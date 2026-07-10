Les Mavericks prêts à se séparer de Klay Thompson ?

Au fil des saisons, Klay Thompson a perdu de son influence, de son efficacité. Il sort d’une année à Dallas où il fut remplaçant et maladroit comme jamais, acceptant son sort sans en cacher les aspects désagréables. En perte de vitesse, son avenir s’écrit-il encore à Dallas ? En avril, il avait répondu qu’il était « encore sous contrat, donc oui »…

Néanmoins, comme il ne lui reste qu’une année de contrat, à 17.4 millions de dollars, et que les Mavericks sont partis sur un nouveau projet, avec Masai Ujiri aux commandes et Dusty May sur le banc autour de Cooper Flagg, le shooteur pourrait ne plus entrer dans les plans de Dallas.

Ce que Marc Stein, toujours bien renseigné dès qu’on touche à l’actualité des Mavericks, laisse entendre. « Pour l’instant, de ce que je sais, la préférence serait un transfert », confirme notre confrère, alors qu’on parle d’un « buyout », comme DeMar DeRozan avec les Kings. « On est encore tôt dans l’été et les Mavs vont d’abord explorer ces options. Mais il faut surveiller ça de près. »

Parmi les équipes intéressées par l’ancien des Warriors, si ce dernier venait à être coupé, il y a évidemment le Heat. Pourquoi est-ce si évident ? Parce que Miami cherche des shooteurs pour entourer Giannis Antetokounmpo et Bam Adebayo. Tim Hardaway Jr. a été signé pour étirer les défenses et Klay Thompson, malgré son âge et son déclin, reste un joueur qui marquait trois paniers primés par match la saison passée.

Avec cette capacité à frapper de loin, même moins forte que lors de ses belles années, et son expérience (quatre titres NBA, 158 matches de playoffs), l’arrière a le profil idoine pour renforcer une équipe floridienne qui veut retrouver les sommets. Et comme il voulait, lui aussi, jouer le titre, les deux camps semblent faits pour s’entendre.

Klay Thompson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 GS 66 24:22 44.3 41.4 86.8 0.4 2.1 2.4 2.0 2.3 0.7 1.6 0.3 12.5 2012-13 GS 82 35:48 42.2 40.1 84.1 0.4 3.3 3.7 2.2 2.9 1.0 1.9 0.5 16.6 2013-14 GS 81 35:24 44.4 41.7 79.5 0.5 2.6 3.1 2.2 2.9 0.9 1.7 0.5 18.4 2014-15 GS 77 31:53 46.3 43.9 87.9 0.4 2.9 3.2 2.9 1.6 1.1 1.9 0.8 21.7 2015-16 GS 80 33:20 47.0 42.5 87.3 0.4 3.4 3.8 2.1 1.9 0.8 1.7 0.6 22.1 2016-17 GS 78 35:15 46.8 41.4 85.3 0.6 3.0 3.7 2.1 1.8 0.8 1.6 0.5 22.3 2017-18 GS 73 34:18 48.8 44.0 83.7 0.4 3.4 3.8 2.5 1.6 0.8 1.8 0.5 20.0 2018-19 GS 78 34:00 46.7 40.2 81.6 0.5 3.4 3.8 2.4 2.0 1.1 1.5 0.6 21.5 2021-22 GS 32 29:24 42.9 38.5 90.2 0.5 3.4 3.9 2.8 1.7 0.5 1.3 0.5 20.4 2022-23 GS 69 33:02 43.6 41.2 87.9 0.6 3.6 4.1 2.4 1.9 0.7 1.8 0.4 21.9 2023-24 GS 77 29:40 43.2 38.7 92.7 0.5 2.8 3.3 2.3 1.6 0.6 1.5 0.5 17.9 2024-25 DAL 72 27:18 41.2 39.1 90.5 0.6 2.8 3.4 2.0 1.1 0.7 1.2 0.4 14.0 2025-26 DAL 69 21:42 39.3 38.3 76.6 0.3 1.8 2.1 1.4 1.0 0.5 0.9 0.3 11.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.