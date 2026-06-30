Draft
Caleb Wilson vise déjà le titre de Rookie de l’année
Avec Meleek Thomas, les Cavaliers ont joint l’utile à l’agréable
La Draft 2026 confirme le regain d’audience de la NBA
Michigan, économies ou Français… Les mentions de la Draft 2026

Jalen Duren aux Kings en échange de Domantas Sabonis ?

Publié le 30/06/2026 à 6:34 Twitter Facebook

NBA – Le camp de Jalen Duren voudrait désormais monter un « sign-and-trade » pour que le pivot des Pistons rejoigne les Kings.

jalen durenNuméro 1 de la conférence Est la saison passée avec les Pistons, Jalen Duren pourrait rejoindre l’une des deux pires équipes de l’Ouest puisque le jeune intérieur All-Star a pris rendez-vous avec les Kings. Free agent protégé, il n’a pas son avenir entre les mains mais son camp aurait été si échaudé par la première offre de Detroit que l’objectif est désormais très clair : monter un « sign-and-trade » pour quitter les Pistons !

Même si un contact a été pris avec les Lakers, la piste Sacramento serait la plus chaude et dès 18h00, heure de New York, les dirigeants des Kings vont tenter de mettre en place un « sign-and-trade ». C’est la formule évoquée par The Athletic et c’est Domantas Sabonis qui ferait le chemin inverse. Ce que les Pistons perdraient en jeunesse et en explosivité, ils le gagneraient en expérience.

Sacramento étant déjà dans le rouge financièrement, le club ne peut pas tenter d’arracher Jalen Duren via une simple « offer sheet » et il faudra donc se mettre d’accord avec Detroit pour permettre l’arrivée du pivot.

Le problème, c’est qu’il faut donc que le club du Michigan soit d’accord… et intéressé par Domantas Sabonis. Pas sûr que le profil défensif du Lituanien corresponde à la philosophie de JB Bickerstaff et de ses dirigeants.

En tout cas, si les Pistons ne seraient pas enclins à donner le contrat maximum (287 millions sur cinq ans) à Jalen Duren malgré ses sélections au All-Star Game et dans la troisième All-NBA Team, c’est parce qu’il a beaucoup déçu en playoffs et qu’il leur faut aussi réfléchir au futur contrat d’Ausar Thompson, éligible dès cet été à une prolongation de 162 millions de dollars après sa sélection dans la All-Defensive First Team.

Jalen Duren Pourcentage Rebonds
Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts
2022-23 DET 67 24:56 64.8 0.0 61.1 3.4 5.5 8.9 1.1 2.7 0.7 1.4 0.9 9.1
2023-24 DET 61 29:08 61.9 0.0 79.0 3.1 8.5 11.6 2.4 3.1 0.5 2.1 0.8 13.8
2024-25 DET 78 26:05 69.2 66.9 3.6 6.8 10.3 2.7 3.2 0.7 1.7 1.1 11.8
2025-26 DET 70 28:14 65.0 74.7 3.8 6.7 10.5 2.0 2.8 0.8 1.9 0.8 19.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Coordinateur éditorial du site Fabrice Auclert

Depuis 1994, Fabrice encadre la rédaction de Basket USA. Editeur, il co-dirige une agence de presse qui fournit du contenu pour la presse spécialisée (sciences, sport, politique, high-tech, automobile...).
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Toute l’info NBA en continu

 
Afficher les actus NBA suivantes