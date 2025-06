À Phoenix, Mat Ishbia promet de s’impliquer davantage

Alors qu’il vient d’engager deux « rookies » comme GM et coach, avec Brian Gregory et Jordan Ott, le propriétaire des Suns, Mat Ishbia, a tenu à se justifier dans une lettre transmise à tous les employés de sa franchise.

« Je vais être extrêmement actif dans les décisions et le management de la franchise », écrit-il. « Je ne vais pas regarder les vidéos des matchs, créer des systèmes ou diriger la Draft, mais je vais m’assurer que les opérations basket ainsi que toutes les autres zones d’opération soient les plus performantes possibles. »

Mat Ishbia sera ainsi davantage présent dans les décisions et les choix au quotidien. Est-ce une bonne ou une mauvaise chose, alors que ses envies de grandeur ont conduit à l’explosion d’une équipe très solide, finaliste en 2021, pour former un « Big Three » clinquant mais inefficace, qui n’a même pas réussi à se hisser en play-in ?

En tout cas, beaucoup n’ont pas manqué de souligner qu’il est entouré de personnes issus du Michigan ou qui ont étudié à Michigan State, comme Brian Gregory donc, mais aussi Jordan Ott et son président Josh Bartelstein. Même Devin Booker a des liens avec cet Etat puisqu’il est né à Grand Rapids, dans le Michigan.

Une nouvelle méthode

Mat Ishbia estime toutefois que les Suns ne possèdent pas encore une identité propre et, au-delà des résultats sportifs, c’est l’une de ses priorités.

« Je sais que cette approche est différente des autres, mais je ne suis pas un propriétaire comme les autres et je ne veux pas l’être », développe Mat Ishbia. « J’ai essayé de l’être et d’engager des experts, de signer les chèques et de faire ma vie de mon côté et ça n’a pas fonctionné. Aller en playoffs deux fois en trois ans et ne remporter qu’une seule série, ce n’est pas assez pour cette franchise et cette communauté. »

Même si Mat Ishbia va élargir son champ d’action à Phoenix, le propriétaire a salué le travail de Brian Gregory dans sa quête du nouvel entraîneur : « Son travail a été exceptionnel et il nous a donné exactement ce qu’on voulait : un jeune coach dynamique prêt à diriger une équipe NBA. »

Reste à savoir si ce choix va insuffler un nouvel élan aux Suns, qui ont peu de marge de manoeuvre, et qui viennent d’user trois entraîneurs différents en trois ans (Monty Williams, Frank Vogel, Mike Budenholzer).