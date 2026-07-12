LaMelo Ball transféré, les Hornets répondent à la colère des fans

Un peu à l’image de ce qui s’est passé à Boston avec le départ de Jaylen Brown, l’échange de LaMelo Ball a surpris, voire choqué, une bonne partie des supporters de Charlotte.

En échange de son meneur et de Josh Green, la franchise de Caroline du Nord a récupéré Naz Reid, un premier tour de Draft 2033 non protégé, trois « swaps » en 2028, 2029 et 2030, ainsi que trois seconds tours en 2029, 2032 et 2033. Un retour jugé insuffisant par de nombreux fans pour un joueur présenté comme le visage de l’équipe.

Présent samedi à Las Vegas en marge de la Summer League, Jeff Peterson a donc dû justifier cette décision pour la première fois. Le président des Hornets assure comprendre l’incompréhension des supporters, tout en affirmant avoir agi dans l’intérêt à long terme de la franchise.

« Je compatis avec les fans et je comprends parfaitement leur point de vue », a-t-il notamment déclaré. « J’adore LaMelo. C’est quelqu’un de formidable et un immense talent. Mais j’espère qu’ils comprendront que j’agis dans l’intérêt des Hornets. Il ne s’agit pas d’une ou deux années, mais de construire un succès durable et d’être objectif sur la phase dans laquelle nous nous trouvons réellement. »

Ne pas se contenter du play-in

Pour Jeff Peterson, l’objectif n’était pas simplement de maintenir Charlotte dans la course au play-in après une saison encourageante, mais de bâtir une équipe capable de s’installer durablement parmi les meilleures de l’Est.

« L’objectif n’est pas de se battre pour une place en play-in, ni même d’atteindre les playoffs pendant une seule année », a-t-il poursuivi. « Depuis mon arrivée à Charlotte, je répète que nous voulons atteindre les playoffs, y rester longtemps et, à terme, nous battre pour remporter des titres. »

Dans cette optique, les Hornets ont estimé que l’arrivée de Naz Reid, accompagnée de plusieurs choix de Draft et d’une plus grande flexibilité financière, leur permettait d’avancer dans plusieurs directions à la fois.

« Quand vous avez la possibilité d’obtenir un joueur du calibre de Naz Reid, en plus du capital de Draft et de la souplesse financière, vous avez le sentiment de pouvoir atteindre plusieurs objectifs d’un seul coup. »

Si Charlotte semblait avoir trouvé la bonne formule avec son effectif de la saison dernière et LaMelo Ball comme leader, le meneur avait également été régulièrement freiné par ses chevilles au cours des exercices précédents. Avant la saison 2026/27, il n’avait dépassé les 51 matchs de saison régulière qu’à une seule reprise.

Ses deux rencontres de play-in n’ont pas plaidé en sa faveur. Malgré la victoire arrachée face à Miami, son 2/16 à 3-points avait failli coûter cher aux Hornets, avant une prestation sans impact lors de l’élimination à Orlando.

« Mon travail ne consiste pas seulement à me concentrer sur la moitié ou les deux tiers de la saison dernière », a rappelé Jeff Peterson. « Je dois considérer la situation dans son ensemble, observer les tendances de la ligue et être honnête sur notre position réelle par rapport aux autres équipes. »

Talent, profondeur et flexibilité financière

Le président des Hornets n’a toutefois pas voulu minimiser le rôle de LaMelo Ball dans le redressement de l’équipe.

« LaMelo a été formidable lors de notre parcours la saison dernière. Il a eu un impact énorme et je sais qu’il va très bien s’en sortir à Minnesota. Mais c’était le bon moment pour conclure un échange de cette ampleur. »

Charlotte espérait peut-être profiter de cette opération pour réaliser un autre mouvement majeur, mais celui-ci n’est jamais arrivé. Pire encore pour les supporters, Miles Bridges a lui aussi fait ses valises, direction Phoenix, contre Grayson Allen, Royce O’Neale et un premier tour de Draft 2033.

Pour compenser le départ de ses deux meilleurs scoreurs, le « front office » a notamment choisi de miser sur Coby White, originaire de Caroline du Nord, en le prolongeant pour 74 millions de dollars sur trois ans. Soit entre 10 et 15 millions de dollars de moins par saison que LaMelo Ball.

Très performant en sortie de banc lors de la fin de saison précédente, l’ancien arrière des Bulls devrait désormais obtenir davantage de responsabilités aux côtés de Kon Knueppel, Brandon Miller et Naz Reid.

À voir s’il aura les épaules, et surtout la régularité physique, pour assumer durablement un rôle de titulaire et de créateur principal.

Une décision mûrie tout au long de la saison

Pour défendre son choix, Jeff Peterson peut également s’appuyer sur le soutien des propriétaires Gabe Plotkin et Rick Schnall. Selon lui, l’idée d’un départ de LaMelo Ball n’est pas apparue au printemps, mais s’est progressivement imposée au fil de la saison.

« Ce n’était pas une décision tombée du ciel », a-t-il expliqué. « Nous avons eu de nombreuses discussions tout au long de la saison et des playoffs, avec différents plans et différentes solutions de repli. Gabe et Rick sont eux aussi réalistes sur notre situation actuelle et sur le stade de développement de la franchise. »

La direction a donc validé ce changement de cap, convaincue que le talent de Brandon Miller et Kon Knueppel, la polyvalence de Naz Reid, la profondeur de l’effectif et les actifs récupérés offriront plus de possibilités à long terme.

Reste désormais à savoir si le terrain donnera raison aux Hornets. Car après avoir échangé LaMelo Ball et Miles Bridges lors du même été, Charlotte ne pourra pas éternellement répondre à la colère de ses supporters en évoquant uniquement la flexibilité financière et les choix de Draft…