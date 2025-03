Stupeur à Memphis : les Grizzlies se séparent de Taylor Jenkins !

Coup de tonnerre à Memphis ! Alors que les Grizzlies occupent la 5e place à l’Ouest, avec 44 victoires pour 29 défaites, et sont donc en course pour les playoffs, la franchise annonce se séparer de son coach, Taylor Jenkins.

Une décision très surprenante à deux semaines de la fin de la saison régulière pour une équipe aussi compétitive. Certes, les Grizzlies patinaient ces derniers jours avec cinq défaites en sept rencontres, mais impossible d’imaginer que l’entraîneur allait être limogé ce vendredi, en étant convoqué par ses dirigeants, précise ESPN.

Face à ce timing très étrange, des questions se posent : Taylor Jenkins a-t-il perdu son vestiaire ou peut-être connu un différend avec ses dirigeants ?

« J’apprécie sincèrement les contributions de Taylor à cette équipe et à cette ville au cours des six dernières saisons. Cette décision a été difficile à prendre compte tenu de l’évolution constante et concrète de nos joueurs et de la réussite globale sous la direction de Taylor. Je souhaite à Taylor le meilleur pour l’avenir », a simplement exprimé dans un communiqué Zach Kleiman, le GM des Grizzlies.

Le technicien le plus victorieux de l’histoire des Grizzlies…

Le technicien quitte le banc de Memphis après 464 matches de saison régulière – 250 succès pour 214 revers – et 23 de playoffs. Personne dans l’histoire des Grizzlies n’a autant gagné sur le banc que lui puisqu’il venait de battre, en novembre dernier, le record de franchise…

Taylor Jenkins semblait sur la sellette depuis l’été dernier, quand le club avait renouvelé quasiment l’intégralité de son staff, pour lui imposer de nouveaux assistants. Et les récents problèmes défensifs de l’équipe, qui n’ont battu qu’une seule équipe avec un bilan positif (les Mavs, privés de huit joueurs…) depuis le 3 février, ont fini de convaincre les dirigeants qu’il fallait changer de voix dans le vestiaire de la franchise.

Reste que le timing est tout de même particulièrement étrange, si tard dans la saison régulière, pour une équipe encore qualifiée directement pour le premier tour des playoffs.

Il n’est d’ailleurs que le troisième coach de l’histoire à quitter son poste en cours de saison après avoir remporté plus de 40 matchs après Larry Brown (47-29) avec les Nets en 1982/83 et Don Nelson (42-22) avec les Mavericks en 2004/05. Sauf que c’est ce dernier qui avait lui-même pris du recul, laissant l’équipe à son premier assistant, Avery Johnson, qu’il estimait plus apte à tirer le meilleur du groupe en place.

Quant à Larry Brown, il avait été viré à six matchs de la fin de la saison régulière parce que les dirigeants de New Jersey avaient découvert qu’il s’était engagé à entraîner l’université de Kansas l’année suivante…

Désormais, on attend de voir qui sera promu « head coach » pour gérer la fin de saison puis les playoffs (ou le play-in) de la franchise. Tuomas Iisalo, l’ancien coach de Paris, semble tenir la corde puisque c’est lui qui avait remplacé Taylor Jenkins lors de ses absences. La suite de l’ascension fulgurante du technicien.