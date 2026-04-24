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Taylor Jenkins, nouveau coach des Bucks

Publié le 24/04/2026 à 0:13
Modifié le 24/04/2026 à 2:13 Twitter Facebook

Après le départ de Doc Rivers, les Bucks jettent leur dévolu sur Taylor Jenkins, leur ancien assistant, passé entre temps par Memphis.

Taylor Jenkins

Son nom revenait avec insistance depuis plusieurs jours, et ESPN rapporte que Taylor Jenkins s’engage finalement avec les Bucks, pour remplacer Doc Rivers en tant que « head coach » de la franchise.

Ciblé de longue date par la direction de Milwaukee, qui s’était déplacée en personne à Memphis pour le rencontrer, le technicien de 41 ans reprend donc du service après plus d’un an d’inactivité. La dernière fois qu’il était apparu sur un banc, c’était justement dans le Tennessee, où son passage de six saisons chez les Grizzlies s’était achevé à la surprise générale en mars 2025.

Taylor Jenkins connaît bien le Wisconsin et les dirigeants des Bucks, puisqu’il était l’assistant de Mike Budenholzer en 2018/19, juste avant de prendre la direction de Memphis, où il était devenu l’entraîneur le plus victorieux de l’histoire des Grizzlies (250 victoires en 464 matchs, soit 54% de succès, et trois qualifications en playoffs).

Parmi les coachs les plus convoités du marché, et réputé pour sa capacité à développer des jeunes joueurs, l’intéressé aura fort à faire dans sa nouvelle équipe, car celle-ci se dirige vers une reconstruction après avoir manqué les playoffs pour la première fois depuis… 2016.

Le dossier Giannis Antetokounmpo sera à surveiller de près dans les prochaines semaines et il se murmure d’ailleurs que le Grec n’a pas été consulté pendant que la direction de Milwaukee recherchait son nouvel entraîneur.

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Rédacteur Florian Benfaid

Parmi les oiseaux de nuit de la rédaction, Florian a rejoint Basket USA en 2020. Une année marquée par la disparition de Kobe Bryant, le joueur qui lui a transmis sa passion pour la NBA.
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