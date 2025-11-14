Les meilleures applications de paris sportifs en Afrique sont Megapari, Betwinner, Premier Bet, Akwabet et Paripesa. Notre comparatif complet et détaillé analyse pour vous l'ensemble des applis mobiles des bookmakers en Novembre 2025.

Top 10 des meilleures applications de paris sportifs en Afrique en Novembre 2025

APK Megapari : 5/5 ⭐ – le meilleur du pari en direct. APK BetWinner : 5/5 ⭐ – l'application avec le meilleur live streaming. APK Premier Bet: 5/5 ⭐– deux applications distinctes sur le sport et le casino. APK Akwabet : 4,5/5 ⭐ – Une app très complète. APK Paripesa : 4,5/5 ⭐ – de nombreux sports disponible depuis l'appli. APK 888starz : 4/5 ⭐ – des fonctionnalités supplémentaire sur mobile. APK Betclic CI : 4/5 ⭐ – l'application la plus adaptée aux besoins des joueurs. APK 1xBet : 4/5 ⭐ – l'app la plus performante en Afrique. APK MelBet : 3,5/5 ⭐ – l'appli la plus populaire en Afrique. APK Linebet : 3,5/5 ⭐ – la meilleure pour parier en direct.

1 – APK Megapari : parier en direct grâce à l'app mobile

Megapari propose une application mobile compatible avec les appareils Android et iOS. Intuitive et efficace, elle offre une expérience agréable pour les amateurs de paris, notamment grâce à la possibilité de miser en direct. Les utilisateurs peuvent également profiter de l’option cash out, pratique pour sécuriser leurs gains.

Téléchargez l'APK Megapari pour parier sur le bookmaker

En revanche, l’absence de diffusion en streaming constitue un vrai point faible, tout comme l’impossibilité de se connecter via empreinte digitale. À noter aussi que, sur Android, l’installation doit se faire manuellement à partir du site officiel, ce qui peut décourager certains utilisateurs.

Les nouveaux inscrits bénéficient d’un bonus de bienvenue de 100 % jusqu’à 200 € sur les paris sportifs. Pour l’activer, il suffit d’entrer le code promo GAINMEGA lors de l’inscription. Megapari propose également une offre spéciale chaque samedi dédiée aux fans de football.

Avantages Application performante disponible sur Android et iOS

Application performante disponible sur Android et iOS Cash out

Cash out Interface claire et facile à utiliser Inconvénients Absence totale de streaming en direct

Absence totale de streaming en direct Installation manuelle requise pour l'APK Android

2 – Application BetWinner : le streaming à portée de main

Betwinner propose une application mobile disponible pour Android et iOS, offrant une expérience fluide et complète, très proche de celle du site web. Grâce à la fonction de streaming, les utilisateurs peuvent suivre les matchs en direct tout en plaçant leurs paris en temps réel. L’éventail de disciplines sportives est particulièrement large et la section casino séduit également par sa richesse. Côté paiements, la plateforme accepte de nombreuses méthodes, y compris le mobile money, ce qui la rend accessible à un grand nombre de joueurs.

Pariez depuis l'appli BetWinner pour gagner des paris

Cependant, l’application Android ne peut pas être téléchargée depuis le Google Play Store. Il faut donc passer par une installation manuelle via le site officiel, ce qui peut représenter un frein pour certains. De légers bugs peuvent aussi survenir de temps à autre.

Pour les nouveaux inscrits, BetWinner offre un bonus de bienvenue pouvant atteindre 200 € sur les paris sportifs. Pour en bénéficier, il suffit d’utiliser le code promotionnel VIPTIGER lors de l’inscription.

Avantages Application complète avec streaming et paris en direct

Application complète avec streaming et paris en direct Vaste choix de sports et de jeux de casino

Vaste choix de sports et de jeux de casino Nombreux moyens de paiement, incluant le mobile money Inconvénients Installation manuelle requise pour l'application Android

Installation manuelle requise pour l'application Android Quelques bugs peuvent survenir sur l'application

3 – App Premier Bet : deux applications distinctes sur le sport et le casino

Premier Bet propose deux applications distinctes sur Android : l’une dédiée aux paris sportifs, l’autre au casino en ligne. Ce choix offre une expérience plus claire et mieux adaptée à chaque type de joueur. Les deux applications sont rapides, bien pensées et permettent même de suivre certains matchs en streaming. L’offre de paris est particulièrement variée, couvrant plus d’une vingtaine de disciplines sportives.

Téléchargez l'APK depuis le site officiel de Premier Bet

En revanche, aucune version iOS n’est disponible pour le moment, ce qui constitue un inconvénient notable. De plus, l’installation des applications Android se fait manuellement, directement depuis le site officiel.

Les nouveaux inscrits peuvent profiter d’un bonus de bienvenue de 150 % sur le premier dépôt. Pour l’activer, il suffit de créer un compte avec le code promotionnel PremierBet. D’autres offres régulières, notamment des jackpots et promotions hebdomadaires, viennent compléter l’expérience.

Avantages Deux applications dédiées (sport et casino)

Deux applications dédiées (sport et casino) Présence du streaming en direct

Présence du streaming en direct Nombreuses promotions (jackpots, assurance pari) Inconvénients Absence totale d'appli pour iOS

Absence totale d'appli pour iOS Conditions du bonus sportif assez strictes

4 – APK Akwabet : Une appli très complète

L’application Akwabet s’impose comme une solution de choix pour les amateurs de paris sportifs en Afrique. Alliant simplicité, performance et sécurité, elle offre une expérience mobile fluide et agréable, parfaitement adaptée aux besoins des parieurs d’aujourd’hui.

Jouez aux paris sportifs depuis l'app Akwabet

Parmi ses principaux atouts figurent une interface claire et réactive, des cotes attractives et un bonus de bienvenue en freebet jusqu'à 30€, autant d’éléments qui la positionnent comme un acteur majeur du marché africain. La présence d’une section casino vient enrichir l’offre, permettant aux utilisateurs de varier leurs loisirs entre paris sportifs et jeux de hasard.

Quelques aspects mériteraient toutefois d’être améliorés, notamment l’absence de diffusion en direct, certaines conditions de bonus jugées strictes, ainsi que le manque d’une version iOS.

En définitive, Akwabet constitue un excellent choix pour les parieurs à la recherche d’une application complète et efficace. Grâce à ses nombreuses fonctionnalités et à son ergonomie bien pensée, elle permet à chacun de vivre une expérience de pari plaisante et potentiellement rentable, quel que soit son niveau d’expérience.

Avantages Cote élevées

Cote élevées App facile d'utilisation

App facile d'utilisation Offre casino complète Inconvénients Pas de live streaming

Pas de live streaming Pas d'application dispo sur iOS

5 – Appli mobile Paripesa : de nombreux sports disponibles sur l'app

Paripesa met à disposition une application mobile compatible avec Android et iOS, offrant une expérience fluide et intuitive. Les utilisateurs peuvent accéder à un large éventail de sports, profiter des paris en direct et découvrir une section casino variée. L’application permet également de suivre certains matchs en streaming, ce qui enrichit l’expérience des parieurs.

Téléchargez l'APK Paripesa sur Android et iOS

Toutefois, l’application Android n’est pas disponible sur le Google Play Store, ce qui oblige à une installation manuelle depuis le site officiel. Le fichier d’installation est relativement lourd, et l’absence de support client par téléphone constitue un point faible notable pour certains utilisateurs.

Pour les nouveaux inscrits, Paripesa propose un bonus de bienvenue pouvant atteindre 100 € en utilisant le code promo Paripesa. Les joueurs bénéficient également d’un cashback hebdomadaire sur leurs paris, ajoutant une valeur supplémentaire à l’expérience de jeu.

Avantages Application rapide et agréable à utiliser

Application rapide et agréable à utiliser Diffusion en ligne de certains matchs

Diffusion en ligne de certains matchs De nombreuses disciplines sportives disponibles Inconvénients Installation manuelle requise pour l'APK Android

Installation manuelle requise pour l'APK Android Absence de support client par téléphone

6 – APK 888starz : des fonctionnalités supplémentaires avec l'app

L’application mobile 888starz est disponible sur Android et iOS et se distingue par sa rapidité et sa navigation fluide. Les utilisateurs peuvent explorer un large choix de sports et profiter pleinement des paris en direct, tandis qu’une section casino complète l’expérience.

Jouez facilement depuis l'appli mobile 888starz

Grâce au streaming intégré, il est possible de suivre les matchs en temps réel, et l’application propose également des fonctionnalités pratiques comme le cash out, la consultation de l’historique des paris et des notifications push pour suivre les scores instantanément.

Les nouveaux inscrits peuvent bénéficier d’un bonus de bienvenue pouvant atteindre 100 € sur le premier dépôt en utilisant le code promo 888starz. En outre, le bookmaker propose régulièrement des promotions variées, permettant aux joueurs de maximiser leurs gains et de profiter pleinement de l’application.

Avantages Interface ultra intuitive

Interface ultra intuitive Streaming vidéo en direct

Streaming vidéo en direct Offre de sports très large Inconvénients Pas d'app disponible sur l'App Store

Pas d'app disponible sur l'App Store Process de vérification parfois long

7 – App Betclic CI : une adaptation parfaite aux besoins des parieurs

Grâce à une interface claire et ergonomique, des fonctionnalités variées et la prise en charge des moyens de paiement locaux, l’application Betclic s’adapte parfaitement aux besoins des parieurs africains.

Installez l'application mobile Betclic en Côte d'Ivoire

Même si l’absence d’une version native pour iOS reste un petit bémol, la version mobile existante offre une expérience fluide et complète. Que vous soyez un joueur occasionnel ou un passionné de paris sportifs, Betclic met à disposition tous les outils nécessaires pour suivre et gérer vos paris facilement, où que vous soyez.

En comprenant les attentes spécifiques des utilisateurs africains, Betclic a conçu une application mobile à la fois performante et généreuse en promotions et offres locales. Pour ces raisons, nous considérons cette application comme un choix fiable et recommandé pour les parieurs en Côte d’Ivoire.

Avantages Bonus de bienvenue facilement accessible

Bonus de bienvenue facilement accessible Streaming vidéo en direct

Streaming vidéo en direct Nombreux modes de paiements locaux Inconvénients Pas de cotes boostées

Pas de cotes boostées Pas de casino disponible

8 – Appli 1xBet : l'offre la plus riche sur mobile

L’application 1xBet se distingue par son offre très riche, proposant parfois plus de 1000 types de paris par rencontre. Compatible avec Android et iOS, elle permet de parier en direct et de suivre les matchs via streaming. La plateforme accepte de nombreuses méthodes de paiement, y compris le mobile money, ce qui rend les dépôts rapides et simples.

Téléchargez l'application 1xBet sur Android et sur iOS

Toutefois, l’APK Android n’est pas disponible sur le Google Play Store, nécessitant une installation manuelle, ce qui peut représenter un frein pour certains utilisateurs. De plus, les retraits par virement bancaire peuvent parfois prendre plus de temps que prévu.

Les nouveaux joueurs peuvent profiter d’un bonus sportif pouvant atteindre 200 €, ainsi que d’un bonus casino allant jusqu’à 1 500 €. Pour bénéficier de ces offres, il suffit d’utiliser le code promo BASKETUSA lors de l’inscription.

Avantages Très large choix de paris et de sports

Très large choix de paris et de sports Application complète avec streaming et paris en direct

Application complète avec streaming et paris en direct Nombreux moyens de paiement, dont le mobile money Inconvénients Retraits parfois lents selon la méthode choisie

Retraits parfois lents selon la méthode choisie Offre si vaste qu'elle peut perdre les débutants

9 – APK MelBet : une application très populaire en Afrique

Melbet propose une application mobile compatible avec Android et iOS. Fluide, intuitive et rapide, elle s’adapte parfaitement aux paris en direct. Les utilisateurs y retrouvent l’ensemble de l’univers Melbet : paris sportifs, machines à sous, jeux télévisés et casino en ligne.

Gagnez vos paris simplement depuis l'app MelBet

Cependant, l’application n’est pas disponible sur le Play Store ni sur l’App Store. Pour l’obtenir, il faut la télécharger directement depuis le site officiel de Melbet et procéder à une installation manuelle, aussi bien sur Android que sur iPhone.

Les nouveaux inscrits bénéficient d’un bonus de bienvenue particulièrement attractif : 200 % sur le premier dépôt jusqu'à 200€. Pour profiter de cette offre, il est indispensable d’utiliser le code promotionnel GAINTOP lors de l’inscription.

Avantages Application très complète

Application très complète Bonne réactivité, idéale pour le direct

Bonne réactivité, idéale pour le direct Bonus de bienvenue généreux (200 %) Inconvénients Absence sur les magasins d'applis officiels

Absence sur les magasins d'applis officiels Mises à jour également manuelles

10 – Application Linebet : des promos régulières sur l'app

Linebet propose une application mobile disponible sur Android, avec une version pour iOS également, bien que son installation soit plus compliquée. L’application est rapide et réactive, ce qui la rend particulièrement adaptée aux paris en direct. Les utilisateurs ont accès à une large gamme de sports, à une section casino, et peuvent suivre certains matchs grâce au streaming intégré.

Rentabilisez vos paris sur l'APK Linebet

En revanche, l’application n’est pas présente sur les stores officiels, ce qui implique une installation manuelle sur Android. Pour les utilisateurs d’iPhone, la procédure est encore plus complexe, ce qui constitue un point faible notable.

Les nouveaux inscrits peuvent bénéficier d’un bonus de bienvenue de 100 %, pouvant atteindre 100 €, en utilisant le code promo LINEGAIN. Linebet propose également d’autres promotions régulières, comme le programme “Lundi Chanceux”, pour récompenser les joueurs de manière continue.

Avantages Application très réactive, idéale pour le direct

Application très réactive, idéale pour le direct Présence du streaming en direct

Présence du streaming en direct Offre de promotions variée et originale Inconvénients Absence sur les magasins d'applis

Absence sur les magasins d'applis Installation manuelle requise sur Android

Comment télécharger les meilleures applications de paris sportifs en Afrique ?

Vous souhaitez installer une appli de paris sportifs sur votre téléphone ? Que vous utilisiez un appareil Android ou un iPhone, la procédure est simple. Voici un guide détaillé pour obtenir en toute sécurité les applications des principaux opérateurs.

Installer une APK de paris sportifs sur Android

Sur les téléphones Android, les applications sont souvent proposées sous forme de fichiers APK. Le téléchargement est rapide mais doit toujours se faire depuis le site officiel du bookmaker afin d’éviter toute version modifiée ou risquée. Cette méthode fonctionne dans la plupart des pays africains, notamment en Côte d’Ivoire, au Sénégal ou en RDC.

Procédez ainsi :

Activez l’option permettant l’installation depuis des “sources inconnues” dans les paramètres de sécurité. Rendez-vous sur la plateforme officielle du bookmaker. Appuyez sur le lien de téléchargement du fichier APK. Une fois le fichier téléchargé, lancez l’installation. Ouvrez l’application, inscrivez-vous et accédez à votre bonus de bienvenue.

Installer une appli de paris sportifs sur iOS

Sur iOS, l'installation est encore plus simple puisqu’elle s’effectue directement via l’App Store, souvent après un passage par le site du bookmaker. Le processus est entièrement sécurisé et très rapide.

Voici comment faire :

Choisissez un bookmaker via l’un des liens proposés dans notre sélection. Vous serez automatiquement redirigé vers l’App Store. Téléchargez l’application comme n’importe quelle autre appli iOS. Ouvrez-la, créez votre compte et commencez à l’utiliser.

Quelles sont les fonctionnalités que l'on peut utiliser sur les applications de paris sportifs en Afrique ?

Une application mobile reprend l’ensemble des fonctionnalités d’un site internet, ce qui élimine la nécessité d’utiliser un ordinateur. Elle est conçue pour rendre votre expérience plus fluide et intuitive. Depuis votre smartphone, vous pourrez notamment :

Créer votre profil de joueur en ouvrant un compte

Effectuer des paris avant le coup d’envoi ou en temps réel

Profiter des offres promotionnelles et des bonus

Réaliser vos dépôts et vos retraits

Visionner les rencontres en direct lorsque cette option est disponible avec le live streaming

Joindre le service d’assistance du bookmaker

Quels sont nos critères pour établir le classement des meilleures applications de paris sportifs en Afrique ?

Pour classer les applications de paris dans les différents pays africains, nous nous basons sur un ensemble de critères stricts qui permettent de mesurer la qualité, la sécurité et la performance globale des apps mobiles. Voici les éléments que nous examinons en détail :

Sécurité et fiabilité Présence d’une licence officielle

Antécédents sérieux en matière de paiements

Absence de plaintes majeures d’utilisateurs Expérience utilisateur mobile Rapidité de l’appli et navigation fluide

Compatibilité avec les anciennes versions d’Android

Optimisation générale Méthodes de paiement locales Disponibilité des portefeuilles Mobile Money (Orange, MTN, Moov…)

Coûts éventuels des transactions

Prise en charge des devises africaines comme le FCFA Offres bonus et promotions Générosité de l’offre de bienvenue

Exigences de mise raisonnables

Régularité des promotions tout au long de l’année Catalogue de paris sportifs Nombre de disciplines sportives

Existence de paris en direct

Compétitivité des cotes proposées Fonctionnalités avancées Accès au streaming

Possibilité de Cash Out

Outils statistiques pour aider à analyser les matchs Support client Disponibilité sur plusieurs canaux (WhatsApp, email, chat)

Réactivité du support et présence d’une aide en français

Quelle est la meilleure application de paris sportifs aujourd'hui en Afrique ?

Megapari met à disposition l’une des meilleures applications mobiles du continent africain, parfaitement optimisée pour les appareils Android et iOS. Conçue pour être intuitive et performante, elle garantit une expérience fluide aux passionnés de paris, notamment grâce aux mises en direct. L’option de cash out permet également de sécuriser facilement ses gains.

Les nouveaux utilisateurs profitent d’un bonus de bienvenue de 100 % jusqu’à 200 € sur les paris sportifs, activable en entrant le code promo GAINMEGA lors de l’inscription. Chaque samedi, Megapari propose en plus une offre spéciale dédiée aux amoureux du football, renforçant encore son statut d’application incontournable en Afrique.

Avantages Application performante disponible sur Android et iOS

Application performante disponible sur Android et iOS Fonctionnalités nombreuses dont Cash out

Fonctionnalités nombreuses dont Cash out Interface intuitive et facile à utiliser Inconvénients Pas de live streaming

Pas de live streaming Installation manuelle pour l'APK Android

FAQ – Meilleures applications de paris sportifs en Afrique

Quelle est la meilleure application de paris sportifs en Afrique en 2025 ? Les meilleures applications de paris sportifs sont Megapari et BetWinner. Le classement inclut aussi des plateformes comme 1xBet, MelBet et Linebet.

Comment installer une application de paris sportifs sur un téléphone Android ? Pour installer une application sur Android, il faut d'abord autoriser les “sources inconnues”. Ensuite, téléchargez le fichier APK depuis le site officiel du bookmaker. Enfin, ouvrez le fichier pour lancer l'installation.

Est-ce que tous les sites de paris sportifs ont une application à télécharger ? Non, toutes les sites n'ont pas d'application dédiée. Par exemple, Stake et Mamabet n'ont pas d'application. Ils proposent à la place une version mobile de leur site web.

Quelles sont les fonctionnalités principales des applications de paris en Afrique ? Les applications permettent de créer un compte et de placer des paris. Vous pouvez aussi activer des bonus et des promotions. Il est possible de déposer, de retirer de l'argent, et parfois de regarder des matchs en direct.

Est-il possible de parier sur iPhone (iOS) ? Cela dépend du bookmaker. Certaines applications, comme 1xBet ou Paripesa, sont sur l'App Store. D'autres, comme Premier Bet, n'ont pas de version iOS. Enfin, des applications comme Linebet demandent une installation complexe.

Betclic est-il présent en Afrique ? Oui, Betclic est aussi présent en Afrique, notamment en Côte d'Ivoire. C'est un opérateur historique en France mais il s'est effectivement déployé sur le continent africain ensuite.