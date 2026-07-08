Les Lakers draguent à fond Jonathan Kuminga…

Après Kevon Looney, les Lakers vont-ils encore piocher chez les anciens Warriors ? D’après ESPN, la franchise californienne continue en tout cas de faire le forcing pour attirer dans ses filets Jonathan Kuminga, libre de tout contrat depuis qu’il a été laissé libre par les Hawks.

L’ailier congolais s’est ainsi récemment entretenu en visioconférence avec Rob Pelinka et JJ Redick. Le discours des dirigeants angelinos est clair : à Los Angeles, il aurait l’occasion de totalement relancer sa carrière avec un vrai rôle dans la rotation, autour de Luka Doncic et Austin Reaves.

Dans un effectif désormais privé de LeBron James, dont le départ des Lakers est acté même si sa future destination n’est pas encore connue, et de Rui Hachimura, parti chez les Clippers, il y a clairement de la place à l’aile.

Reste que le discours sportif ne règle pas tout. Après les arrivées de Walker Kessler, Sandro Mamukelashvili, Quentin Grimes, Collin Sexton et Kevon Looney, les Lakers n’ont quasiment plus d’argent à proposer. C’est tout le dilemme du dossier : Los Angeles peut offrir à Jonathan Kuminga une belle exposition, mais pas forcément le contrat que le joueur et son camp espèrent encore décrocher sur le marché.

À 23 ans, « JoKu » peut se montrer patient, d’autant que Cleveland, Atlanta, voire Sacramento, resteraient également à surveiller. Les Hawks pourraient aussi faciliter le dossier des Lakers via un « sign-and-trade », afin de permettre à l’ailier de toucher davantage que ce que les « Purple & Gold » peuvent lui offrir directement.

Le feuilleton est donc peut-être encore loin d’être terminé. Mais du côté des Lakers, l’intérêt est bien réel : dans une équipe reconstruite autour de Luka Doncic, Jonathan Kuminga coche beaucoup de cases sur le plan sportif.

Jonathan Kuminga Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 GS 70 16:56 51.3 33.6 68.4 0.8 2.6 3.3 0.9 2.1 0.4 1.1 0.3 9.3 2022-23 GS 67 20:48 52.5 37.0 65.2 1.0 2.4 3.4 1.9 2.3 0.6 1.4 0.5 9.9 2023-24 GS 74 26:20 52.9 32.1 74.6 1.2 3.6 4.8 2.2 2.3 0.7 1.6 0.5 16.1 2024-25 GS 47 24:20 45.4 30.5 66.8 1.2 3.4 4.6 2.2 1.9 0.8 1.5 0.4 15.3 2025-26 ATL 16 22:08 47.6 34.6 70.2 1.3 4.1 5.3 2.1 1.4 0.9 1.3 0.3 12.3 2025-26 GS 20 23:48 45.4 32.1 74.2 1.5 4.4 5.9 2.5 1.7 0.4 2.3 0.3 12.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.