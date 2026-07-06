Les Lakers ont bien un œil sur Kevon Looney et Jonas Valanciunas

En signant Walker Kessler, les Lakers ont trouvé leur pivot titulaire. Ils ont ensuite géré le dossier Deandre Ayton, qui venait d’activer son option pour rester en Californie. Ce dernier a été envoyé à Washington, pour faire de la place à la recrue. Maintenant, il faut conclure la manœuvre en trouvant un pivot remplaçant et expérimenté pour faire souffler l’ancien du Jazz.

Marc Stein confirme ainsi les noms déjà évoqués ici ou là : Jonas Valanciunas et Kevon Looney sont bien dans le viseur des Lakers.

Pour les Nuggets, c’est l’idéal puisque la franchise aimerait se séparer du pivot lituanien de 34 ans. Les dirigeants de Los Angeles ne rencontreront donc aucune hostilité de principe à tenter de le transférer. Reste alors à monter un échange accepté par Denver, qui s’occupe actuellement de Peyton Watson.

Quant à Kevon Looney (30 ans), il a pour lui ses trois titres de champion NBA décrochés avec les Warriors (2017, 2018 et 2022) et son expérience dans ce statut de remplaçant, qu’il a occupé la majorité du temps à Golden State. En effet, le pivot ne fut seulement titulaire que deux saisons sous Steve Kerr, entre 2021 et 2023.