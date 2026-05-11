Les Bucks à l’écoute des offres pour Giannis Antetokounmpo

L’histoire de Giannis Antetokounmpo à Milwaukee touche-t-elle finalement à sa fin ? Selon ESPN, les Bucks sont désormais « ouverts aux appels et aux offres » pour leur franchise player, à six semaines de la Draft.

La franchise du Wisconsin s’attend à un marché très actif, mais elle ne compte toutefois pas brader son double MVP. Comme à la « trade deadline », Milwaukee réclamerait un jeune joueur prometteur et/ou une grosse réserve de choix de Draft. Une manière de préparer l’après-Giannis, si la séparation devient inévitable.

Car le dossier traîne depuis des mois. ESPN explique que les Bucks avaient déjà discuté d’un transfert en février, alors que le Grec estimait que le moment était venu de tourner la page. Et rien n’aurait changé dans sa position.

« Dans les six ou sept prochaines semaines, nous déciderons si Giannis signe un contrat maximum et reste avec nous, ou s’il joue ailleurs », a reconnu le copropriétaire Jimmy Haslam, lors de la présentation de Taylor Jenkins. Wes Edens avait déjà résumé le choix en mars : « Soit il sera prolongé, soit il sera transféré. »

Après une saison ratée (32 victoires, 50 défaites), hors play-in, Milwaukee a déjà changé de coach, en se séparant de Doc Rivers pour confier les clés à Taylor Jenkins. Mais les Bucks gardent deux plans en parallèle : écouter les offres, tout en cherchant un gros mouvement capable de convaincre Giannis Antetokounmpo de rester.

Les Warriors, le Heat, les Wolves, les Cavaliers, les Celtics, les Knicks ou les Lakers sont cités parmi les équipes intéressées. Mais le Grec a un gros levier : avec son contrat actuel, il peut tester le marché à l’été 2027.

« La conversation sera simple : où Giannis veut-il être transféré, et où signera-t-il sur le long terme ? », résume une source proche du dossier sur les discussions à venir.

Giannis Antetokounmpo Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 MIL 77 24:38 41.4 34.7 68.3 1.0 3.4 4.4 1.9 2.2 0.8 1.6 0.8 6.8 2014-15 MIL 81 31:22 49.1 15.9 74.1 1.2 5.5 6.7 2.6 3.1 0.9 2.1 1.0 12.7 2015-16 MIL 80 35:17 50.6 25.7 72.4 1.4 6.2 7.7 4.3 3.2 1.2 2.6 1.4 16.9 2016-17 MIL 80 36:58 52.1 27.2 77.0 1.8 7.0 8.8 5.4 3.1 1.6 2.9 1.9 22.9 2017-18 MIL 75 36:45 52.9 30.7 76.0 2.1 8.0 10.0 4.8 3.1 1.5 3.0 1.4 26.9 2018-19 MIL 72 32:45 57.8 25.6 72.9 2.2 10.3 12.5 5.9 3.2 1.3 3.7 1.5 27.7 2019-20 MIL 63 30:26 55.3 30.4 63.3 2.2 11.4 13.6 5.6 3.1 1.0 3.7 1.0 29.5 2020-21 MIL 61 33:00 56.9 30.3 68.5 1.6 9.4 11.0 5.9 2.8 1.2 3.4 1.2 28.1 2021-22 MIL 67 32:54 55.3 29.3 72.2 2.0 9.6 11.6 5.8 3.2 1.1 3.3 1.4 29.9 2022-23 MIL 63 32:08 55.3 27.5 64.5 2.2 9.6 11.8 5.7 3.1 0.8 3.9 0.8 31.1 2023-24 MIL 73 35:10 61.1 27.4 65.7 2.7 8.8 11.5 6.5 2.9 1.2 3.4 1.1 30.4 2024-25 MIL 67 34:10 60.1 22.2 61.7 2.2 9.7 11.9 6.5 2.3 0.9 3.1 1.2 30.4 2025-26 MIL 36 28:52 62.4 33.3 65.0 2.7 7.1 9.8 5.4 2.4 0.9 3.2 0.7 27.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.