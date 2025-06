Et si le tendon d’Achille de Tyrese Haliburton avait tenu ? On ne saura jamais ce qui aurait pu se passer dans ce Game 7 remporté par OKC face à une équipe d’Indiana qui n’aura rien lâché jusqu’au bout.

Parti sur les chapeaux de roue avec trois paniers à 3-points inscrits, Tyrese Haliburton a fini par s’effondrer, au bout de l’effort et après avoir serré les dents sur les deux matchs précédents. Un final cruel pour la grosse révélation de ces playoffs 2025, qui va à présent devoir ressasser ce triste épilogue durant une longue convalescence. Afin d’attaquer au plus vite sa rééducation, le meneur des Pacers a été opéré dès lundi, et il s’est fendu d’un long message sur les réseaux sociaux afin de s’exprimer pour la première fois depuis la fin de cette saison brutale.

« Je ne sais pas comment l’expliquer, si ce n’est par le choc. Les mots ne peuvent exprimer la douleur de cette déception. La frustration est insondable. J’ai travaillé toute ma vie pour arriver à ce moment et c’est comme ça que ça se termine ? Cela n’a aucun sens.

Maintenant que j’ai été opéré, j’aimerais pouvoir compter le nombre de fois où les gens me disent que je vais ‘revenir plus fort’. Quel cliché lol, ça craint. Mon pied est comme un poids mort. Mais ce qui fait le plus mal, je pense, c’est dans ma tête. J’ai l’impression de divaguer, mais je sais que c’est quelque chose dont je me souviendrai quand j’en serai sorti, comme d’une chose que je suis fier d’avoir combattue. Ça fait du bien de laisser sortir cette merde sans que vous ne voyiez le gamin pleurer à chaudes larmes.

À 25 ans, j’ai déjà appris que Dieu ne nous donne jamais plus que ce que nous pouvons supporter. Je sais que je sortirai de cette épreuve en étant un meilleur homme et un meilleur joueur. Et honnêtement, à l’heure actuelle, malgré mon tendon d’Achille déchiré et tout le reste, je ne le regrette pas. Je le referais, et je le referais encore, pour me battre pour cette ville et pour mes frères. Pour avoir la chance de faire quelque chose de spécial ».

Le début d’un nouveau combat

Tyrese Haliburton a également eu un mot pour ses fans et en reprenant une citation de Kobe Bryant afin de leur promettre qu’il reviendra plus fort.

« Indy, je suis désolé. S’il y a bien une ‘fanbase’ qui ne mérite pas ça, c’est bien vous. Mais ensemble, nous allons nous battre comme des diables pour revenir à cet endroit précis et franchir cet obstacle. Je ne doute pas une seconde que vous êtes tous derrière moi, et j’espère que vous savez que je suis derrière vous. Je pense que Kobe a dit ce qu’il y avait de mieux dans cette situation. ‘Il y a des problèmes et des défis bien plus importants dans le monde qu’une déchirure du talon d’Achille. Arrêtez de vous apitoyer sur votre sort, trouvez le bon côté des choses et mettez-vous au travail avec la même conviction’. Et c’est exactement ça. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour me remettre sur pied.

Mon parcours pour arriver là où je suis aujourd’hui n’est pas le fruit du hasard, je me suis efforcé d’exceller chaque jour. Et je continuerai à le faire. Le plus important dans tout ça, c’est que je suis reconnaissant. Je suis reconnaissant pour chaque expérience qui m’a menée jusqu’ici. Je suis reconnaissant pour tout l’amour du monde du basket (…). Je suis reconnaissant pour le chemin qui m’attend. Regardez comment je vais me remettre de tout ça. Alors, donnez-moi un peu de temps, je vais me ‘dépoussiérer’ et redevenir la meilleure version de Tyrese Haliburton ».

Tyrese Haliburton Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 SAC 58 30 47.2 40.9 85.7 0.7 2.3 3.0 5.3 1.4 1.3 1.6 0.5 13.0 2021-22 * All Teams 77 35 47.3 41.4 84.2 0.8 3.2 4.0 8.2 1.6 1.7 2.6 0.6 15.3 2021-22 * SAC 51 34 45.7 41.3 83.7 0.8 3.1 3.9 7.4 1.4 1.7 2.3 0.7 14.3 2021-22 * IND 26 36 50.2 41.6 84.9 0.8 3.5 4.3 9.6 1.9 1.8 3.2 0.6 17.5 2022-23 ☆ IND 56 34 49.0 40.0 87.1 0.6 3.1 3.7 10.4 1.2 1.6 2.5 0.4 20.7 2023-24 ☆ IND 69 32 47.7 36.4 85.5 0.5 3.4 3.9 10.9 1.1 1.2 2.3 0.7 20.1 2024-25 IND 73 34 47.3 38.8 85.1 0.6 3.0 3.5 9.2 1.3 1.4 1.6 0.7 18.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.