Entre Kevin Durant et les Rockets, un « intérêt mutuel » ?

Au fond du trou il y a encore trois ans, les Rockets sont désormais à la 2e place de la conférence Ouest, avec une saison à 52 victoires. Les choix du GM, Rafael Stone, et le travail du coach, Ime Udoka, ont payé.

Désormais, Alperen Sengun et ses coéquipiers doivent valider tout ça en playoffs. Mais jusqu’où peut aller ce groupe dense et physique, qui pointe à la 5e place des meilleures défenses de la ligue (110.3 points encaissés sur 100 possessions) ? Le premier tour face aux vétérans des Warriors servira de premier révélateur…

Une attaque moyenne sur jeu placé

Car les Rockets restent une attaque moyenne sur demi-terrain, avec le 23e eFG% (pourcentage de réussite au tir qui prend en compte l’efficacité du tir à 3-points) cette saison, à 52.3% de réussite, entre les Sixers et les Raptors.

Pour compenser, Houston s’appuie sur son activité et sa présence au rebond offensif mais comme l’indique Shams Charania, d’ESPN, il faudra voir si cette stratégie fonctionne lors de la postseason. Si le manque d’efficacité offensive des Rockets plombe l’équipe, et conduit à une sortie de route rapide, il faudra trouver du renfort.

Et « l’insider » rappelle qu’il y a un « intérêt mutuel » entre la franchise texane et Kevin Durant !

Ce dernier, qui va négocier son départ de Phoenix, n’a ainsi pas caché qu’il était bluffé par le rebond des Rockets.

« Un respect fou »

« J’ai un respect fou pour les équipes qui sont dans le dur pendant quelques années, draftent des jeunes, prennent un coach qui a de la poigne et augmente les standards, puis qui commencent à grimper », expliquait ainsi Kevin Durant. « J’apprécie cela car on était une jeune équipe quand je suis arrivé en NBA et je sais à quel point c’est dur de changer une mentalité, d’être en vacances en avril pendant plusieurs années avant d’aller en playoffs. »

À 36 ans, « KD » ferait immédiatement du bien à l’attaque sur demi-terrain des Rockets, si jamais celle-ci s’avère trop problématique lors de la postseason. D’autant qu’il adore Ime Udoka, qu’il a bien connu chez les Nets.

« J’ai connu Ime donc je sais à quel point il est sincère. Il ne ménage personne et va dire exactement comment il voit les choses et comment on doit jouer, peu importe votre statut dans la ligue. Et ça compte beaucoup pour un entraîneur. Les joueurs, sur le long terme, vont vous respecter. J’ai toujours su qu’il allait réussir. Il a choisi de bons postes, en allant à Boston et en construisant une identité là-bas. Puis, il fait pareil à Houston. Il fait du remarquable travail avec ces gars-là » concluait KD, qui n’aurait pas trop de mal à vouloir le rejoindre.

Kevin Durant Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2007-08 SEA 80 35 43.0 28.8 87.3 0.9 3.5 4.3 2.4 1.5 1.0 2.9 0.9 20.3 2008-09 OKC 74 39 47.6 42.2 86.3 1.0 5.5 6.5 2.8 1.8 1.3 3.0 0.7 25.3 2009-10 ☆ OKC 82 40 47.6 36.5 90.0 1.3 6.3 7.6 2.8 2.1 1.4 3.3 1.0 30.1 2010-11 ☆ OKC 78 39 46.2 35.0 88.0 0.7 6.1 6.8 2.7 2.0 1.1 2.8 1.0 27.7 2011-12 ☆ OKC 66 39 49.6 38.7 86.0 0.6 7.4 8.0 3.5 2.0 1.3 3.8 1.2 28.0 2012-13 ☆ OKC 81 39 51.0 41.6 90.5 0.6 7.3 7.9 4.6 1.8 1.4 3.5 1.3 28.1 2013-14 ★ OKC 81 39 50.3 39.1 87.3 0.7 6.7 7.4 5.5 2.1 1.3 3.5 0.7 32.0 2014-15 ☆ OKC 27 34 51.0 40.3 85.4 0.6 6.0 6.6 4.1 1.5 0.9 2.7 0.9 25.4 2015-16 ☆ OKC 72 36 50.5 38.8 89.8 0.6 7.6 8.2 5.0 1.9 1.0 3.5 1.2 28.2 2016-17 ☆ GOS 62 33 53.7 37.5 87.5 0.6 7.6 8.3 4.8 1.9 1.1 2.2 1.6 25.1 2017-18 ☆ GOS 68 34 51.6 41.9 88.9 0.5 6.4 6.8 5.4 2.0 0.7 3.0 1.8 26.4 2018-19 ☆ GOS 78 35 52.1 35.3 88.5 0.4 5.9 6.4 5.9 2.0 0.7 2.9 1.1 26.0 2020-21 ☆ BRK 35 33 53.7 45.0 88.2 0.4 6.7 7.1 5.6 2.0 0.7 3.4 1.3 26.9 2021-22 ☆ BRK 55 37 51.8 38.3 91.0 0.5 6.9 7.4 6.4 2.1 0.9 3.5 0.9 29.9 2022-23 * ☆ All Teams 47 36 56.0 40.4 91.9 0.4 6.3 6.7 5.0 2.1 0.7 3.3 1.4 29.1 2022-23 * ☆ BRK 39 36 55.9 37.6 93.4 0.4 6.4 6.7 5.3 2.4 0.8 3.5 1.5 29.7 2022-23 * ☆ PHX 8 34 57.0 53.7 83.3 0.4 6.0 6.4 3.5 0.9 0.2 2.5 1.2 26.0 2023-24 ☆ PHX 75 37 52.3 41.3 85.6 0.5 6.1 6.6 5.0 1.8 0.9 3.3 1.2 27.1 2024-25 ☆ PHX 62 37 52.7 43.0 83.9 0.4 5.7 6.0 4.2 1.7 0.8 3.1 1.2 26.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.