Brian Gregory, un proche de Mat Ishbia pour relancer les Suns

Quelques jours après être devenu le nouveau GM des Suns, en remplacement de James Jones, Brian Gregory a été présenté officiellement aux médias. Forcément, il n’a pas échappé à la fameuse question de sa présence dans l’Arizona, alors qu’il n’est pas habitué de ce genre de poste en NBA…

« Je n’aurai jamais peur de dire que l’une des raisons pour lesquelles je suis ici, c’est ma proximité avec Mat Ishbia » a ainsi déclaré en conférence de presse celui qui était déjà dans les bureaux de la franchise depuis l’année dernière. « Mais cette relation repose sur notre alignement mutuel, nos valeurs partagées, notre éthique de travail commune. Nous avons traversé beaucoup de choses ensemble, il me fait confiance et je lui fais confiance. »

Entraîneur en NCAA entre 2003 et 2023, à Dayton, Georgia Tech puis South Florida, Brian Gregory connait Mat Ishbia depuis leur passage commun à Michigan State, entre 1999 et 2003. Le premier était assistant et le deuxième joueur (au rôle très limité). Ensemble, ils ont été champions universitaire en 2000 sous les ordres de Tom Izzo.

Que faire du duo Durant – Beal ?

Vingt-cinq ans plus tard, les revoilà associés à l’étage supérieur et Brian Gregory, qui ne doute pas de sa réussite à Phoenix ni du fait que sa relation avec Mat Ishbia sera une force, aura la lourde tâche de relancer une franchise éliminée cette saison sans même participer aux playoffs et surtout au play-in.

Au-delà de devoir trouver un nouveau coach aux Suns, après le licenciement de Mike Budenholzer, le nouveau GM de l’équipe va également devoir trancher concernant Kevin Durant et Bradley Beal, plus que jamais sur le départ…

« J’ai une très bonne relation avec eux deux » a-t-il en tout cas assuré, tandis que Mat Ishbia souhaite vite tourner la page après cette catastrophique saison 2024/25.

« Kevin m’a fait une bonne accolade en salle de muscu l’autre soir, quand l’information est sortie, et j’ai passé un super moment en dînant avec Bradley Beal jeudi dernier, on a un peu discuté des plans de l’été, de ce genre de choses. Pour être honnête, ma priorité, c’est de trouver le bon coach pour ces gars-là. »