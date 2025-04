Au moins, Mat Ishbia ne tourne pas autour du pot. « C’était une saison embarrassante. Décevante. Horrible. Je regardais chaque match, comme vous, et personne n’est fier, personne n’est heureux. Que ce soit moi, les dirigeants, les coachs, les joueurs, les personnes qui travaillent au service marketing ou les agents de sécurité. »

Pour certains, étant donné les attentes autour de ce groupe, c’était même la pire saison de l’histoire du club.

Devin Booker, l’intouchable

Le milliardaire reconnait en tout cas que c’était un « échec complet ». Première conséquence : Mike Budenholzer a pris la porte après seulement une saison, surtout parce que le courant ne passait pas avec Devin Booker, la seule certitude actuelle à Phoenix. Mat Ishbia a en effet répété que l’arrière était intouchable.

« Il est le franchise player et il a réalisé des choses incroyables. Je lui ai parlé et nous sommes sur la même longueur d’onde. Sa mission et ma mission sont très similaires, à savoir ramener un titre à Phoenix. »

Les Suns n’en étaient pas loin lorsqu’il a racheté l’équipe en 2022, puisque l’équipe avait disputé les Finals l’année précédente, avant de signer la meilleure saison régulière de l’histoire du club dans la foulée.

Retrouver du coeur et de la joie

Mais Mat Ishbia a peut-être eu le « syndrome du nouveau propriétaire », qui veut imposer sa patte le plus vite possible, quitte à casser quelque chose qui fonctionne. Aujourd’hui, il admet qu’il a validé des échanges comme s’il construisait une équipe dans une « fantasy league », au lieu de penser à la réalité du terrain.

Ancien étudiant de Michigan State, qui avait un rôle mineur dans l’équipe des Spartans qui a remporté le titre NCAA en 2000, il entend désormais appliquer les leçons de son mentor, Tom Izzo.

« Je veux mettre en place une équipe dont tout le monde est fier. Elle doit avoir une identité, qui colle avec celle de Phoenix. Du coeur, de la détermination, de l’éthique de travail et de la joie. Nous n’avions pas ça. »

Reste à voir comment assembler une telle équipe alors que les Suns ont dilapidé leurs choix de Draft pour monter ce « Big Three » qui n’a pas fonctionné, que la cote de Bradley Beal est au plus bas (et qu’il dispose toujours de sa no-trade clause) et que seul Kevin Durant pourrait permettre de récupérer des éléments intéressants…