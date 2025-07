Meilleurs bonus de paris sportif en 2025 : Comparatif et classement des bookmakers en France

Comparatif des bonus de paris sportifs par bookmaker en Juillet 2025

Voici notre classement des meilleurs bonus des bookmakers :

Winamax : bonus de bienvenue de 100€ en cash. PMU Sport : bonus de 100€ en cash. Betsson : 100€ de bonus en freebet + 10€ sans dépôt. Betclic : Bonus de 100€ en feebets. Unibet : Bonus de 100€ + 10€ sans dépôt. Parions Sport : Bonus jusqu'à 450€ (pari sportif, poker, paris hippiques). Bwin : Bonus de 100€ en crédit de jeu. Olybet : Jusqu'à 100€ de bonus à l'inscription. NetBet : Bonus de 100€ offerts. Vbet : Bonus de bienvenue de 100€ offerts. Pokerstars Sports : 100€ de bonus en freebets.

Quels sont les différents de bonus de bienvenue des bookmakers ?

Bookmaker Type du bonus Validité Note moyenne Fractionnables Cash Illimitée 9/10 OUI Cash Illimitée 9/10 OUI Freebet Illimitée 8/10 OUI Freebet Illimitée 8/10 OUI Freebet 30 jours 8/10 OUI Freebet 30 jours 7.5/10 NON Freebet 30 jours 7/10 NON Freebet 7 jours 6/10 NON Freebet Illimitée 6/10 OUI Freebet 7 jours 5/10 NON Crédit bonus 30 jours 4/10 NON

Les bonus de bienvenue proposés par les sites de paris sportifs sont des crédits de jeu qui peuvent prendre l’une des trois formes suivantes :

du cash (argent réel reversé sur le compte principal et immédiatement retirable),

(argent réel reversé sur le compte principal et immédiatement retirable), du crédit bonus à rejouer (argent réel soumis à des conditions de mise avant retrait)

(argent réel soumis à des conditions de mise avant retrait) des freebets (paris gratuits non encaissables reversés sur un solde secondaire).

Un bonus fractionnable peut être divisé et utilisé en plusieurs paris plutôt qu'en une seule fois. Ce qui permet de mieux répartir les risques, particulièrement avantageux pour les gros montants.

Au-delà des classements et des notes, qu'est-ce qui distingue vraiment chaque bonus ? Pour le savoir, nous avons procédé à une analyse des différetns bonus proposés par ces différents bookmakers en France.

Winamax : le meilleurs bonus de paris sportifs en cash du moment

Winamax propose indiscutablement les meilleurs bonus de paris sportifs du moment. En plus de son excellent bonus de bienvenue en cash, le site multiplie les promotions tout au long de l’année. D'ailleurs, avec le code promo Winamax, ce bonus peut grimper jusqu’à 100 € en cash, sans condition de pari.

Le bonus Winamax est le plus attractif car il offre 100€ de bonus en argent réel.

Mais ce n’est pas tout : ce code donne aussi accès à des tickets poker Expresso, parfaits pour ceux qui aiment varier les plaisirs entre sport et cartes.

Côté poker, Winamax n’est pas en reste. Dès votre premier dépôt, vous pouvez bénéficier d’un bonus poker de 250 €. Celui-ci est débloqué progressivement, en jouant sur les tables. Une bonne manière d’être récompensé dès les premières mains !

Véritable chouchou des parieurs sur les réseaux sociaux, ce bookmaker régale ses utilisateurs avec des challenges, jeux concours, opérations cashback et bien d’autres surprises. Autant d’occasions de gagner des freebets chaque semaine, que vous soyez un parieur du dimanche ou un habitué des combinés osés

Avantages Bonus en argent réel

Bonus en argent réel Cote minimale ultra-basse (1,05)

Cote minimale ultra-basse (1,05) Dépôt minimum très bas (1 €)

Dépôt minimum très bas (1 €) Bonus clair, sans condition de mise

Bonus clair, sans condition de mise Compatible multi-paiements Inconvénients Premier pari dans les 30 jours

Premier pari dans les 30 jours Délai du remboursement

Le bonus PMU Sport : une offre débloquée en cash

Avec Winamax, PMU Sport est le seul autre bookmaker agréé par l’ANJ à proposer une offre de bienvenue en argent réel. Et bonne nouvelle : aucun code promo n’est nécessaire pour en profiter !

PMU rembourse votre premier pari en cash jusqu’à 100 €, sans conditions, bonus clair et direct.

Lors de votre inscription, votre premier pari est remboursé à 100 % jusqu’à 100 €, et ce en cash directement retirable. Pas de condition de mise, pas de conversion en freebets : l'argent est à vous, que votre pari soit gagnant ou perdant.

Ce n’est pas tout. PMU propose aussi un bonus de bienvenue au choix, selon votre profil :

Pari sportif : remboursement en cash jusqu’à 100 €,

: remboursement en cash jusqu’à 100 €, Poker : 1er dépôt doublé jusqu’à 100 € , versé en bonus à débloquer en jouant,

: , versé en bonus à débloquer en jouant, Turf : 100 % de bonus sur le 1er dépôt, jusqu’à 100 € offerts + 10 options e-Quinté+ pour maximiser vos gains.

Côté promos, PMU n’est pas en reste. Le site anime régulièrement sa plateforme avec des défis et challenges, notamment autour des grands événements sportifs comme les Playoffs NBA, pour offrir des freebets à ses membres les plus actifs.

Avantages Remboursement en CASH

Remboursement en CASH Montant correct de 100 €

Montant correct de 100 € Cashout complet et automatique

Cashout complet et automatique Retrait immédiat possible

Retrait immédiat possible Streaming live inclus Inconvénients Bonus limité à un seul pari

Bonus limité à un seul pari Délai de remboursement pas instantané

Que vaut le bonus Betclic en freebets ?

Betclic propose un bonus de bienvenue simple à comprendre : si votre premier pari est perdant, il est remboursé en freebets, dans une limite de 100 €. Pour en profiter, il suffit d’utiliser le code promo BETUSA lors de l’inscription.

Betclic rembourse votre premier pari en freebets jusqu’à 100 € avec le code BETUSA.

Le principe est clair : vous déposez au moins 10 €, vous placez un premier pari, et si celui-ci ne passe pas, vous récupérez le montant misé en freebets. Ces crédits de jeu ne sont pas retirable, mais les gains issus des paris placés avec ces freebets, eux, le sont.

À noter que la validation de votre compte est obligatoire pour effectuer des retraits. Une fois cette étape passée, vous êtes libre de parier sur vos sports préférés, NBA en tête.

En plus de ce bonus, Betclic anime sa communauté avec des défis, des jeux et des distributions régulières de freebets sur ses réseaux sociaux. Grâce à ses partenariats, vous pouvez même gagner des Pass pour assister à de grands événements sportifs.

Avantages Code promo exclusif BETUSA

Code promo exclusif BETUSA 100 € remboursés

100 € remboursés Accessible avec seulement 10 €

Accessible avec seulement 10 € Site réputé & appli fiable

Site réputé & appli fiable Aucune limite de cote Inconvénients Bonus limité au 1er pari uniquement

Bonus limité au 1er pari uniquement Freebet non encaissable

Un gros bonus Unibet qui peut monter à 370€ !

Même s’il ne propose plus de bonus sans dépôt, Unibet reste l’un des bookmakers les plus généreux du marché. Avec notre code promo, vous pouvez débloquer jusqu’à 370 € répartis sur trois univers :

100 € remboursés en freebets sur votre premier pari sportif ,

remboursés en freebets sur votre , 20 € en cash offerts sur le turf ,

offerts sur le , Et jusqu’à 250 € en bonus poker à débloquer progressivement.

Unibet rembourse votre 1er pari en freebets jusqu’à 100 € + bonus turf et poker pour maximiser vos mises.

Le bonus sport fonctionne comme chez la plupart des concurrents : votre premier pari est remboursé à 100 % en freebets, uniquement s’il est perdant. Aucune condition de cote, aucun format imposé.

En effet, vous pouvez parier en simple, combiné, en live ou en pré-match. En revanche, si vous utilisez le cash out, le bonus ne s’applique pas.

En dehors de cette offre de bienvenue, Unibet reste très actif sur le terrain des promotions. Chaque semaine, le site propose des concours de pronostics, des opés Multimax, des freebets, et même des cadeaux sur Twitter pour animer sa communauté.

Avantages 10 € gratuits sans dépôt

10 € gratuits sans dépôt Premier pari remboursé jusqu’à 100 €

Premier pari remboursé jusqu’à 100 € Pas de cote minimale

Pas de cote minimale Freebets sans date limite

Freebets sans date limite Offres régulières variées Inconvénients Freebets non retirable directement

Freebets non retirable directement Validation de compte obligatoire

Que vaut le bonus Parions Sport, le partenaire officiel de la NBA ?

Partenaire officiel de la NBA et de plusieurs grands clubs de foot français (PSG, OM…), Parions Sport en ligne propose un bonus de bienvenue unique sur le marché : votre premier pari est doublé en freebets, peu importe qu’il soit gagnant ou perdant. En plus il peut s'accumuler avec un bonus poker et paris hippiques.

Parions Sport double votre premier pari en freebets et offre jusqu’à 450 € de bonus cumulés.

Avec le code promo Parions Sport, vous pouvez obtenir jusqu’à 110 € de bonus sur les paris sportifs :

100 € en freebets correspondant à votre premier pari,

correspondant à votre premier pari, + 10 € sans dépôt, offerts dès la validation du compte.

Le fonctionnement est simple : vous pariez, et quel que soit le résultat, vous recevez un montant équivalent en freebets, dans une limite de 100 €. Aucun autre bookmaker ne propose ça actuellement.

À cela s’ajoute un bonus poker allant jusqu’à 250 €, versé sur le premier dépôt et déblocable en jouant. Et en plus, vous pouvez bénéficiez d'un bonus de 100€ sur les paris hippiques. Donc en créant un compte avec notre code promo, vous pouvez cumuler jusqu'à 450€ de bonus !

Côté animations, Parions Sport s’appuie sur ses nombreux partenariats pour organiser des défis réguliers. Ils sont souvent liés à la NBA ou à la Ligue 1. À la clé : des freebets, des tickets et des lots exclusifs.

Avantages 1er pari remboursé même s’il est gagnant

1er pari remboursé même s’il est gagnant Montant jusqu’à 100 €

Montant jusqu’à 100 € Dépôt minimum très bas

Dépôt minimum très bas Pas de cote minimale

Pas de cote minimale Bonus versé sous 3 jours Inconvénients Crédité en freebets non retirables

Crédité en freebets non retirables Freebets expirent sous 30 jours

Bwin : une offre simple mais efficace

Après avoir longtemps proposé des freebets sans dépôt, Bwin revient à une formule plus classique, mais toujours efficace. Avec notre code promo, vous bénéficiez d’un remboursement de votre premier pari perdant jusqu’à 100 € en freebets.

Bwin rembourse jusqu’à 100 € sur votre premier pari perdu et propose aussi un bonus poker jusqu’à 100 €.

En plus du bonus sportif, Bwin propose aussi un bonus poker pouvant aller jusqu’à 100 €, crédité sur votre premier dépôt. De quoi explorer l’univers poker de la plateforme en parallèle des paris sportifs.

Le site ne multiplie pas les promotions comme d’autres concurrents, mais mise sur une offre de paris très variée. Il organise aussi, de temps à autre, des défis et jeux gratuits, avec à la clé des freebets et des cadeaux en nature.

Avantages Jusqu’à 100 € remboursés

Jusqu’à 100 € remboursés Aucune cote minimale pour le 1er pari

Aucune cote minimale pour le 1er pari Bonus crédité rapidement (sous 24h)

Bonus crédité rapidement (sous 24h) Montant proportionnel à la mise

Montant proportionnel à la mise Processus simple et transparent Inconvénients Remboursement en freebet uniquement

Remboursement en freebet uniquement Freebet utilisable une seule fois

Freebet utilisable une seule fois Durée de vie courte (10 jours)

Analyse du bonus Netbet fractionné

L’offre de bienvenue de Netbet manque un peu de simplicité. Vous pouvez obtenir jusqu’à 100 € en freebets, mais ce bonus est fractionné et soumis à plusieurs conditions.

Netbet rembourse votre premier pari perdu jusqu’à 50 €, plus 10 % cashback sur 30 jours, en freebets limités.

Le premier bonus concerne votre premier pari sportif. En cas de perte, vous êtes remboursé à 100 %, dans la limite de 50 €, versés en deux temps :

Au total, vous pouvez donc récupérer jusqu’à 100 €, mais sous la forme de quatre freebets de 25 €, à utiliser dans un délai très court : 7 jours après leur attribution.

50 % à l’issue du pari (25 € max),

50 % à la validation de votre compte (25 € max).

Le deuxième bonus est un cashback de 10 % sur vos mises sportives des 30 premiers jours, jusqu’à 50 € supplémentaires, là encore versés en deux freebets de 25 € max chacun.

Malgré cette offre un peu contraignante, Netbet compense avec des promos régulières, comme le jackpot du vendredi, les boosts de cotes en combinés, ou encore son programme de fidélité, le Club Netbet, qui permet de cumuler des avantages au fil des paris.

Avantages Double bonus combiné

Double bonus combiné Cashback automatique après 30 jours

Cashback automatique après 30 jours Premier pari remboursé

Premier pari remboursé Mise minimum basse

Mise minimum basse Accès mobile complet Inconvénients Freebets, pas cash direct

Freebets, pas cash direct Freebets divisés, pas flexibles

Freebets divisés, pas flexibles Validité courte 7 jours

Que vaut le bonus du bookmaker Vbet ?

Très actif sur Facebook et Twitter depuis 2024, Vbet mise beaucoup sur l’animation de sa communauté. Tirages au sort, quiz, concours de pronostics… Le bookmaker régale régulièrement ses abonnés avec des freebets, tickets et cadeaux à gagner via des jeux gratuits. Un bon moyen de compenser une offre de bienvenue plutôt classique.

Premier pari Vbet remboursé jusqu’à 100 € en freebets grâce au code VBETNBA.

Avec le code promo VBETNBA, Vbet vous rembourse votre premier pari sportif perdant à 100 %, dans une limite de 100 €. Ce bonus est versé en deux fois :

10 % dès que le résultat du pari est connu,

Le reste après validation du compte.

Le montant total est versé en freebets non retirable, utilisables en une ou plusieurs fois. En cas de gain, vous ne touchez que les bénéfices du pari, la mise en freebet étant exclue.

Au-delà de ce bonus, Vbet propose peu de promotions régulières comparé à ses concurrents. Son vrai point fort reste donc l’engagement sur les réseaux sociaux, où les joueurs les plus actifs peuvent régulièrement décrocher des lots intéressants.

Avantages Jusqu’à 100 € offerts

Jusqu’à 100 € offerts Pari remboursé perdant

Pari remboursé perdant Seuil dépôt raisonnable

Seuil dépôt raisonnable Bonus versé en 2 temps

Bonus versé en 2 temps Utilisable sur tout sport, dont la NBA Inconvénients Bonus en freebets, pas argent cash

Bonus en freebets, pas argent cash Montant fractionné, 10% puis 90%

Montant fractionné, 10% puis 90% Validation compte parfois un peu longue

Avis sur le bonus de l'opérateur Pokerstars Sport

Contrairement à sa section poker, PokerStars Sport ne brille pas par la richesse de ses promotions. Le bonus de bienvenue se limite à un remboursement du premier pari perdant jusqu’à 100 €, à condition de miser au moins 1 € sur une cote minimale de 1,50.

Premier pari PokerStars Sport remboursé jusqu’à 100 € en freebets, bonus divisé en deux étapes.

Ce bonus est versé en deux temps :

50 % immédiatement après le pari perdu (soit jusqu’à 50 €),

après le pari perdu (soit jusqu’à 50 €), Le reste après avoir placé 5 autres paris (1 € minimum, cote 1,50 ou plus).

Les freebets obtenus doivent être utilisés dans les 7 jours. Et comme souvent, en cas de gain avec un freebet, seul le bénéfice net est crédité en cash – la mise n’est pas remboursée.

À côté de cela, PokerStars propose un bonus poker plus généreux, avec 100 € offerts et 10 tickets Power Path pour ses tournois maison.

Côté animations sportives, le site reste très discret. Un défi hebdomadaire et quelques jeux gratuits ponctuels sur les réseaux sociaux, mais rien de comparable aux leaders du marché.

Avantages Jusqu’à 100 € de freebet offert

Jusqu’à 100 € de freebet offert Dépôt mini 10 €, facile

Dépôt mini 10 €, facile Cote minimum souple premier pari

Cote minimum souple premier pari Plateforme claire, inscription rapide

Plateforme claire, inscription rapide Bonus complémentaire poker possible Inconvénients Freebet uniquement, pas cash direct

Freebet uniquement, pas cash direct Bonus débloqué en deux phases

Bonus débloqué en deux phases Paris supplémentaires obligatoires ensuite

Paris supplémentaires obligatoires ensuite Gains freebet rejouables avant retrait

Le bonus Betsson 110€ : Simple, double et efficace !

Le bonus Betsson se distingue en 2025 comme l’un des plus accessibles pour les nouveaux joueurs. Sa force ? Une structure en deux étapes. D’abord, pas besoin de miser un centime pour toucher une première partie : validez vos documents après l’ouverture de compte et recevez 10 € offerts automatiquement.

Betsson combine 10 € sans dépôt et un remboursement jusqu’à 100 €, simple et rassurant pour commencer.

Ensuite, si votre premier pari est perdant, Betsson le rembourse jusqu’à 100 € sous forme de freebet. Vous déposez 100 €, vous misez : si ça passe, tant mieux, vous encaissez vos gains. Si ça casse, vous récupérez l’intégralité de la somme. Un filet de sécurité bienvenu pour tester le site sans pression.

Autre avantage, les conditions de retrait sont claires : rejouer trois fois le montant du bonus sur des cotes de 2.00 ou plus. C’est exigeant mais juste, et ça reste faisable en quelques paris bien préparés.

Avantages 10 € offerts sans dépôt direct

10 € offerts sans dépôt direct 100 € pari perdant remboursé rapidement

100 € pari perdant remboursé rapidement Conditions simples, site fiable, sécurisé

Conditions simples, site fiable, sécurisé Libre choix de paris sportifs variés Inconvénients Rollover 3x avant retrait possible

Rollover 3x avant retrait possible Cote mini 2.00 pour débloquer gains

Cote mini 2.00 pour débloquer gains Bonus perdu sans vérif sous 30 jours

Bonus Olybet : jusqu’à 100 € de freebets garantis

Le bonus de bienvenue OlyBet séduit par son approche en deux temps : votre premier pari perdant est remboursé à 100 % jusqu’à 50 € sous forme de freebet, et vous récupérez 10 € supplémentaires tous les 100 € misés dans les 30 jours, jusqu’à 50 € de cashback maximum. Résultat : un total de 100 € de bonus gratuits, idéal pour bien démarrer.

Olybet rembourse votre 1er pari et ajoute un cashback jusqu’à 50 €, pour un bonus total de 100 €.

Le gros avantage est la simplicité : aucun minimum de cote pour le 1er pari (seulement pour le cashback). De plus, le remboursement s’active même pour un combiné ou un pari en direct. L’autre point fort est le cashback automatique, qui récompense vos mises suivantes, même si vous gagnez ou perdez.

Côté conditions, le bonus est versé uniquement en freebet, donc non retirable en cash. En effet, seul le gain net peut être retiré. Le cashback exige une cote minimale et expire après 30 jours. La vérification de compte est obligatoire pour ne pas perdre le remboursement.

Avantages Double remboursement (pari + cashback)

Double remboursement (pari + cashback) Accessible dès 10 € misés

Accessible dès 10 € misés Pas de conditions complexes pour le 1er pari

Pas de conditions complexes pour le 1er pari Compatible simple, combiné, live Inconvénients Freebet non retirable

Freebet non retirable Cashback plafonné à 50 €

Cashback plafonné à 50 € Obligation de rejouer pour retirer

Comment définir un bonus de bienvenue sur un site de pari sportif ?

Réservé aux nouveaux parieurs qui effectuent leur inscription, le bonus de bienvenue est le cœur de l’offre promotionnelle de chaque bookmaker. Son objectif : inciter les joueurs à s’inscrire et à les fidéliser grâce à une récompense.

Pari remboursé, freebets, bonus dépôt : comment fonctionnent les bonus de bienvenue ?

Cette dernière peut prendre la forme de :

un remboursement sur pari,

paris gratuits

crédits de jeu.

Les différents types de bonus chez un bookmaker

Pari remboursé C’est la forme de bonus de paris sportifs la plus répandue. Ici, le bookmaker vous offre un remboursement de votre premier pari si celui-ci s’avère perdant. Vous bénéficiez ainsi d’une seconde chance pour bien lancer votre aventure sur le site. Pari gratuit en crédit de jeu (freebet) Les paris gratuits (ou freebets) sont des crédits de jeu non encaissables, mais que vous pouvez utiliser pour gagner de l’argent réel. Ils sont octroyés en guise de bonus de bienvenue ou dans le cadre de diverses promotions. Leur solde est distinct de votre solde en argent réel et ils sont associés à certaines conditions d’utilisation. Bonus sur le dépôt Il s’agit de crédits de jeu convertibles en argent réel à certaines conditions. Le montant octroyé correspond à un pourcentage fixe du montant de votre dépôt initial (généralement 100%). Cet argent bonus doit être remis en jeu un certain nombre de fois avant de pouvoir être retiré. Consultez les conditions de mise imposées par le bookmaker.

Les critères pour évaluer la qualité d’un bonus de paris sportifs

Pour finir, si vous aimez parier sur mobile, voici un comparatif des meilleurs application de paris sportifs en 2025.

Comment utiliser mon bonus de la meilleure façon ?

Bien utilisé, un bonus de paris sportifs peut être un excellent coup de boost pour votre expérience de parieur en ligne.

Pour cela, voici quelques astuces importantes à garder en tête.

Déposez le montant maximum

Si vous souhaitez recevoir le bonus maximum octroyé dans le cadre d’une promotion, il n’y a pas mille solutions. Effectuez le dépôt maximum !

Par exemple, si le site offre un remboursement de 100% sur le premier pari perdant jusqu’à 100 €, l’idéal est de faire un dépôt de 100 €. Vous pourrez ainsi récupérer le même montant et vous offrir une seconde chance pleine. Inutile, par contre, de déposer plus !

Utiliser le bonus sur des paris sûrs

Ne gaspillez pas votre bonus ! Profitez de cet “argent gratuit” pour maximiser vos gains en cas de pari en gagnant. Pour cela, privilégiez des mises sur des cotes élevées. Attention toutefois à rester raisonnable en faisant uniquement des paris réfléchis.

Aussi, n’hésitez pas à fractionner votre bonus et à le répartir sur plusieurs paris. C’est une stratégie beaucoup plus sûre que de tout miser sur un pari risqué.

Profiter des Freebets

Réservez vos freebets pour des paris bien réfléchis sur lesquels vous avez une forte conviction. En cas de pari gagnant, vous pourrez ainsi récupérer d’intéressants gains qui sont retirables une fois le montant des freebets déduits.

Combiner le bonus avec d'autres promotions

N’hésitez pas à profiter des promotions compatibles avec le bonus de bienvenue pour maximiser vos gains potentiels. Cotes boostées sur certains paris, paris gratuits, Happy Hours…tout est bon à prendre !

Participer aux programmes de fidélité

Si vous jouez sur un site proposant un programme de fidélité, rejoignez-le avant même d’effectuer votre premier pari. Vous pourrez ainsi collecter un maximum de points de fidélité et profiter plus rapidement des avantages offerts par le programme.

Profiter des paris en direct

Les paris en direct vous offrent la possibilité d’ajuster votre mise pendant que l’événement se déroule. C’est une bonne opportunité de maximiser vos gains avec votre bonus.

Cela est d’autant plus intéressant si vous pouvez suivre l’événement en live sur la plateforme. Vous pourrez ainsi profiter des mises à jour en temps réel des statistiques pour maximiser vos gains potentiels.

Quel est le meilleur bonus de pari sportif à choisir en Juin 2025 ?

En Juin 2025, Winamax et PMU Sport sont les deux bookmakers agréés ANJ qui proposent les meilleurs bonus de paris sportifs. Ils s’illustrent tous deux par un très avantageux bonus en cash, suivi de plusieurs autres bonus. Betclic se positionne sur la troisième marche de notre classement avec son bonus de bienvenue en freebets, ses défis et ses autres promotions régulières très attractives.

Enfin, pour analyser quel est le meilleur bookmaker en 2025, voici un comparatif des meilleurs bookmakers en France.

FAQ sur les bonus de paris sportifs