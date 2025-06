Kevin Durant aux Rockets en échange de Jalen Green et Dillon Brooks

À quelques heures du Game 7 entre le Thunder et les Pacers, les Suns et les Rockets leur volent la vedette en bouclant l’échange de Kevin Durant. Alors que The Athletic annonçait samedi que les discussions étaient au point mort, l’ailier All-Star prend la direction de Houston en échange de Jalen Green, Dillon Brooks, du 10e choix de la Draft 2025 et cinq « second tour » de Draft.

Même s’il se murmurait que la direction tenait absolument à inclure Jabari Smith Jr, les Suns ont craqué pour cette offre, et ils récupèrent avec Jalen Green, l’un des meilleurs jeunes arrières de sa génération. Reste à savoir où Bradley Beal se placera entre lui et Devin Booker…

Fort défenseur extérieur, Dillon Brooks devrait rester et jouer les gardes du corps de Devin Booker. Par ailleurs, la franchise possède un premier tour de Draft élevé pour la soirée de jeudi, et elle pourrait s’en servir pour grimper encore, ou récupérer un nouveau joueur.

Un beau « cinq de la mort » en perspective aux Rockets

Côté Houston, on tourne la page Jalen Green, et on récupère l’un des meilleurs attaquants de l’histoire. Double champion NBA, Kevin Durant va apporter de l’expérience, du scoring et de nouvelle possibilités en attaque comme en défense pour Ime Udoka. Il sera notamment intéressant de voir, en défense, des cinq articulés autour d’Amen Thompson, Kevin Durant et Jabari Smith Jr.

Pour l’ancien ailier du Thunder et des Warriors, qui va retrouver Steven Adams et Jeff Green, mais aussi Ime Udoka, c’est presque un retour aux sources puisqu’il a étudié à l’université de Texas.

L’avenir dira s’il va y finir sa carrière…

Plus d’infos à venir