Nos pronostics NBA pour la saison 2025-2026 : les pronos gratuits de nos experts

La saison NBA 2025/2026 approche à grands pas et plusieurs équipes se détachent dans la course au titre. Entre le champion en titre (Thunder), des outsiders ambitieux (Rockets, Nuggets, Cavaliers) et des franchises prestigieuses revanchardes (Knicks, Lakers, Sixers…), l’occasion est idéale pour vous proposer nos pronostics NBA pour cette nouvelle saison régulière et pour les play-offs 2026 !

Qui succédera au Thunder d’Oklahoma City, sacré en juin dernier après une saison historique ? Portée par un Shai Gilgeous-Alexander élu MVP et MVP des Finals, la franchise de l’Oklahoma a confirmé tout son potentiel et rêve désormais d’entamer une dynastie.

Mais la concurrence s’annonce féroce : les Houston Rockets, renforcés par l’arrivée de Kevin Durant, apparaissent comme des prétendants très sérieux, tandis que les Cleveland Cavaliers et les New York Knicks veulent profiter des malheurs des Pacers (finalistes en 2025) et des Celtics (champions en 2024) enfin imposer leur loi à l’Est.

Retrouvez tous nos conseils dans notre Pronostic NBA pour la saison 2025/2026 !

Pronostic NBA 2025/2026 : quelle équipe va gagner le championnat cette saison ?

Pronostic Oklahoma City Thunder Champions NBA 2026 Meilleure cote 3,60

Impressionnants de régularité et de talent, les Oklahoma City Thunder ont écrasé la concurrence la saison passée et disposent encore d’un effectif en pleine progression. Autour de SGA, Chet Holmgren et Jalen Williams ont franchi un cap, tandis que le collectif roule déjà comme une machine bien huilée. Difficile de ne pas les considérer comme les grands favoris à leur propre succession.

Oklahoma City, Oklahoma, États-Unis ; Les Oklahoma City Thunder célèbrent leur victoire lors du septième match de la finale NBA 2025 contre les Indiana Pacers au Paycom Center. Crédit obligatoire : Alonzo Adams-Imagn Images/Sipa USA – Photo par Icon Sport

Mais attention : les Houston Rockets ont frappé un énorme coup cet été avec la signature de Kevin Durant, qui débarque des Suns. Autour d’Alperen Şengün et Fred VanVleet, l’expérience de KD pourrait bien transformer Houston en candidat numéro 1 à l’Ouest.

À l’Est, les Cavaliers de Cleveland sortent d’une saison record et veulent franchir un cap avec Donovan Mitchell et leur raquette Mobley–Allen. Les Knicks, eux, progressent saison après saison et semblent armés pour viser les Finales NBA sous la houlette de Mike Brown.

Notre pronostic NBA : Oklahoma City Thunder vainqueur du titre NBA 2025/2026. Forts de leur expérience désormais acquise, les jeunes du Thunder paraissent les mieux armés pour confirmer leur statut de champions.

Les cotes du vainqueur de la NBA :

Oklahoma City Thunder : cote de 3,60

Houston Rockets : cote de 8

Denver Nuggets : cote de 8,50

New York Knicks : cote de 9,50

Cleveland Cavaliers : cote de 9,50

Minnesota Timberwolves : cote de 14,00

Los Angeles Lakers : cote de 15,00

Golden State Warriors : cote de 19,00

Pronostic NBA : qui sont les favoris pour la Conférence Est ?

Pronostic Cleveland Cavaliers vainqueurs Conférence Est Meilleure cote 3,10

À l’Est, les très graves blessures de Tyrese Haliburton (Pacers) et de Jayson Tatum (Celtics), deux franchises se détachent nettement : les Cleveland Cavaliers et les New York Knicks.

Cleveland, Ohio, États-Unis ; Le garde des Cleveland Cavaliers Donovan Mitchell (45) lors de la journée médias à la Rocket Arena. Crédit obligatoire : Ken Blaze-Imagn Images/Sipa USA – Photo par Icon Sport

Les Cavs, avec Donovan Mitchell et une raquette Mobley–Allen toujours dominante, disposent d’un collectif parfaitement huilé par Kenny Atkinson. Après avoir échoué en demi-finale l’an dernier, Cleveland veut enfin franchir le dernier palier.

En face, les Knicks poursuivent leur progression. Portés par Jalen Brunson et RJ Barrett, ils ont ajouté des pièces solides à l’intersaison come le Français Guerschon Yabusele et affichent une régularité qui leur manquait par le passé. De quoi sérieusement concurrencer Cleveland dans la bataille pour la Conférence Est.

Notre pronostic NBA : Cavaliers vainqueurs de la Conférence Est (cote de 3,20). Forts de leur continuité et de leur collectif, ils semblent légèrement plus complets que les Knicks, qui devront s’adapter à un nouvel entraîneur, Mike Brown

Les cotes du vainqueur de la Conférence Est :

Cleveland Cavaliers : cote de 3,20

New York Knicks : cote de 3,60

Orlando Magic : cote de 5,80

Milwaukee Bucks : cote de 12,00

Boston Celtics : cote de 16,00

Miami Heat : cote de 35,00

Pronostic NBA : qui sont les favoris pour la Conférence Ouest ?

Pronostic Thunder vainqueur Conférence Ouest Meilleure cote 2,31

La Conférence Ouest s’annonce encore une fois impitoyable, mais une équipe semble au-dessus du lot : le Thunder d’Oklahoma City. Avec un effectif jeune, talentueux et inchangé, OKC reste l’équipe à battre.

Oklahoma City, Oklahoma, États-Unis ; Shai Gilgeous-Alexander, garde des Oklahoma City Thunder, pose pour une photo lors de la journée médiatique 2025 des Oklahoma City Thunder au Paycom Center. Crédit obligatoire : Alonzo Adams-Imagn Images/Sipa USA – Photo par Icon Sport

Derrière, les Rockets font office de dauphins naturels, comme la saison passée puisqu’ils avaient terminé 2e. L’arrivée de Kevin Durant apporte une dose d’expérience bienvenue à un effectif jeune et plein de talent à l’image d’Alperen Sengun et d’Amen Thompson. Les Denver Nuggets, emmenés par Nikola Jokic, n’ont pas dit leur dernier mot et espèrent bien retrouver les Finals après une saison plus discrète. Les Spurs de Victor Wembanyama progressent à vitesse grand V et pourraient créer la surprise.

Notre pronostic NBA : le Thunder vainqueur de la Conférence Ouest (cote de 2,31). La profondeur et la maturité gagnée en 2025 devraient permettre à Oklahoma de confirmer son statut de patron de l’Ouest.

Les cotes du vainqueur de la Conférence Ouest :

Oklahoma City Thunder : cote de 2,31

Houston Rockets : cote de 4,90

Denver Nuggets : cote de 4,90

Los Angeles Lakers : cote de 7,80

Minnesota Timberwolves : cote de 8,50

San Antonio Spurs : cote de 23,00

NBA : Les grandes dates de la saison 2025-2026

Matchs Dates Début de la saison régulière NBA 2025-26 avec Thunder – Rockets et Lakers – Warriors 21 octobre Début de la phase de groupes de l’Emirates NBA Cup 2025 31 octobre NBA Mexico City Game 2025 – Detroit Pistons vs. Dallas Mavericks 1er novembre Fin de la phase de groupes de l’Emirates NBA Cup 2025 28 novembre Quarts de finale de l’Emirates NBA Cup 2025 9-10 décembre Demi-finales de l’Emirates NBA Cup 2025 – Las Vegas 13 décembre Finale de l’Emirates NBA Cup 2025 – Las Vegas 16 décembre NBA Berlin Games 2026 – Magic vs. Grizzlies 15 janvier NBA London Games 2026 – Magic vs. Grizzlies 18 janvier Martin Luther King Day 29 janvier NBA All-Star Game 2026 – Los Angeles 13-15 février Fin de la saison régulière NBA 12 avril Play-In Tournament. 14 avril au 17 avril Début des playoffs 19 avril Début des Finals 4 juin

Pronostic NBA sur le top 6 : les qualifiés pour les playoffs ?

Les playoffs NBA sont la phase finale du championnat NBA, où les meilleures équipes en saison régulière s’affrontent pour décrocher le titre de champion. Ils réunissent les huit meilleures équipes de chaque conférence : six sont qualifiées directement à la fin de la saison régulière ; deux sont issues du play-in.

Chaque série se déroule au meilleur des sept matchs. Enfin, chaque tour voit le vainqueur passer à l’étape suivante jusqu’à la Finale NBA, opposant les champions de l’Est et de l’Ouest.

CLASSEMENT CONFERENCE EST 2025/2026

1- Cleveland Cavaliers

2- New York Knicks

3- Orlando Magic

4- Milwaukee Bucks

5- Atlanta Hawks

6 – Detroit Pistons

CLASSEMENT CONFERENCE OUEST 202/2026

1- Oklahoma City Thunder

2- Houston Rockets

3- Denver Nuggets

4- Minnesota Timberwolves

5- Los Angeles Clippers

6- Golden State Warriors



Pronostic sur les qualifiés en play-in ?

Le play-in NBA est un mini-tournoi instauré par la NBA pour déterminer les deux dernières équipes qualifiées pour les playoffs. Il concerne les franchises classées entre la 7e et la 10e place de chaque conférence à la fin de la saison régulière.

Les équipes s’affrontent dans un format à élimination directe pour décrocher les 7e et 8e billets pour les playoffs. Ce système vise à maintenir l'intérêt pour la fin de saison et à limiter le “tanking”.

QUALIFIÉ CONFERENCE EST

7- Boston Celtics

8- Philadelphie 76ers

QUALIFIÉ CONFERENCE OUEST

7- Los Angeles Lakers

8- San Antonio Spurs

Pronostic sur les distinctions individuelles de la ligue : MVP, MIP, DPOY…

A la fin de chaque saison, la NBA remet plusieurs trophées individuels récompensant les performances marquantes de l’année. Le plus prestigieux est le MVP (Most Valuable Player), décerné au meilleur joueur, et en 2025, c'est Shai Gilgeous-Alexander qui l'a décroché.

Denver, Colorado, États-Unis ; Nikola Jokic (15), pivot des Denver Nuggets, lors de la première mi-temps du match contre les Chicago Bulls à la Ball Arena. Crédit obligatoire : Christopher Hanewinckel-Imagn Images/Sipa USA – Photo par Icon Sport

On retrouve aussi le Rookie of the Year, pour la meilleure recrue, et le Defensive Player of the Year, pour le joueur le plus performant en défense. Le Sixth Man of the Year honore le meilleur remplaçant, tandis que le Most Improved Player récompense la plus belle progression.

Enfin, le Coach of the Year distingue l’entraîneur ayant le plus contribué au succès de son équipe, sans oublier les MVP des Finals remis au meilleur joueur de la finale. Là encore, c'est Shai Gilgeous-Alexander qui a été récompensé.

MVP (Most Valuable Player)

1- Nikola Jokic

2- Shai Gilgeous-Alexander

3- Luka Doncic

ROY (Rookie of the Year)

1- Cooper Flagg

2- Dylan Harper

3- Ace Bailey

DPOY (Defensive Player of the Year)

1- Victor Wembanyama

2- Rudy Gobert

3- Giannis Antetokounmpo

COY (Coach of the Year)

1- Jamahl Mosley (Magic)

2- Mark Daigneault (OKC)

3- David Adelman (Nuggets)

MIP (Most Improved Player)

1- Jabari Smith Jr (Rockets)

2- Amen Thompson (Rockets)

3- Bennedict Mathurin (Pacers)

Comment réussir son pari NBA ?

Parier sur la NBA demande bien plus qu’un simple coup d’œil au classement. Voici quelques conseils essentiels pour optimiser vos pronostics :

Comparer les cotes NBA chez les bookmakers Avant de placer votre pari, consultez plusieurs sites de paris sportifs ou les applications des bookmakers. Les différences de cotes entre bookmakers peuvent parfois être significatives et influencer vos gains potentiels. Utiliser un comparateur de cotes vous aidera à trouver la meilleure valeur pour votre mise.

Prendre en compte la forme des franchises NBA La dynamique de l’équipe est un facteur clé : une série de victoires ou de défaites influence la confiance et la cohésion du groupe. Analysez les résultats récents, les performances à domicile et à l’extérieur, ainsi que le calendrier (fatigue liée aux déplacements, back-to-back, etc.).

3. Vérifier la forme des stars Les joueurs majeurs (comme Luka Doncic, Giannis Antetokounmpo ou Nikola Jokic) ont un impact direct sur le résultat d’un match. Avant de parier, assurez-vous qu’ils sont en forme et disponibles. Une blessure, une restriction de minutes ou une absence peut complètement changer la physionomie d’une rencontre. En suivant l'actualité NBA, vous saurez si tel ou tel joueur est blessé, ou si un coach a choisi de mettre au repos un joueur majeur.

Les datas à connaître pour réussir vos paris NBA Les statistiques avancées sont vos meilleures alliées. Intéressez-vous à : Le pourcentage de réussite aux tirs (surtout les 3-points, devenus une arme fatale)

(surtout les 3-points, devenus une arme fatale) Le rythme de jeu (pace) et la moyenne de points encaissés sur 100 possessions

(pace) et la La bilan à domicile (certaines équipes sont imbattables chez elles, et on pense à Denver qui joue en altitude)

(certaines équipes sont imbattables chez elles, et on pense à Denver qui joue en altitude) Le nombre de rebonds offensifs et défensifs

La moyenne de passes décisives

Pour finir, pensez aussi à consulter les offres de bienvenue de sites de paris sportif. Pour la plupart, grâce à un code promo, votre 1er pari est remboursé en cash ou freebet.

Toutes les questions sur les pronos NBA pour la saison 2025-2026

Quel est le pronostic pour le champion NBA cette saison ? Le pronostic champion NBA indique l’équipe la plus susceptible de remporter le titre. Pour la saison en cours, selon le sondage des General Managers, Oklahoma City Thunder est le favori à 80 % pour remporter les Finales NBA. Ce type de pronostic combine l’analyse du roster, de la dynamique, des blessures, ainsi que les probabilités estimées par les experts.

Qui est favori au MVP NBA cette saison selon les pronostics ? Selon les dernières cotes, le favori pour le titre de MVP (Most Valuable Player) est Nikola Jokić, avec des cotes entre +220 et +250 selon les bookmakers. SI +1 D’autres candidats forts incluent Shai Gilgeous-Alexander et Luka Dončić.

Comment évoluent les pronostics NBA au cours de la saison ? Les pronostics NBA évoluent chaque semaine selon les résultats, les blessures et les séries de victoires. Les cotes changent en temps réel sur les sites de paris, tandis que les analystes ajustent leurs modèles statistiques après chaque match. Une équipe sous-estimée peut devenir favorite si sa forme s’améliore.

Peut-on combiner le pronostic champion et le pronostic MVP ? Oui. Il est possible de combiner un pronostic champion NBA et un pronostic MVP dans un pari “futures parlay”. Cette stratégie augmente les gains potentiels, mais le risque aussi : le MVP vient presque toujours d’une équipe du top du classement. Un mauvais parcours de l’équipe réduit donc les deux chances de succès.