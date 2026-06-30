Jalen Duren aux Kings en échange de Domantas Sabonis ?

Numéro 1 de la conférence Est la saison passée avec les Pistons, Jalen Duren pourrait rejoindre l’une des deux pires équipes de l’Ouest puisque le jeune intérieur All-Star a pris rendez-vous avec les Kings. Free agent protégé, il n’a pas son avenir entre les mains mais son camp aurait été si échaudé par la première offre de Detroit que l’objectif est désormais très clair : monter un « sign-and-trade » pour quitter les Pistons !

Même si un contact a été pris avec les Lakers, la piste Sacramento serait la plus chaude et dès 18h00, heure de New York, les dirigeants des Kings vont tenter de mettre en place un « sign-and-trade ». C’est la formule évoquée par The Athletic et c’est Domantas Sabonis qui ferait le chemin inverse. Ce que les Pistons perdraient en jeunesse et en explosivité, ils le gagneraient en expérience.

Sacramento étant déjà dans le rouge financièrement, le club ne peut pas tenter d’arracher Jalen Duren via une simple « offer sheet » et il faudra donc se mettre d’accord avec Detroit pour permettre l’arrivée du pivot.

Le problème, c’est qu’il faut donc que le club du Michigan soit d’accord… et intéressé par Domantas Sabonis. Pas sûr que le profil défensif du Lituanien corresponde à la philosophie de JB Bickerstaff et de ses dirigeants.

En tout cas, si les Pistons ne seraient pas enclins à donner le contrat maximum (287 millions sur cinq ans) à Jalen Duren malgré ses sélections au All-Star Game et dans la troisième All-NBA Team, c’est parce qu’il a beaucoup déçu en playoffs et qu’il leur faut aussi réfléchir au futur contrat d’Ausar Thompson, éligible dès cet été à une prolongation de 162 millions de dollars après sa sélection dans la All-Defensive First Team.

Jalen Duren Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 DET 67 24:56 64.8 0.0 61.1 3.4 5.5 8.9 1.1 2.7 0.7 1.4 0.9 9.1 2023-24 DET 61 29:08 61.9 0.0 79.0 3.1 8.5 11.6 2.4 3.1 0.5 2.1 0.8 13.8 2024-25 DET 78 26:05 69.2 66.9 3.6 6.8 10.3 2.7 3.2 0.7 1.7 1.1 11.8 2025-26 DET 70 28:14 65.0 74.7 3.8 6.7 10.5 2.0 2.8 0.8 1.9 0.8 19.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.