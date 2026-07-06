Les Pelicans baissent le tarif de Trey Murphy III

Alors que son nom circule dans les rumeurs de transfert depuis la Draft, Trey Murphy III n’a toujours pas quitté New Orleans même si les prétendants sont nombreux avec les Clippers, les Pistons, les Hawks, les Celtics ou encore les Warriors.

Cependant, un élément coince : la contrepartie exigée par les Pelicans. Lors des premiers échanges, la franchise de Louisiane voulait récupérer quatre premiers tours de Draft en échange de son ailier. Une demande importante qui a refroidi de nombreuses équipes.

Voyant que les semaines passent sans que ce dossier n’aboutisse, les Pelicans auraient baissé leurs exigences. Selon HoopsHype, New Orleans ne demanderait plus quatre, mais trois premiers tours de Draft en échange de Trey Murphy.

Pourtant, malgré un prix revu à la baisse, plusieurs «front office» ne sont pas encore enclins à lâcher trois premiers tours de Draft pour s’attacher les services de Trey Murphy. Pour justifier ce choix, ils s’appuient sur les récents transferts de Kawhi Leonard et de Jaylen Brown, tous les deux partis pour deux premiers tours et deux choix du deuxième tour.

Cependant, Trey Murphy possède un contrat bien plus avantageux avec 87 millions de dollars répartis sur les trois prochaines saisons. Par ailleurs, l’ailier de la Nouvelle-Orléans sort de sa meilleure saison en carrière avec 21.5 points de moyenne à 47 % au tir et 38 % derrière l’arc.

Si les Pelicans ont baissé le prix de Trey Murphy, les prétendants pourraient accélérer les négociations. Par exemple, les Celtics et les Clippers pourraient mettre dans la balance les choix de Draft acquis dans les transferts de Jaylen Brown et de Kawhi Leonard pour récupérer l’ailier de 26 ans.

Trey Murphy III Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 NO 62 13:56 39.4 38.2 88.2 0.8 1.6 2.4 0.6 1.0 0.4 0.3 0.1 5.4 2022-23 NO 79 30:59 48.4 40.6 90.5 0.7 2.8 3.6 1.4 2.0 1.1 0.8 0.5 14.5 2023-24 NO 57 29:39 44.3 38.0 81.5 0.7 4.2 4.9 2.2 1.2 0.9 0.6 0.5 14.8 2024-25 NO 53 34:59 45.4 36.1 88.7 0.9 4.2 5.1 3.5 2.1 1.1 1.9 0.7 21.2 2025-26 NO 66 35:28 47.0 37.9 88.6 1.0 4.8 5.7 3.8 2.1 1.5 1.8 0.4 21.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.