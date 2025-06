Jordan Ott déterminé à faire ses preuves à Phoenix

Pour la première fois depuis l’annonce de son arrivée sur le banc de Phoenix, Jordan Ott a pris la parole. Il a notamment commenté les blagues qui tournent autour de Michigan State puisque le nouvel entraîneur des Suns vient de cette université, comme le propriétaire, Mat Ishbia, et le GM, Brian Gregory, de la franchise. Tom Izzo, légendaire coach des Spartans, a même été jusqu’à réagir à ce constat…

Jordan Ott a-t-il profité d’un petit (ou gros) favoritisme face aux autres candidats ? Logiquement, il s’en défend.

« Je vais le dire ainsi : j’ai mérité d’être ici », répond le technicien durant sa conférence de presse. « J’ai passé vingt ans à travailler le plus possible pour obtenir un tel poste. J’ai côtoyé des gens formidables, des grands coaches et joueurs, qui m’ont permis de progresser, d’être dans le dur pour savoir si je pouvais m’améliorer. Je sais que j’ai gagné cette opportunité. Je vais bosser le plus durement possible pour prouver que je suis ici pour les bonnes raisons. J’ai mérité cette chance, elle m’excite. »

Conscient que la place sur le banc est fragile

Autre sujet sensible pour l’ancien assistant des Hawks, des Nets, des Lakers et des Cavaliers : l’instabilité à Phoenix, avec trois coaches (Monty Williams, Frank Vogel, Mike Budenholzer) en trois ans avant cet été. Aura-t-il vraiment le temps de faire ses preuves ?

« On est tous conscient de pourquoi on signe quand on est coach NBA. Je ne suis pas là pour regarder en arrière, je suis ici pour me concentrer sur le futur. Mon énergie est là. Les derniers jours ont été intenses, avec beaucoup de choses à digérer. C’est passionnant et je me concentre sur la progression de ce groupe à partir de maintenant. »

Seulement, de quel groupe parle-t-il ? Car il y a de grandes chances que l’effectif soit bien différent d’ici quelques semaines, avec notamment le départ de Kevin Durant.

« N’importe quel bon coach construit son système en fonction des joueurs qu’il possède. On a un style de jeu de prédilection et on peut toujours l’appliquer selon ses joueurs mais, tant que le groupe n’est pas monté, on ne peut pas vraiment construire son système », annonce l’entraîneur.