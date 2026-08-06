Domantas Sabonis prêt à se réinvestir dans le projet des Kings ?

Comme Zach LaVine, DeMar DeRozan ou encore Malik Monk, Domantas Sabonis faisait aussi partie de cette liste de joueurs susceptibles d’être transférés par les Kings au cours de l’intersaison.

Le problème, c’est que personne ne s’est précipité pour les sortir de la Californie et, quasiment deux mois après la fin de la saison dernière, Sacramento doit agir pour s’en séparer. DeMar DeRozan a par exemple déjà été sacrifié pour des raisons financières et Zach LaVine aurait très bien pu connaître le même sort, alors que Domantas Sabonis possède certainement une meilleure image que les deux aux yeux de la ligue.

À 30 ans passés, et d’après ESPN, le Lituanien serait en tout cas prêt à aller de l’avant et à ne plus s’attarder sur les rumeurs de transfert de l’été, histoire de s’impliquer pleinement dans le projet des Kings. Loué pour son professionnalisme, l’intérieur All-Star était notamment suivi par les Celtics, les Raptors, les Pistons et les Hornets, mais il doit encore recevoir 45.5 millions de dollars en 2026/27 puis 48.6 millions de dollars en 2027/28.

« Il va jouer dur, car je ne pense pas qu’il sache jouer autrement », appréciait son GM, Scott Perry. « Donc peu importe ce que ça pourrait donner ou ce que ça aurait pu donner, quand Domas se concentre, il sait se montrer compétitif. Voilà ce à quoi je m’attends. On a besoin de sa meilleure version la saison prochaine et il sait qu’il doit jouer pour accomplir n’importe lequel de ses objectifs en tant que joueur. »

Excellent rebondeur/passeur, cependant handicapé par son manque d’intimidation près du cercle et ses limites en matière de mobilité, Domantas Sabonis sort d’une année compliquée à Sacramento : 15.8 points, 11.4 rebonds et 4.1 passes sur une petite vingtaine d’apparitions puisque son cops a dit stop après plusieurs saisons comprises entre 60 et 80 matchs.

Domantas Sabonis Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 OKC 81 20:47 39.9 32.1 65.7 0.6 3.0 3.6 1.0 2.5 0.5 1.0 0.4 5.9 2017-18 IND 74 24:28 51.4 35.1 75.0 2.2 5.5 7.7 2.0 3.0 0.5 1.9 0.4 11.6 2018-19 IND 74 24:50 59.0 52.9 71.5 2.5 6.8 9.3 2.9 3.2 0.6 2.2 0.4 14.1 2019-20 IND 62 34:49 54.0 25.4 72.3 3.0 9.4 12.4 5.0 3.1 0.8 2.7 0.5 18.5 2020-21 IND 62 35:59 53.5 32.1 73.2 2.4 9.5 12.0 6.7 3.3 1.2 3.4 0.5 20.3 2021-22 IND 47 34:43 58.0 32.4 74.0 3.3 8.8 12.1 5.0 3.1 1.0 3.0 0.5 18.9 2021-22 SAC 15 33:36 55.4 23.5 74.3 3.1 9.3 12.3 5.8 3.8 0.9 3.5 0.3 18.9 2022-23 SAC 79 34:38 61.5 37.3 74.2 3.2 9.1 12.3 7.3 3.5 0.8 2.9 0.5 19.1 2023-24 SAC 82 35:42 59.4 37.9 70.4 3.6 10.1 13.7 8.2 3.0 0.9 3.3 0.6 19.4 2024-25 SAC 70 34:42 59.0 41.7 75.4 3.8 10.1 13.9 6.0 3.3 0.7 2.9 0.4 19.1 2025-26 SAC 19 29:41 54.3 18.5 72.7 3.4 8.0 11.4 4.1 3.5 0.9 2.7 0.2 15.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

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