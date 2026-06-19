Les Wolves aimeraient bien mettre la main sur Derrick White

« Quand on a un joueur de classe mondiale comme Anthony Edwards, on sait quels profils peuvent l’aider, mais aussi le protéger. Ce sont ces qualités-là que nous chercherons à ajouter cet été pour renforcer l’équipe. » Ces mots sont signés Tim Connelly, le président des Wolves, après l’élimination de la franchise face aux Spurs.

Minnesota doit recruter pour faire progresser un groupe touché par la blessure de Donte DiVincenzo. En ce sens, la prolongation d’Ayo Dosunmu, qui est dans les tuyaux, apportera une première réponse. Mais elle sera sans doute insuffisante. Mike Conley est non seulement libre et peu sûr de revenir, mais a aussi 38 ans quoi qu’il arrive et ne va pas rajeunir. Les postes extérieurs ont par conséquent besoin d’un coup de fouet et de talent pour soulager Anthony Edwards.

The Athletic indique que les Wolves, qui suivaient le dossier Giannis Antetokounmpo un temps et semblent moins chauds désormais, seraient très intéressés par Derrick White. Il faut dire que le joueur des Celtics est un sacré client en défense (encore dans la First All-Defensive Team cette saison), qu’il est capable de frapper de loin et d’apporter sa quinzaine de points de moyenne. Le champion 2024 est le genre de joueur précieux, que chaque équipe rêve de posséder.

Néanmoins, vu la situation des Wolves, et avec trois années de contrat et encore 98 millions de dollars à toucher pour l’arrière, il ne sera pas facile de le faire venir. Sauf à se séparer de certains cadres comme Julius Randle, Jaden McDaniels, Naz Reid ou Rudy Gobert. Mais l’idée pour Minnesota est sûrement de se renforcer avec Derrick White et donc de ne pas de perdre des titulaires (à l’intérieur en plus) en échange.

Derrick White Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 SA 17 8:11 48.5 61.5 70.0 0.3 1.2 1.5 0.5 0.5 0.2 0.4 0.2 3.2 2018-19 SA 67 25:47 47.9 33.8 77.2 0.5 3.2 3.7 3.9 2.2 1.0 1.4 0.7 9.9 2019-20 SA 68 24:40 45.8 36.6 85.3 0.5 2.8 3.3 3.5 2.2 0.6 1.3 0.9 11.3 2020-21 SA 36 29:33 41.1 34.6 85.1 0.4 2.6 3.0 3.5 2.5 0.7 1.3 1.0 15.4 2021-22 BOS 26 27:25 40.9 30.6 85.3 0.5 2.9 3.4 3.5 2.2 0.6 1.2 0.6 11.0 2021-22 SA 49 30:20 42.6 31.4 86.9 0.5 3.0 3.5 5.6 2.4 1.0 1.8 0.9 14.4 2022-23 BOS 82 28:17 46.2 38.1 87.5 0.6 2.9 3.6 3.9 2.2 0.7 1.2 0.9 12.4 2023-24 BOS 73 32:37 46.1 39.6 90.1 0.7 3.5 4.2 5.2 2.1 1.0 1.5 1.2 15.2 2024-25 BOS 76 33:52 44.2 38.4 83.9 0.9 3.6 4.5 4.8 1.8 0.9 1.7 1.1 16.4 2025-26 BOS 77 34:05 39.4 32.7 90.2 1.1 3.3 4.4 5.4 1.5 1.1 1.7 1.3 16.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.