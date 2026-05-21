Rudy Gobert, dossier sensible de l’été pour les Wolves ?

Les Wolves ne resteront pas les bras croisés durant l’été. Sortis par les Spurs en demi-finale de conférence, les dirigeants ont annoncé la couleur : l’intersaison ne sera pas passive.

« On va essayer d’être aussi agressifs que possible », a prévenu Tim Connelly. Une phrase qui ne vise personne en particulier, mais suffit à relancer les spéculations autour d’un effectif cher… et désormais confronté à ses limites.

Dans ce contexte, le nom de Rudy Gobert revient dans les discussions. Selon Jake Fischer, les Wolves s’interrogent ainsi sur leur mariage à long terme avec le pivot français. Chris Finch rappelait pourtant cette saison que le Français permet quasiment à lui seul de placer l’équipe « dans le Top 5 » des meilleures défenses de la ligue. Sauf que ses limites, notamment offensives, peuvent aussi être ciblées par les adversaires en playoffs.

Le paradoxe Gobert n’a pas bougé. Face à Nikola Jokic, il a réussi un premier tour de très haut niveau, montrant l’importance de sa taille, de son placement et de sa protection du cercle. Mais contre San Antonio, son influence s’est vite effritée, jusqu’à poser la question de sa place dans le projet autour d’Anthony Edwards.

Reste qu’un départ serait loin d’être simple. Rudy Gobert doit toucher 36,5 millions de dollars la saison prochaine, avant une « player option » à 38 millions en 2027/28. À bientôt 34 ans, avec un profil spécifique et un salaire important, le quadruple Défenseur de l’année ne représente pas un dossier facile à déplacer.

Son gros salaire pourrait toutefois devenir utile dans un montage plus large, à trois équipes par exemple, si Minnesota décidait de se positionner sur un dossier majeur comme celui de Giannis Antetokounmpo.

D’autant que, l’an dernier, son nom avait déjà circulé dans des discussions avec les Suns autour de Kevin Durant.

Rudy Gobert Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 UTA 45 9:39 48.6 49.2 1.1 2.3 3.4 0.2 1.3 0.2 0.7 0.9 2.3 2014-15 UTA 82 26:19 60.4 0.0 62.3 3.2 6.2 9.5 1.3 2.1 0.8 1.4 2.3 8.4 2015-16 UTA 61 31:40 55.9 56.9 3.4 7.5 11.0 1.5 2.7 0.7 1.9 2.2 9.1 2016-17 UTA 81 33:53 66.1 0.0 65.3 3.9 8.9 12.8 1.2 3.0 0.6 1.8 2.6 14.0 2017-18 UTA 56 32:26 62.2 68.2 2.9 7.8 10.7 1.4 2.7 0.8 1.9 2.3 13.5 2018-19 UTA 81 31:49 66.9 63.6 3.8 9.0 12.9 2.0 2.9 0.8 1.6 2.3 15.9 2019-20 UTA 68 34:19 69.3 63.0 3.4 10.1 13.5 1.5 3.2 0.8 1.9 2.0 15.1 2020-21 UTA 71 30:48 67.5 0.0 62.3 3.4 10.1 13.5 1.3 2.3 0.6 1.7 2.7 14.3 2021-22 UTA 66 32:07 71.3 0.0 69.0 3.7 11.0 14.7 1.1 2.7 0.7 1.8 2.1 15.6 2022-23 MIN 70 30:41 65.9 0.0 64.4 3.3 8.3 11.6 1.2 3.0 0.8 1.7 1.4 13.4 2023-24 MIN 76 34:07 66.1 0.0 63.8 3.8 9.2 12.9 1.3 3.1 0.7 1.6 2.1 14.0 2024-25 MIN 72 33:10 66.9 67.4 3.7 7.2 10.9 1.8 2.5 0.8 1.2 1.4 12.0 2025-26 MIN 76 31:19 68.2 0.0 52.6 3.9 7.5 11.5 1.7 2.6 0.8 1.4 1.6 10.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.