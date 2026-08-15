Rumeurs
Le numéro 21 de Kevin Garnett retiré face aux Celtics ?
Et si Chris Paul débarquait… aux Lakers ?
Kawhi Leonard s’attend toujours à jouer à Toronto
Une invitation à un training camp pour Ben Simmons

Classement WNBA

Classement WNBA
Saison régulière 2026
# Équipe V D %
1 MIN  Minnesota Lynx 28 7 80,0%
2 GSV  Golden State Valkyries 24 9 72,7%
3 LVA  Las Vegas Aces 24 11 68,6%
4 IND  Indiana Fever 22 12 64,7%
5 ATL  Atlanta Dream 21 12 63,6%
6 NYL  New York Liberty 21 14 60,0%
7 WAS  Washington Mystics 19 14 57,6%
8 DAL  Dallas Wings 20 15 57,1%
9 PDX  Portland Fire 14 20 41,2%
10 PHX  Phoenix Mercury 13 22 37,1%
11 LAS  Los Angeles Sparks 12 21 36,4%
12 CHI  Chicago Sky 12 22 35,3%
13 TOR  Toronto Tempo 10 23 30,3%
14 CON  Connecticut Sun 8 24 25,0%
15 SEA  Seattle Storm 7 29 19,4%

 

Les huit premières équipes sont qualifiées pour les playoffs

Classement actualisé le 15 août 2026

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