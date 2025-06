Favori de Devin Booker, Jordan Ott devient l’entraîneur des Suns

On connait le nom du quatrième coach en quatre ans des Suns. Après Monty Williams en 2022/23, Frank Vogel en 2023/24 et Mike Budenholzer en 2024/25, c’est ainsi Jordan Ott qui dirigera l’équipe en 2025/26.

On espère pour celui qui était assistant de Kenny Atkinson aux Cavaliers qu’il pourra travailler sur la durée, alors qu’il a finalement été préféré à Johnnie Bryant, lui aussi assistant à Cleveland, dans la dernière ligne droite.

Passé par Michigan State, comme le propriétaire Mat Ishbia et le GM Brian Gregory, Jordan Ott a débuté sa carrière sur les bancs NBA en 2013, comme coordinateur vidéo chez les Hawks de Mike Budenholzer. En 2016, il avait été recruté par les Nets pour aider Kenny Atkinson puis il était resté auprès de Jacque Vaughn et Steve Nash.

En 2022, il avait rejoint Darvin Ham aux Lakers, avant de retrouver Kenny Atkinson aux Cavaliers l’été dernier.

Validé par Devin Booker

Selon ESPN, c’est un bon communicant mais également un bourreau de travail, qui mise sur la créativité offensive et défensive, le développement des joueurs et la dureté. Il passe ainsi beaucoup de temps à étudier les tendances et les nouvelles stratégies mises en place par les équipes, ainsi que les moyens de s’y adapter.

Difficile toutefois de savoir avec quel effectif il pourra mettre ses idées en place dans l’Arizona. La seule certitude, c’est que Devin Booker sera là puisque l’arrière a été impliqué dans tout le processus de recherche, et qu’il avait donné sa préférence pour Jordan Ott, comme ses dirigeants.

Kevin Durant devrait lui rapidement quitter le navire, alors qu’on évoque des offres des Rockets et des Spurs. Quant à Bradley Beal, les rumeurs à son sujet sont presque inexistantes…