Classement WNBA

|#
|Équipe
|V
|D
|%
|1
|MIN Minnesota Lynx
|28
|7
|80,0%
|2
|GSV Golden State Valkyries
|24
|9
|72,7%
|3
|LVA Las Vegas Aces
|24
|11
|68,6%
|4
|IND Indiana Fever
|22
|12
|64,7%
|5
|ATL Atlanta Dream
|21
|12
|63,6%
|6
|NYL New York Liberty
|21
|14
|60,0%
|7
|WAS Washington Mystics
|19
|14
|57,6%
|8
|DAL Dallas Wings
|20
|15
|57,1%
|9
|PDX Portland Fire
|14
|20
|41,2%
|10
|PHX Phoenix Mercury
|13
|22
|37,1%
|11
|LAS Los Angeles Sparks
|12
|21
|36,4%
|12
|CHI Chicago Sky
|12
|22
|35,3%
|13
|TOR Toronto Tempo
|10
|23
|30,3%
|14
|CON Connecticut Sun
|8
|24
|25,0%
|15
|SEA Seattle Storm
|7
|29
|19,4%
Les huit premières équipes sont qualifiées pour les playoffs
Classement actualisé le 15 août 2026