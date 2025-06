Le Thunder sacré champion NBA 2025 dans un Game 7 entaché par la grave blessure de Tyrese Haliburton

Ce Game 7 entre le Thunder et les Pacers démarre avec deux défenses qui donnent le ton. Andrew Nembhard (15 points, 6 passes, 5 rebonds) est physique sur Shai Gilgeous-Alexander. Le MVP vient lui en deuxième rideau pour contrer un lay-up de Tyrese Haliburton (9 points), juste après un autre contre de Chet Holmgren. Cela dit, c’est l’adresse des Pacers qui les met devant au score, avec un Haliburton agressif qui fait 3/4 lors des cinq premières minutes du match (14-10).

La détresse de Tyrese Haliburton

Mark Daigneault lance alors Alex Caruso et le vétéran répond immédiatement à l’appel avec deux 3-points de suite et un « closeout » supersonique qui mène vers un stop défensif. Le ton de ce Game 7 change toutefois à la septième minute de jeu lorsque Tyrese Haliburton s’écroule en attaquant un intervalle, comme lors du Game 5. Cette fois, la blessure semble beaucoup plus grave, le meneur se relève mais sans pouvoir mettre de poids sur sa jambe droite. En larmes, la star des Pacers a vite compris. C’est sans doute une rupture du tendon d’Achille dont il a été victime, le privant du match de sa vie et possiblement de la saison prochaine.

Alors que le Paycom Center lui réserve une ovation, le match reprend avec des Pacers sonnés mais bien décidés à tout donner. Sept points de Pascal Siakam (16 points, 5/13 aux tirs) les gardent dans le coup avant la fin du premier quart temps (25-22).

Les Pacers restent dans leur match

Malgré douze points de Shai Gilgeous-Alexander, le Thunder gâche. Ils provoquent des balles perdues (6), prennent des rebonds offensifs mais ne parviennent pas à prendre le large malgré le 6/12 aux lancers francs et le 3/9 dans la raquette des Pacers (40-40).

Un 3-points de Bennedict Mathurin (24 points, 13 rebonds) et deux lancers de Pascal Siakam donnent même l’avantage à Indiana. Alors que les Pacers peuvent mettre un gros coup psychologique à leur adversaire avant la mi-temps, un 2+1 d’Isaiah Hartenstein et deux lancers francs de SGA inversent la tendance. Mais comme d’habitude, Indiana ne baisse pas la tête. Andrew Nembhard sort un step back sur sa gauche à la Stephen Curry pour décocher un tir à neuf mètres sur la tête de Chet Holmgren qui met les Pacers devant à la pause (48-47) !

OKC hausse le ton

Le Thunder revient sur le parquet en gagnant la bataille de la grinta. Ils provoquent deux nouveaux ballons perdus et vont chercher trois rebonds offensifs qui débouchent sur un tir à dix mètres de Lu Dort (56-51). Un temps mort de Rick Carlisle remet cependant les Pacers sur le droit chemin. Andrew Nembhard aux lancers francs, puis le premier 3-points de Myles Turner ramènent Indiana à égalité (56-56).

Oklahoma City en rajoute cependant une couche dans une run symbolique de leur saison. Jalen Williams (20 points, 4 rebonds, 4 passes) et Lu Dort provoquent chacun une perte de balle de T.J. McConnell alors que, de l’autre côté, SGA, Holmgren (18 points, 8 rebonds, 5 contres) et Williams font chacun mouche de loin pour passer un 9-0 aux Pacers (65-56).

C’est T.J. McConnell (15 points, 6 rebonds, 7 ballons perdus), qui réveille alors les Pacers. Le meneur marque dix points de suite pour ramener Indiana à -4 (70-66). Indiana a même la balle pour revenir à une possession, mais Obi Toppin et TJ McConnell enchainent trois pertes de balles que le Thunder punit par un 11-2 lors des quatre dernières minutes du troisième quart temps pour passer à +13 (81-68) !

OKC Champion !

Un 3points de Shai Gilgeous-Alexander lance un 9-0 du Thunder pour entamer le dernier quart temps. Oklahoma City passe donc à +22 et avec moins de neuf minutes à jouer, le trophée Larry O’Brien leur tend les bras (90-68) !

Dans le sillage de Bennedict Mathurin, T.J. McConnell, Andrew Nembhard, et Pascal Siakam, les Pacers reviennent à -10 à deux minutes de la fin du match. Ils vont pousser autant que possible pour réaliser un comeback dont ils ont le secret, mais Shai Gilgeous-Alexander, Chet Holmgren, et Lu Dort font le nécessaire pour fermer le couvercle sur la saison incroyable d’Indiana. Dix-sept ans après leur arrivée à Oklahoma City, le Thunder remporte donc son premier titre NBA.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Rupture du tendon d’Achille de la jambe droite pour Tyrese Haliburton. Blessé au mollet depuis plusieurs semaines, grandement gêné lors du Game 5, mais apte lors du Game 6, il ne faisait aucun doute que le meneur des Pacers allait tenir sa place pour ce Game 7 décisif. Avant la rencontre, Rick Carlisle avait expliqué que le staff médical suivait le joueur avec une précaution extrême pour minimiser les risques d’aggravation. Ces mots sont malheureusement devenus futiles après les larmes du meneur, visage contre le parquet du Paycom Center, et tendon d’Achille rompu. À l’image de Kevin Durant en NBA Finals 2019, il avait commencé la rencontre sur les chapeaux de roues avec un 3/4 de loin avant que cette blessure ne vienne entacher ce Game 7 que tout l’Indiana attendait avec impatience. C’est le père du joueur qui a confirmé juste avant la mi-temps la blessure de son fils. Une fin bien triste à une campagne de playoffs exceptionnelle pour Tyrese Haliburton.

– Un troisième quart temps décisif, made in OKC. Pendant toute la saison, le Thunder a construit son identité sur sa capacité à provoquer des ballons perdus et à faire payer leurs adversaires. C’est ce qu’ils ont fait au retour des vestiaires. Leur défense a intercepté cinq ballons, et leur activité a débouché sur huit pertes de balle d’Indiana. Le Thunder a marqué 18 de ses 34 points dans ce troisième quart temps sur ses pertes de balle. Ils ont également marqué 9 points sur cinq rebonds offensifs. Les efforts défensifs et les punitions qui sont tombées de l’autre côté sont venus de tout le monde. Jalen Williams et Chet Holmgren se sont réveillés. Lu Dort et Cason Wallace ont réglé la mire, et SGA a joué son rôle de chef d’orchestre.

– Shai Gilgeous-Alexander triplement honoré. Le MVP de la saison régulière et MVP de la finale de conférence Ouest finit également MVP des Finals. Lors de ce Game 7 décisif, et même s’il a été maladroit, il a terminé avec 29 points et 12 passes décisives. une ligne de stats que seuls Jerry West et Walt Frazier avaient enregistré avant lui dans un Game 7 de NBA Finals. C’est lui qui a gardé son équipe dans le coup en première mi-temps, avant que ses coéquipiers ne se réveillent après la pause.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.