Tom Izzo en soutien de Mat Ishbia et Jordan Ott

C’est en train de devenir une blague récurrente à Phoenix. Depuis son arrivée, le propriétaire Mat Ishbia a peu à peu modifié l’organigramme en plaçant des hommes venus du Michigan, et notamment de Michigan State.

Ancien élève de l’université, et même joueur de l’équipe de basket de la fac (dans un rôle très mineur) lors du titre NCAA de 2000, l’homme d’affaires a ainsi nommé Brian Gregory, ancien assistant à Michigan State, comme GM. Puis il a choisi Jordan Ott, ancien assistant à Michigan State également, comme entraîneur…

« On dirait que c’est Michigan State Southwest, mais la vérité, c’est que ce n’est pas ça », explique Tom Izzo.

Contacté par l’Arizona Republic, le légendaire coach des Spartans assure qu’il n’a joué aucun rôle dans la nomination de Jordan Ott, qu’il a lancé dans le monde du coaching.

« Les propriétaires apprennent. Les entraîneurs apprennent. Les GM apprennent »

« C’est un garçon génial, très intelligent. Il travaille comme un fou. C’est un gars qui a apprécié tout le processus. C’est vraiment un gars minutieux et il a travaillé avec de bonnes personnes. Je pense que (Kenny Atkinson) est l’un des meilleurs entraîneurs de la ligue et ce sera un gros avantage pour lui » poursuit Tom Izzo.

Ce dernier défend également Mat Ishbia, qui a promis de davantage s’impliquer alors que ses premières années en tant que propriétaire des Suns sont pour l’instant un échec retentissant.

« Lui et moi avons beaucoup discuté ces deux dernières années, et même l’année dernière. Les propriétaires apprennent. Les entraîneurs apprennent. Les GM apprennent. Il n’a pas acheté l’équipe comme un jouet, comme d’autres propriétaires. Et je pense qu’il a analysé certaines des choses qu’il a faites, positives et négatives. »