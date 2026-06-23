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Classement WNBA
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Classement WNBA
#
Équipe
V
D
%
GB
Série
L-10
1
MIN
Minnesota Lynx
13
4
76.5%
-
L1
8-2
2
LVA
Las Vegas Aces
12
4
75.0%
0.5
W2
8-2
3
ATL
Atlanta Dream
12
4
75.0%
0.5
W4
8-2
4
DAL
Dallas Wings
11
6
64.7%
2
W2
7-3
5
NYL
New York Liberty
11
6
64.7%
2
L2
8-2
6
IND
Indiana Fever
10
7
58.8%
3
W1
6-4
7
GSV
Golden State Valkyries
10
7
58.8%
3
L2
5-5
8
WAS
Washington Mystics
8
7
53.3%
4
W3
6-4
9
LAS
Los Angeles Sparks
8
8
50.0%
4.5
W1
5-5
10
PDX
Portland Fire
8
9
47.1%
5
W1
4-6
11
TOR
Toronto Tempo
8
9
47.1%
5
L1
5-5
12
PHX
Phoenix Mercury
5
13
27.8%
8.5
L1
3-7
13
CHI
Chicago Sky
4
12
25.0%
8.5
L6
1-9
14
SEA
Seattle Storm
3
15
16.7%
10.5
L11
0-10
15
CON
Connecticut Sun
3
15
16.7%
10.5
W1
2-8
Classement
#
Equipe
V
D
%
ATT
DEF
Série
1.
0
d
2.
0
d
3.
0
d
4.
0
d
5.
0
d
6.
0
d
7.
0
d
8.
0
d
9.
0
d
10.
0
d
11.
0
d
12.
0
d
13.
0
d
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