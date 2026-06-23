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Classement WNBA

WNBA · Saison régulière
Classement WNBA
#
Équipe
V
D
%
GB
Série
L-10
1
MINMinnesota Lynx
13
4
76.5%
-
L1
8-2
2
LVALas Vegas Aces
12
4
75.0%
0.5
W2
8-2
3
ATLAtlanta Dream
12
4
75.0%
0.5
W4
8-2
4
DALDallas Wings
11
6
64.7%
2
W2
7-3
5
NYLNew York Liberty
11
6
64.7%
2
L2
8-2
6
INDIndiana Fever
10
7
58.8%
3
W1
6-4
7
GSVGolden State Valkyries
10
7
58.8%
3
L2
5-5
8
WASWashington Mystics
8
7
53.3%
4
W3
6-4
9
LASLos Angeles Sparks
8
8
50.0%
4.5
W1
5-5
10
PDXPortland Fire
8
9
47.1%
5
W1
4-6
11
TORToronto Tempo
8
9
47.1%
5
L1
5-5
12
PHXPhoenix Mercury
5
13
27.8%
8.5
L1
3-7
13
CHIChicago Sky
4
12
25.0%
8.5
L6
1-9
14
SEASeattle Storm
3
15
16.7%
10.5
L11
0-10
15
CONConnecticut Sun
3
15
16.7%
10.5
W1
2-8

Classement
#EquipeVD%ATTDEFSérie
1.0d
2.0d
3.0d
4.0d
5.0d
6.0d
7.0d
8.0d
9.0d
10.0d
11.0d
12.0d
13.0d

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