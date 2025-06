Kevin Durant : “Les fans des Suns voulaient que je parte”

Dimanche, c’est sur scène, lors d’un événement Fanatics, que Kevin Durant a appris son transfert aux Rockets. Après une première réaction, rapide, l’ancien ailier des Suns est revenu ensuite un peu plus longuement sur cet échange dans les tuyaux depuis plusieurs semaines.

« J’étais au courant, mais je ne savais pas exactement quand ça allait se faire », a-t-il avoué. « Vous savez, quand des gens peuvent simplement mettre votre carrière en jeu comme ça et simplement décider de ce qu’ils veulent faire de votre avenir, c’est une sensation stressante. Mais pouvoir un peu dicter ce qu’on peut faire et finalement rejoindre une équipe qui me valorise, ça fait que j’ai hâte d’y être. »

En effet, Kevin Durant confirme qu’il avait donné une “short list” aux dirigeants de Phoenix, où il était prêt à prolonger, et il est évidemment ravi qu’ils aient répondu à sa demande.

« (Les Suns) m’ont demandé où je voulais aller, quelles étaient certaines de mes destinations. Je leur ai dit, et voilà… » poursuit-il alors qu’il se prépare à retrouver Ime Udoka, qu’il a croisé aux Nets.

Et lorsqu’on lui demande si « beaucoup de fans des Suns ont le cœur brisé », sa réponse est sans équivoque : « J’en doute ! Ils voulaient que je parte, donc je suis content qu’ils aient eu ce qu’ils voulaient, et moi aussi. On peut passer à autre chose, bonne chance à eux pour la suite, et je me souviendrai toujours de mon passage là-bas. »

Un passage raté avec une demi-finale de conférence en 2023, un “sweep” subi au premier tour en 2024, puis carrément un statut de “lottery team” en 2025.