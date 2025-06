L’offre des Rockets pour Kevin Durant centrée autour de Jalen Green et Jabari Smith Jr ?

Tous les « insiders » s’accordent à dire que le « trade » de Kevin Durant est imminent. Après la nomination de Jordan Ott comme « head coach », les Suns veulent ainsi tourner la page et poser les bases de leur effectif pour la prochaine saison, l’idéal pour eux étant que le double MVP fasse se valises avant le 25 juin.

Vers où ? Les Rockets, les Spurs, le Heat, les Wolves et les Knicks sont les cinq destinations les plus probables, même si on n’est jamais vraiment à l’abri d’une surprise en NBA.

Selon le toujours très bien informé John Gambodoro, l’offre de Houston devrait tourner autour de Jalen Green et Jabari Smith Jr. Rien de surprenant alors que le premier semble sur la sellette depuis quelque temps, et encore davantage depuis ses playoffs, tandis qu’Ime Udoka a eu du mal à utiliser le second.

Et Bradley Beal ?

Les questions, c’est désormais de voir si les Suns peuvent obtenir davantage, peut-être Tari Eason, et surtout s’il n’y a pas « redondance » entre Devin Booker et Jalen Green.

Surtout alors que l’avenir de Bradley Beal n’est toujours pas clair. Etant donné sa valeur (très faible) sur le marché et sa « no-trade clause », l’ancien des Wizards pourrait très bien rester dans l’Arizona. D’ailleurs, lors des entretiens avec Jordan Ott et les autres candidats pour le poste de « head coach », des questions sur l’utilisation de Bradley Beal ont pas mal été posées, signe que les Suns se préparent aussi à ne pas réussir à échanger leur joueur.

Sauf que si le trio Devin Booker – Bradley Beal – Kevin Durant est allé dans le mur, comment imaginer qu’un trio Devin Booker – Jalen Green – Bradley Beal puisse mieux fonctionner…

Kevin Durant Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2007-08 SEA 80 35 43.0 28.8 87.3 0.9 3.5 4.3 2.4 1.5 1.0 2.9 0.9 20.3 2008-09 OKC 74 39 47.6 42.2 86.3 1.0 5.5 6.5 2.8 1.8 1.3 3.0 0.7 25.3 2009-10 ☆ OKC 82 40 47.6 36.5 90.0 1.3 6.3 7.6 2.8 2.1 1.4 3.3 1.0 30.1 2010-11 ☆ OKC 78 39 46.2 35.0 88.0 0.7 6.1 6.8 2.7 2.0 1.1 2.8 1.0 27.7 2011-12 ☆ OKC 66 39 49.6 38.7 86.0 0.6 7.4 8.0 3.5 2.0 1.3 3.8 1.2 28.0 2012-13 ☆ OKC 81 39 51.0 41.6 90.5 0.6 7.3 7.9 4.6 1.8 1.4 3.5 1.3 28.1 2013-14 ★ OKC 81 39 50.3 39.1 87.3 0.7 6.7 7.4 5.5 2.1 1.3 3.5 0.7 32.0 2014-15 ☆ OKC 27 34 51.0 40.3 85.4 0.6 6.0 6.6 4.1 1.5 0.9 2.7 0.9 25.4 2015-16 ☆ OKC 72 36 50.5 38.8 89.8 0.6 7.6 8.2 5.0 1.9 1.0 3.5 1.2 28.2 2016-17 ☆ GOS 62 33 53.7 37.5 87.5 0.6 7.6 8.3 4.8 1.9 1.1 2.2 1.6 25.1 2017-18 ☆ GOS 68 34 51.6 41.9 88.9 0.5 6.4 6.8 5.4 2.0 0.7 3.0 1.8 26.4 2018-19 ☆ GOS 78 35 52.1 35.3 88.5 0.4 5.9 6.4 5.9 2.0 0.7 2.9 1.1 26.0 2020-21 ☆ BRK 35 33 53.7 45.0 88.2 0.4 6.7 7.1 5.6 2.0 0.7 3.4 1.3 26.9 2021-22 ☆ BRK 55 37 51.8 38.3 91.0 0.5 6.9 7.4 6.4 2.1 0.9 3.5 0.9 29.9 2022-23 * ☆ All Teams 47 36 56.0 40.4 91.9 0.4 6.3 6.7 5.0 2.1 0.7 3.3 1.4 29.1 2022-23 * ☆ BRK 39 36 55.9 37.6 93.4 0.4 6.4 6.7 5.3 2.4 0.8 3.5 1.5 29.7 2022-23 * ☆ PHX 8 34 57.0 53.7 83.3 0.4 6.0 6.4 3.5 0.9 0.2 2.5 1.2 26.0 2023-24 ☆ PHX 75 37 52.3 41.3 85.6 0.5 6.1 6.6 5.0 1.8 0.9 3.3 1.2 27.1 2024-25 ☆ PHX 62 37 52.7 43.0 83.9 0.4 5.7 6.0 4.2 1.7 0.8 3.1 1.2 26.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.