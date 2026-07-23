Dennis Schröder découvrira-t-il une 12e équipe différente ?

Actuellement sous contrat avec les Cavaliers jusqu’en 2028, avec plus de 30 millions de dollars garantis, Dennis Schröder n’est pourtant toujours pas certain de rester dans l’Ohio au-delà de l’intersaison.

HoopsHype rapporte en effet que l’Allemand de 32 ans est suivi de près par les Hornets, à la recherche de profondeur à la mène après avoir laissé partir LaMelo Ball pour récupérer Naz Reid.

En l’état, c’est le fraîchement prolongé Coby White qui doit assurer la fonction de meneur titulaire à Charlotte, avec Tre Mann et le rookie Christian Anderson Jr. pour le seconder dans la rotation de Charles Lee.

Un dirigeant qui l’apprécie à Charlotte

Pour Cleveland, toujours suspendu à la décision de LeBron James, se séparer de Dennis Schröder, voire de Max Strus, sera peut-être nécessaire pour boucler un éventuel retour du « King » dans l’Ohio.

La piste des Hornets aurait alors du sens, d’autant que Jeff Peterson, le président des opérations basket de la franchise, apprécie le meneur depuis qu’ils se sont côtoyés chez les Hawks durant la dernière décennie.

Les Clippers et les Bucks, qui disposent également d’importantes « trade exceptions », pourraient toutefois se lancer à la poursuite du MVP de la Coupe du monde 2023 puis de l’Euro 2025, toujours productif en sortie de banc avec 10.8 points, 4.9 passes et 2.7 rebonds de moyenne.

Malgré cette production, Dennis Schröder peine toujours à s’installer durablement quelque part. Il a déjà porté le maillot de 11 franchises différentes. Charlotte pourrait être la 12e, soit une de moins que le record d’Ish Smith.

Dennis Schröder Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 ATL 49 13:05 38.3 23.8 67.4 0.1 1.1 1.2 1.9 1.1 0.3 1.2 0.0 3.7 2014-15 ATL 77 19:41 42.7 35.1 82.7 0.4 1.8 2.1 4.1 1.6 0.6 1.9 0.1 10.0 2015-16 ATL 80 20:16 42.1 32.2 79.1 0.3 2.2 2.6 4.4 1.7 0.9 2.3 0.1 11.0 2016-17 ATL 79 32:02 45.1 34.0 85.5 0.5 2.6 3.1 6.3 1.9 0.9 3.3 0.2 17.9 2017-18 ATL 67 31:01 43.6 29.0 84.9 0.7 2.4 3.1 6.2 2.2 1.1 2.7 0.1 19.4 2018-19 OKC 79 29:17 41.4 34.1 81.9 0.5 3.1 3.6 4.1 2.4 0.8 2.2 0.2 15.5 2019-20 OKC 65 30:45 46.9 38.5 83.9 0.3 3.3 3.6 4.0 2.2 0.7 2.6 0.2 18.9 2020-21 LAL 61 32:04 43.7 33.5 84.8 0.5 3.0 3.5 5.8 2.6 1.1 2.7 0.2 15.4 2021-22 BOS 49 29:15 44.0 34.9 84.8 0.6 2.8 3.3 4.2 2.4 0.8 2.1 0.1 14.4 2021-22 HOU 15 26:56 39.3 32.8 87.2 0.4 2.9 3.3 5.9 2.5 0.8 2.6 0.2 10.9 2022-23 LAL 66 30:05 41.5 32.9 85.7 0.3 2.2 2.5 4.5 2.2 0.8 1.7 0.2 12.6 2023-24 BKN 29 31:58 42.4 41.2 79.7 0.6 2.9 3.5 6.0 2.0 0.6 2.4 0.3 14.6 2023-24 TOR 51 30:34 44.2 35.0 85.2 0.4 2.3 2.7 6.1 2.1 0.9 1.6 0.2 13.7 2024-25 DET 28 25:11 37.8 30.2 83.3 0.5 2.2 2.6 5.3 2.0 0.5 1.3 0.2 10.8 2024-25 GS 24 26:10 37.5 32.2 74.4 0.4 1.9 2.3 4.4 2.8 1.0 2.0 0.1 10.6 2024-25 BKN 23 33:34 45.2 38.7 88.9 0.2 2.8 3.0 6.6 2.4 1.1 2.6 0.2 18.4 2025-26 CLE 30 21:22 40.1 29.0 86.1 0.4 1.9 2.3 4.3 1.4 0.8 1.5 0.2 8.2 2025-26 SAC 40 26:24 40.8 34.3 82.0 0.6 2.5 3.1 5.3 1.7 0.8 2.0 0.2 12.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.