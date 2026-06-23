Julius Randle transféré chez les Nets ; Nic Claxton débarque chez les Bulls !

En pleine nuit, et à quelques heures de la Draft, ESPN a dévoilé le premier transfert de grande envergure de cette intersaison et il implique trois équipes : Brooklyn, Chicago et Minnesota.

Dans le détail, les Timberwolves se séparent de Julius Randle et de leur 28e choix de Draft 2026, qui atterrissent chez les Nets en échange du 33e choix de cette même Draft 2026. Opportunistes, les Bulls se greffent au « trade » afin de s’offrir Nic Claxton, en envoyant par ailleurs Mouhamadou Gueye à Minny (qui le coupera dans la foulée).

Le premier enseignement de ce transfert concerne donc Minnesota, qui lâche son ailier-fort All-Star et un futur rookie du premier tour contre un « simple » choix du second tour. Mais le but de cette manoeuvre est avant tout financier, puisque les millions de dollars économisés du contrat de Julius Randle devraient servir à re-signer Ayo Dosunmu.

Julius Randle Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 LAL 1 14:00 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 2.0 2015-16 LAL 81 28:13 42.9 27.8 71.5 2.1 8.1 10.2 1.8 3.0 0.7 1.8 0.4 11.3 2016-17 LAL 74 30:08 48.8 27.0 72.3 2.0 6.6 8.6 3.6 3.4 0.7 2.3 0.5 13.2 2017-18 LAL 82 26:42 55.8 22.2 71.8 2.2 5.8 8.0 2.6 3.3 0.5 2.6 0.5 16.1 2018-19 NO 73 30:35 52.4 34.4 73.1 2.2 6.5 8.7 3.1 3.4 0.7 2.8 0.6 21.4 2019-20 NY 64 32:30 46.0 27.7 73.3 2.4 7.4 9.7 3.1 2.8 0.8 3.0 0.3 19.5 2020-21 NY 71 37:34 45.6 41.1 81.1 1.2 9.0 10.2 6.0 3.2 0.9 3.4 0.3 24.1 2021-22 NY 72 35:20 41.1 30.8 75.6 1.7 8.2 9.9 5.1 2.8 0.7 3.4 0.5 20.1 2022-23 NY 77 35:33 45.9 34.3 75.7 1.8 8.1 10.0 4.1 3.0 0.6 2.8 0.3 25.1 2023-24 NY 46 35:26 47.2 31.1 78.1 2.2 7.0 9.2 5.0 2.7 0.5 3.5 0.3 24.0 2024-25 MIN 69 32:16 48.5 34.4 80.6 2.1 5.0 7.1 4.7 2.5 0.7 2.8 0.2 18.7 2025-26 MIN 79 33:02 48.1 31.5 80.2 1.7 5.1 6.7 5.0 2.8 1.1 2.7 0.2 21.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

Cela fait en tout cas de la place à Naz Reid au poste 4 et une « trade exception » de 33 millions de dollars est aussi créée. De quoi aider en cas de potentiel futur transfert pour Ja Morant, Kyrie Irving, Josh Giddey ou Derrick White, tous annoncés dans le viseur des Timberwolves. En outre, les dirigeants pourront profiter pleinement de toutes leurs « exceptions » cet été.

Son départ attendu depuis des jours à Minneapolis, Julius Randle retrouve en tout cas la région new-yorkaise, deux ans après avoir quitté les Knicks. En difficulté lors des derniers playoffs, on peut déjà l’imaginer récupérer les clés du jeu de Brooklyn la saison prochaine, alors qu’il touchera 33.3 millions de dollars en 2026/27 et potentiellement 35.8 millions de dollars en 2027/28 (« player option »).

Enfin, pour Chicago, l’opportunité de marché se transforme en Nic Claxton, dans le cinq des Nets depuis plusieurs années mais arrivé dans une impasse là-bas. Sous contrat dégressif jusqu’en 2028, avec 44 millions de dollars à recevoir d’ici-là, une place de titulaire l’attend sous Tiago Splitter dans l’Illinois, et le Brésilien le connaît bien pour l’avoir côtoyé lorsqu’il était assistant chez les Nets de 2019 à 2023.

Nic Claxton Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 BKN 15 12:28 56.3 14.3 52.4 1.3 1.7 2.9 1.1 0.9 0.1 0.6 0.5 4.4 2020-21 BKN 32 18:34 62.1 20.0 48.4 1.3 3.8 5.2 0.9 2.1 0.7 0.6 1.3 6.6 2021-22 BKN 47 20:43 67.4 58.1 1.9 3.7 5.6 0.9 2.3 0.5 0.8 1.1 8.7 2022-23 BKN 76 29:53 70.5 0.0 54.1 2.4 6.8 9.2 1.9 2.8 0.9 1.3 2.5 12.6 2023-24 BKN 71 29:48 62.9 20.0 55.1 2.7 7.2 9.9 2.1 2.5 0.6 1.3 2.1 11.8 2024-25 BKN 70 26:53 56.3 23.8 51.3 2.2 5.1 7.4 2.2 2.1 0.9 1.2 1.4 10.3 2025-26 BKN 69 27:50 57.1 15.8 61.6 2.4 4.5 6.9 3.7 2.3 0.7 1.4 1.1 11.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.