plus établies. Et ce malgré son agrément officiel et des cotes attractives. À notre avis, c'est un bookmaker à ne pas manquer. Les retours et avis des utilisateurs confirment la qualité de cette plateforme de paris en ligne.

Avantages Cotes très compétitives

Cotes très compétitives Agrément officiel de la LONACI

Agrément officiel de la LONACI Intégration parfaite des paiements mobiles locaux Inconvénients Manque de notoriété comparé aux grands opérateurs

L'avis de Basket USA :

Un bon opérateur, mais qui offre des bonus bien moins attractifs que les bookmakers internationaux.

S'inscrire sur Akwabet

6 – Betclic CI : un site de pari sportifs européen accessible en Afrique

Betclic est une référence du pari en Europe qui est désormais disponible dans certains pays d'Afrique dont la Côte d'Ivoire. La plateforme attire un grand nombre de joueurs grâce à une expérience utilisateur optimisée et des fonctionnalités bien pensées.

L'ergonomie de Betclic CI est très au-dessus de la concurrence.

Les nouveaux inscrits peuvent profiter d'un bonus de bienvenue allant jusqu'à 7 € en paris gratuits, crédités si leur premier pari est perdant. Des offres promotionnelles occasionnelles, comme des paris gratuits sans dépôt, sont également proposées.

Le site propose une vaste couverture des grands événements sportifs mondiaux, incluant les principales ligues de football (Ligue 1, Premier League) et des championnats de basketball comme la NBA.

Betclic CI présente aussi certaines limites. L'absence d'application mobile dédiée est un inconvénient, même si le site est bien optimisé pour la navigation sur smartphone et tablette. Le nombre de moyens de paiement locaux pourrait être enrichi pour mieux s'adapter au marché ivoirien.

Avantages Excellente ergonomie

Excellente ergonomie Large couverture des événements sportifs majeurs

Large couverture des événements sportifs majeurs Offres fréquentes de paris gratuits sans dépôt Inconvénients Bonus de bienvenue assez faible

Bonus de bienvenue assez faible Moyens de paiement locaux limités

Moyens de paiement locaux limités Absence d'application mobile dédiée

L'avis de Basket USA :

Le site qui offre la meilleure expérience de jeu. Par contre, l'absence de promos pourrait forcer certains joueurs à aller voir ailleurs.

S'inscrire sur Betclic CI

7 – PariPesa : un site de paris en Afrique avec un bonus simple à obtenir

Paripesa est un bookmaker complet qui offre une gamme variée de paris sportifs et de jeux de casino. La plateforme propose des promotions généreuses et un bonus de bienvenue sportif facile à débloquer.

Jouez aux paris sportifs en Afrique sur PariPesa

Les nouveaux inscrits peuvent bénéficier d'un bonus de 100 % sur leur premier dépôt, jusqu'à 100 €, en utilisant le code promo. Un pack casino de 1 500 € + 150 Free Spins est également disponible pour les amateurs de jeux.

Le site propose un vaste catalogue de paris en ligne et se distingue par de multiples promotions hebdomadaires, telles que le “Samedi Turbo” et un programme de cashback, ainsi qu'un programme VIP attractif.

Cependant, l'absence totale de service de streaming en direct est un inconvénient pour les parieurs souhaitant suivre les matchs. De plus, la plateforme met en avant moins de services de mobile money locaux que certains de ses concurrents, et le bonus casino est fractionné sur les quatre premiers dépôts.

Avantages Multiples promotions hebdomadaires (cashback, bonus de dépôt, etc.)

Multiples promotions hebdomadaires (cashback, bonus de dépôt, etc.) Conditions du bonus sportif très accessibles

Conditions du bonus sportif très accessibles Vaste catalogue de paris sportifs et de jeux de casino Inconvénients Moins d'options de paiement mobile locales mises en avant

Moins d'options de paiement mobile locales mises en avant Cotes légèrement en retrait par rapport à la concurrence

L'avis de Basket USA :

Un site de pari qui ressemble à beaucoup d'autres, malgré les efforts qui ont été faits pour rendre le bonus de bienvenue attractif.

S'inscrire sur Betwinner

8 – BetWinner : un excellent site de paris sportifs si vous aimez parier en Live

Betwinner est un site de paris sportifs bien établi sur le continent africain. Il propose une interface conviviale et des fonctionnalités élaborées, complétées par une offre de bienvenue très alléchante.

Faites vos paris en direct sur BetWinner.

Les nouveaux inscrits ont la possibilité d'obtenir un bonus exceptionnel de 200 % sur leur premier versement, plafonné à 200 € pour le sport, grâce au code promo. Alternativement, un pack casino généreux offrant jusqu'à 1 500 € et 150 tours gratuits est disponible.

Ce site est également fortement valorisé pour ses cotes très concurrentielles, en particulier pour le football, ainsi que pour la diversité impressionnante de ses solutions de paiement. Parmi celles-ci, on trouve des services locaux essentiels comme Orange Money, MTN ou Wave.

Toutefois, la communication du service client s'effectue principalement en anglais, ce qui peut constituer un obstacle significatif pour les utilisateurs francophones. De surcroît, les critères pour libérer le bonus de bienvenue sont jugés assez stricts.

Avantages Cotes très compétitives et offre sportive très étendue

Cotes très compétitives et offre sportive très étendue Interface claire et fonctionnalités complètes

Interface claire et fonctionnalités complètes Bonus de bienvenue très avantageux (200 % jusqu'à 200 €) Inconvénients Support client majoritairement en anglais

Support client majoritairement en anglais Manque de certaines options (comme le cash out automatique)

L'avis de Basket USA :

Un excellent bookmaker pour parier en direct. Mais manque d'offres promotionnelles. Dommage.

S'inscrire sur Betwinner

9 – 888starz : le meilleur site de paris en Afrique pour les boost de dépôt

888starz fait partie des sites de paris qui accepte les cryptomonnaies. Il propose aussi une généreuse offre de bienvenue pour les nouveaux venus : jusqu'à 100 € avec le code promo. Vous pouvez aussi opter pour un pack casino substantiel comprenant jusqu'à 1 500 € et 150 tours gratuits.

Jouez les plus grandes compétitions sportives avec 888starz.

Le site propose un éventail impressionnant de promotions hebdomadaires, incluant des bonus sur dépôt les mardis et jeudis, ainsi que des offres de cashback. 888starz est également reconnu pour ses cotes avantageuses et un catalogue exhaustif de sports et d'e-sports. La compatibilité avec les méthodes de paiement locales, comme Orange Money et MTN, et l'acceptation des cryptomonnaies représentent des atouts majeurs.

Cependant, 888starz présente des points faibles significatifs. Les conditions de libération des bonus sont particulièrement contraignantes, exigeant par exemple un rollover de 10x sur le bonus sportif via des paris combinés. De plus, l'interface du site est souvent jugée datée et manque cruellement d'ergonomie, ce qui peut affecter l'expérience utilisateur.

Avantages Nombreuses promotions hebdomadaires et régulières

Nombreuses promotions hebdomadaires et régulières Cotes compétitives et très large catalogue de paris sportifs et e-sports

Cotes compétitives et très large catalogue de paris sportifs et e-sports Prise en charge des paiements Mobile Money (Orange, MTN) et cryptomonnaies Inconvénients Conditions de déblocage des bonus très contraignantes (rollover x10)

Conditions de déblocage des bonus très contraignantes (rollover x10) Délai de seulement 7 jours pour débloquer le bonus casino

L'avis de Basket USA :

Les boosts de dépôts sont le vrai point fort du site. À réserver aux joueurs avec un gros capital.

S'inscrire sur 888starz

10 – Megapari : le seul site de pari africain qui booste les 2 premiers dépôts

Megapari est un bookmaker qui offre de très bons bonus pour le sport et le casino. La plateforme accueille les parieurs avec des promotions très généreuses.

Gagnez jusqu'à 100 € sur vos 2 premiers dépôts grâce à Megapari.

Avec le code promo, vous obtenez un bonus de 100 % jusqu'à 200 € sur vos 2 premiers dépôts. Pour le casino, un bonus de bienvenue va jusqu'à 1 500 € et 150 tours gratuits.

Le site est aussi apprécié pour ses cotes attractives et son interface facile à utiliser. Il propose de nombreux sports et des promos régulières comme le cashback ou un bonus chaque samedi.

Megapari a quand-même quelques points faibles. Les conditions pour retirer les bonus ne sont pas les plus souples. Par exemple, le bonus sportif doit être rejoué 5 fois sur des paris combinés spécifiques. De plus, le bonus casino est divisé et doit être utilisé très vite.

Avantages Généreux bonus de bienvenue (sport et casino)

Généreux bonus de bienvenue (sport et casino) Bonnes promotions chaque semaine (cashback, bonus samedi)

Bonnes promotions chaque semaine (cashback, bonus samedi) Cotes compétitives et grand choix de sports Inconvénients Bonus casino avec des délais courts (7 jours)

Bonus casino avec des délais courts (7 jours) Moins d'options de paiement mobile locales visibles (Orange, MTN)

L'avis de Basket USA :

Un excellent bonus de bienvenue et des promos intéressantes. Un bookmaker à découvrir

S'inscrire sur Megapari

Comment est-ce que nous sélectionnons les meilleurs sites de paris en Afrique ?

Nous avons retenu sept critères essentiels pour établir notre classement des meilleurs bookmakers africains. Voici les éléments que nous analysons en priorité.

1. Régulation et fiabilité des plateformes de paris en Afrique

Chaque opérateur doit disposer d’une licence officielle, délivrée par une autorité nationale ou par un organisme reconnu, comme Curaçao eGaming.

La protection des joueurs est également incontournable. Nous vérifions la présence de protocoles de sécurité solides afin de préserver les données personnelles et bancaires des utilisateurs. Nous vérifions également que chaque bookmaker propose une procédure d'inscription claire et sécurisée.

2. Niveau des cotes proposées par les sites de paris sportifs africains

Nous sélectionnons uniquement les sites offrant des cotes attractives. Les cotes et l’étendue des paris reflètent la valeur réelle du bookmaker.

Notre évaluation s’appuie sur la marge prélevée par chaque site sur les principaux sports comme le football ou le basket. La réactivité des cotes en direct constitue aussi un indicateur clé de performance.

3. Offres promotionnelles proposées par les bookmakers africains

Les meilleurs sites de paris sportifs en Afrique mettent régulièrement à jour leurs promotions et bonus. Nous favorisons les plateformes offrant un bonus de bienvenue attractif et des promotions continues. Nous examinons aussi la transparence et la faisabilité des conditions de mise associées.

4. Moyens de paiement locaux pris en charge par les meilleurs sites de paris africains

Nous attachons une grande importance à la présence de solutions locales comme MTN Mobile Money, Orange Money ou Airtel. La rapidité des retraits est également décisive : seules les plateformes effectuant des paiements sous trois jours sont retenues.

5. Richesse du catalogue de paris des opérateurs africains

Les meilleurs bookmakers doivent proposer un large éventail de sports de pronos. Nous évaluons aussi la qualité du direct, incluant une section Live Betting fluide et une Live TV retransmettant un grand nombre d’événements sportifs.

6. Expérience mobile proposée par les bookmakers africains

Nous valorisons les opérateurs disposant d'une application mobile performante et stable. Que vous soyez au Cameroun ou ailleurs en Afrique, ces plateformes proposent une inscription simple et rapide.

Vous pouvez parier en ligne directement depuis votre mobile grâce à une appli dédiée ou via le site web. Une bonne application doit garantir une navigation fluide, une offre de paris complète, et des outils indispensables comme le Cash Out ou le créateur de paris.

7. Qualité du service client sur les sites de paris africains

Un support client réactif et professionnel est essentiel. Nous nous assurons que les équipes soient disponibles dans plusieurs langues africaines et internationales, avec une aide pertinente et rapide. La présence d’un Live Chat et d’une assistance par e-mail est indispensable pour qu’un bookmaker soit validé dans notre classement.

Quel est le meilleur site de paris sportifs en Afrique en 2025 ?

1xBet est le meilleur site de paris en Afrique, grâce notamment à son offre de pari très généreux. Il propose aussi un excellent bonus de bienvenue (200% jusqu'à 200€) et de très nombreuses offres promotionnelles.

Les options de paiement sont variées, avec les cryptos et des méthodes locales africaines. Même si les règles des bonus sont dures et l'interface un peu compliquée, 1xBet domine le marché africain.

Avantages Plus de 1 000 pronos/rencontre

Plus de 1 000 pronos/rencontre Beaucoup d'offres promotionnelles

Beaucoup d'offres promotionnelles Cotes très attractives Inconvénients Site confus pour les nouveaux joueurs

Site confus pour les nouveaux joueurs Conversion des bonus difficile

S'inscrire sur 1xBet

Toutes les questions sur les meilleurs sites de paris en Afrique

Quels sont les meilleurs sites de paris sportifs en Afrique ? Les top sites en Afrique incluent 1xBet, Melbet, Linebet, PremierBet et Akwabet. Ils offrent des bonus de bienvenue intéressants et une bonne expérience de jeu aux parieurs africains.

Quel site de pari africain offre le meilleur bonus de bienvenue ? 1xBet et Melbet se démarquent avec des bonus sportifs allant jusqu'à 200 € ou des packs casino très généreux. Akwabet propose 100% jusqu'à 30 € pour la CI.

Quel bookmaker est le plus fiable en Afrique ? Les opérateurs fiables possèdent des licences officielles (Curaçao, LONACI pour Akwabet) et protègent les données des joueurs. Ils ont un support client réactif et sécurisent les transactions.

Quels sites acceptent les paiements mobiles locaux ? Beaucoup comme Melbet, Linebet, PremierBet, Akwabet ou Betwinner intègrent des solutions locales comme Orange Money ou MTN, facilitant les dépôts et retraits en Afrique.

Quel est le meilleur site pour parier sur le football ? Linebet et 1xBet sont très appréciés pour leurs cotes compétitives sur le football et leur large catalogue. Betwinner aussi a de très bonnes cotes pour le foot.

Quel est le meilleur site de paris en Afrique 1xBet est le meilleur site de pronostics africain. Il offre une diversité de paris inégalée, des cotes excellentes et beaucoup de méthodes de paiement. Malgré quelques bonus complexes, son offre globale est très complète.