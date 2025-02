Kevin Durant séduit par le travail d’Ime Udoka et des Rockets

Excellent avec ses 37 points mais isolé, Kevin Durant n’a pas pu faire plier les Rockets. Néanmoins, il n’est pas reparti de Houston sans faire quelques compliments à la franchise et à Ime Udoka. Il faut dire que « KD » a plusieurs connections avec des membres de cette équipe.

On peut penser à Jeff Green, son camarade de Draft en 2007, ou à Royal Ivey, l’assistant coach avec lequel il a joué à Oklahoma City, ou encore Jabari Smith Jr. et Jalen Green, ses partenaires d’entraînement lors de la dernière intersaison, à Los Angeles.

De plus, il observe avec plaisir et peut-être nostalgie l’ascension de cette équipe, qui lui rappelle ses premières saisons en NBA, à la fin des années 2000 avec les Sonics/Thunder.

« J’ai un respect fou pour les équipes qui sont dans le dur pendant quelques années, draftent des jeunes, prennent un coach qui a de la poigne et augmente les standards, puis qui commencent à grimper », livre Kevin Durant. « J’apprécie cela car on était une jeune équipe quand je suis arrivé en NBA et je sais à quel point c’est dur de changer une mentalité, d’être en vacances en avril pendant plusieurs années avant d’aller en playoffs. »

Un coach qui « ne ménage personne » et dit les choses

Comme tout le monde, la star des Suns remarque que les Rockets progressent de manière significative depuis 18 mois. « On le voit cette saison, cette équipe a confiance. Et elle est même un peu trop à l’aise aussi, puisqu’ils ont perdu six matches de suite. Puis, leur coach les remet dans le bain », souligne celui qui vient d’atteindre les 30 000 points en carrière et n’a que de belles choses à souffler quand il parle de l’ancien coach des Celtics.

« J’ai connu Ime donc je sais à quel point il est sincère. Il ne ménage personne et va dire exactement comment il voit les choses et comment on doit jouer, peu importe votre statut dans la ligue. Et ça compte beaucoup pour un entraîneur. Les joueurs, sur le long terme, vont vous respecter », poursuit Kevin Durant, qui a bien connu Ime Udoka à Brooklyn en 2020/21, lorsque le technicien était le premier assistant de Steve Nash. « J’ai toujours su qu’il allait réussir. Il a choisi de bons postes, en allant à Boston et en construisant une identité là-bas. Puis, il fait pareil à Houston. Il fait du remarquable travail avec ces gars-là. »

L’entraîneur de Houston renvoie l’ascenseur à Kevin Durant, qui est un parfait exemple pour ses jeunes joueurs.

« Sa routine au quotidien est unique. Je l’ai observé chaque été, j’étais à la salle avec lui, quand Jalen Green, Jabari Smith Jr. et Fred VanVleet et les autres l’ont regardé à Los Angeles, l’ont vu faire ce qu’il fait », raconte Ime Udoka. « C’est ça qui le sépare des autres. Quand on a de telles qualités physiques, avec sa taille et son envergure, et son intelligence puis qu’on rajoute cette éthique de travail derrière, alors on devient ce qu’il est. »

Kevin Durant Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2007-08 SEA 80 35 43.0 28.8 87.3 0.9 3.5 4.3 2.4 1.5 1.0 2.9 0.9 20.3 2008-09 OKC 74 39 47.6 42.2 86.3 1.0 5.5 6.5 2.8 1.8 1.3 3.0 0.7 25.3 2009-10 OKC 82 40 47.6 36.5 90.0 1.3 6.3 7.6 2.8 2.1 1.4 3.3 1.0 30.1 2010-11 OKC 78 39 46.2 35.0 88.0 0.7 6.1 6.8 2.7 2.0 1.1 2.8 1.0 27.7 2011-12 OKC 66 39 49.6 38.7 86.0 0.6 7.4 8.0 3.5 2.0 1.3 3.8 1.2 28.0 2012-13 OKC 81 39 51.0 41.6 90.5 0.6 7.3 7.9 4.6 1.8 1.4 3.5 1.3 28.1 2013-14 ★ OKC 81 39 50.3 39.1 87.3 0.7 6.7 7.4 5.5 2.1 1.3 3.5 0.7 32.0 2014-15 OKC 27 34 51.0 40.3 85.4 0.6 6.0 6.6 4.1 1.5 0.9 2.7 0.9 25.4 2015-16 OKC 72 36 50.5 38.8 89.8 0.6 7.6 8.2 5.0 1.9 1.0 3.5 1.2 28.2 2016-17 GOS 62 33 53.7 37.5 87.5 0.6 7.6 8.3 4.8 1.9 1.1 2.2 1.6 25.1 2017-18 GOS 68 34 51.6 41.9 88.9 0.5 6.4 6.8 5.4 2.0 0.7 3.0 1.8 26.4 2018-19 GOS 78 35 52.1 35.3 88.5 0.4 5.9 6.4 5.9 2.0 0.7 2.9 1.1 26.0 2020-21 BRK 35 33 53.7 45.0 88.2 0.4 6.7 7.1 5.6 2.0 0.7 3.4 1.3 26.9 2021-22 BRK 55 37 51.8 38.3 91.0 0.5 6.9 7.4 6.4 2.1 0.9 3.5 0.9 29.9 2022-23 * All Teams 47 36 56.0 40.4 91.9 0.4 6.3 6.7 5.0 2.1 0.7 3.3 1.4 29.1 2022-23 * BRK 39 36 55.9 37.6 93.4 0.4 6.4 6.7 5.3 2.4 0.8 3.5 1.5 29.7 2022-23 * PHX 8 34 57.0 53.7 83.3 0.4 6.0 6.4 3.5 0.9 0.2 2.5 1.2 26.0 2023-24 PHX 75 37 52.3 41.3 85.6 0.5 6.1 6.6 5.0 1.8 0.9 3.3 1.2 27.1 2024-25 PHX 41 37 53.2 40.4 82.5 0.4 5.6 6.0 4.2 1.8 0.9 3.1 1.4 27.3 Total 1102 37 50.2 38.8 88.2 0.7 6.3 7.0 4.4 1.9 1.1 3.2 1.1 27.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.