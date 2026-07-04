Les Wolves passent à l’offensive pour attirer LeBron James

Longtemps considérée comme une simple destination parmi d’autres, Minnesota semble désormais croire sérieusement à ses chances de recruter LeBron James. Selon The Athletic, les dirigeants des Wolves ont intensifié leurs discussions avec l’entourage de la superstar et estiment disposer d’un argumentaire suffisamment solide pour convaincre le quadruple champion NBA.

A 41 ans, LeBron James vise avant tout une dernière opportunité de conquérir un cinquième titre. Et aux yeux des Wolves, toutes les conditions sont réunies pour lui offrir cette chance.

Après les transferts de Julius Randle et Naz Reid, Minnesota dispose d’un véritable vide au poste d’ailier-fort. Un rôle que LeBron pourrait occuper naturellement, sans avoir à porter l’équipe sur ses épaules.

Un effectif taillé pour soulager LeBron

L’effectif possède déjà suffisamment de talent offensif avec LaMelo Ball et Anthony Edwards, capables de créer du jeu et d’assumer une grande partie des responsabilités offensives. Défensivement, Jaden McDaniels et Rudy Gobert constituent toujours l’un des meilleurs remparts de la ligue.

L’idée est simple : contrairement à certaines expériences récentes, LeBron n’aurait plus besoin d’être le moteur exclusif de son équipe. C’est ce qu’il a vécu en partie la saison passée après son retour de blessure derrière un duo Doncic-Reaves qui cumulait plus de 60 points par rencontre.

L’argument ne se limite pas au terrain. Le départ de plusieurs vétérans importants comme Mike Conley, Joe Ingles et Kyle Anderson, a laissé un vide en matière de leadership.

Les dirigeants imaginent LeBron comme le nouveau patron du vestiaire, capable d’encadrer un groupe globalement jeune qui reste sur plusieurs campagnes frustrantes, stoppées aux portes des Finales NBA.

Une ville en quête d’un titre sportif

Il y a aussi l’argument d’entrer dans l’histoire en ramenant le premier titre de l’histoire de la franchise, mais aussi dans l’histoire de la ville de Minneapolis. Les Vikings n’ont jamais remporté le Super Bowl, le Wild attend toujours une Coupe Stanley, et les Twins n’ont plus gagné les World Series depuis 1991.

Pour sa part, Rich Paul entretient la spéculation et l’optimisme de Minnesota s’appuie également sur les déclarations récentes de l’agent de LeBron.

Dans le podcast Game Over avec Max Kellerman, Rich Paul avait listé sur un tableau blanc les formations intéressées par le «King», et à propos des Wolves, il avait mis en avant le noyau de Minnesota, le travail de Tim Connelly, ainsi que la stabilité apportée par les propriétaires Marc Lore et Alex Rodriguez.