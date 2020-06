Le 24 juin 1995, les Raptors et les Grizzlies composent leur premier effectif

Le 30 septembre 1993 puis le 27 avril 1994 ont été validées les créations de deux nouvelles franchises, respectivement les Raptors de Toronto et les Grizzlies de Vancouver. Le Canada venait de faire son entrée en NBA, après une première et courte expérience en BAA avec les Huskies en 1946-1947.

Les deux nouvelles équipes étaient vides et il fallait bien les remplir. Une Draft un peu spéciale, dite d’expansion, est organisée le 24 juin 1995. Le principe est simple : les 27 autres franchises de la ligue protègent huit joueurs dans leur effectif et le reste est à disposition pour Toronto et Vancouver.

Le premier choix de Toronto est transféré trois mois après

La NBA avait départagé les deux franchises avec un pile ou face. Les Grizzlies ont gagné celui de la Draft traditionnelle (ils auront le sixième choix, devant celui des Raptors), c’est donc Toronto qui aura la main pour commencer la Draft d’expansion. Ensuite, c’est chacune son tour.

En premier choix, les Raptors, sous la direction du GM Isiah Thomas, vont chercher BJ Armstrong, des Bulls. Le champion de Chicago sera transféré dans la foulée, en septembre 1995, à Golden State, car il voulait jouer dans une équipe plus compétitive. Les Grizzlies prennent eux Greg Anthony, des Knicks.

On le voit et c’est bien normal, les deux équipes ont surtout été chercher des joueurs de complément. Comme ces derniers doivent évoluer ensemble sans aucun vécu collectif, parfois sans plaisir d’avoir été « transféré » du jour au lendemain, les saisons inaugurales ne s’annonçaient pas mémorables.

Si Toronto réussira à gagner 21 matches, contre 15 pour les Grizzlies, c’est surtout grâce à la Draft traditionnelle, organisée le 28 juin 1995. Vancouver a choisi en sixième position Bryant Reeves, pivot correct mais qui n’a pas fait rêver les fans. Toronto, en revanche, aura le nez fin avec Damon Stoudamire, élu rookie de l’année 1996 et première star de la franchise.

On connaît la suite de l’histoire : Toronto arrivera véritablement à décoller avec l’arrivée de Vince Carter en 1998, quand les Grizzlies resteront des cancres, avant leur déménagement vers Memphis en 2001.